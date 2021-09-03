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Formula 1

Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
06:36 Birinci seansı bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ve TSi 16:00'da başlayacak olan ikinci antrenman seansında görüşmek üzere iyi günler dileriz!
06:35 Bazı pilotlar start antrenmanı yapıyorlar
06:34 Hamilton - Sainz farkı: 0.101 saniye
06:33 Lewis Hamilton, Max Verstappen'in evindeki ilk antrenman seansını birinci sırada sonlandırıyor
06:33 Seans sıralaması:
  1. Hamilton
  2. Verstappen
  3. Sainz
  4. Leclerc
  5. Bottas
  6. Alonso
  7. Ocon
  8. Giovinazzi
  9. Storll
  10. Gasly
  11. Norris
  12. Latifi
  13. Raikkonen
  14. Ricciardo
  15. Russell
  16. Perez
  17. Mazepin
  18. Schumacher
  19. Vettel
  20. Tsunoda
06:31 Verstappen - Hamilton farkı 0.097
06:31 Ocon yedinci sırada
06:31 Leclerc dördüncü sırada
06:31 Sainz üçüncü sırada ve ilk sektörde en hızlı dereceyi aldı
06:30 Ve damalı bayrak çıkıyor!
06:30 Verstappen ikinci sıraya yerleşiyor
06:29 Seansın bitimine son bir dakika kaldı!
06:29 Alonso beşinci sıraya yerleşiyor
06:29 Verstappen 3. sırada
06:29 Hamilton 1:11.5'le son iki sektörüde mor dereceyle birinci sıraya yerleşiyor
06:28 Bottas 1.11.738'le ilk sırayı eline alıyor
06:28 Leclerc ikinci sıraya yerleşiyor
06:28 Sainz 1:11'le ilk sırada
06:27 Sainz ilk sektörde mor dereceyle geliyor
06:26 Tüm pilotlar son 4 dakikayı yumuşak hamurla geçirecek
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