Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
06:36 Birinci seansı bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ve TSi 16:00'da başlayacak olan ikinci antrenman seansında görüşmek üzere iyi günler dileriz!
06:35 Bazı pilotlar start antrenmanı yapıyorlar
06:34 Hamilton - Sainz farkı: 0.101 saniye
06:33 Lewis Hamilton, Max Verstappen'in evindeki ilk antrenman seansını birinci sırada sonlandırıyor
06:33 Seans sıralaması:
- Hamilton
- Verstappen
- Sainz
- Leclerc
- Bottas
- Alonso
- Ocon
- Giovinazzi
- Storll
- Gasly
- Norris
- Latifi
- Raikkonen
- Ricciardo
- Russell
- Perez
- Mazepin
- Schumacher
- Vettel
- Tsunoda
06:31 Verstappen - Hamilton farkı 0.097
06:31 Ocon yedinci sırada
06:31 Leclerc dördüncü sırada
06:31 Sainz üçüncü sırada ve ilk sektörde en hızlı dereceyi aldı
06:30 Ve damalı bayrak çıkıyor!
06:30 Verstappen ikinci sıraya yerleşiyor
06:29 Seansın bitimine son bir dakika kaldı!
06:29 Alonso beşinci sıraya yerleşiyor
06:29 Verstappen 3. sırada
06:29 Hamilton 1:11.5'le son iki sektörüde mor dereceyle birinci sıraya yerleşiyor
06:28 Bottas 1.11.738'le ilk sırayı eline alıyor
06:28 Leclerc ikinci sıraya yerleşiyor
06:28 Sainz 1:11'le ilk sırada
06:27 Sainz ilk sektörde mor dereceyle geliyor
06:26 Tüm pilotlar son 4 dakikayı yumuşak hamurla geçirecek
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