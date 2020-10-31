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Formula 1

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP antrenman seansı

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yorumlar

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
06:27 Vettel 1:16.2 ile 12. sıraya yükselerek son sıradan kurtuluyor
06:27 Derken Ocon da piste çıkıyor. 20 pilot son bölümde turlarını iyileştirmeye çalışacaklar
06:26 Ocon haricinde herkes pistte. Son 3 dk
06:25 Ferrari pilotları yumuşak lastiklerle piste çıktılar.
06:24 Son dakikalara doğru ilerlerken Hamilton 1:14.726 ile ilk sırada yer almaya devam ediyor. Onu 0.297 sn geride Verstappen takip ediyor
06:22 Norris'in tur zamanının 9. virajda dışarı taştığı için silindiği bilgisi ekranlara yansıyor. Daha önce dediğimiz gibi geçen hafta sonunu aratmayacak kadar tur zamanı bu seansta silinmiş oldu.
06:20 Son 10 dakika...
06:19 Gasly bu hafta sonu Ayrton Senna'yı andığı özel bir kask tasarımıyla yarışıyor.


 
06:17 Bottas pite geldi ve kendisine piste çıkış turunun kritik olacağı söylendi
06:17 Hamilton ve Verstappen, yumuşak lastiklerle depo ağır bir şekilde uzun sürüş simülasyonu yapıyorlar.
06:16 Bottas'ın son virajda pist dışına çıktığı görülüyor
06:13 Vettel son sırada pite dönüyor ve garaja alınıyor
06:13 Imola'da gerçekleştirilen son 8 yarışın 6'sını Ferrari'nin kazandığı bilgisi ekranlara yansıyor
06:12

Wolff: "F1, COVID-19'da ikinci dalgaya karşı adaptif olmalı"

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, son dönemde ortaya çıkan ikinci dalganın ardından takımlar için durumun karmaşık bir hal almaya başladığını, F1'in gelecek haftalarda koronavirüs önlemleri konusunda adaptif olması gerektiğini söyledi.

Wolff: "F1, COVID-19'da ikinci dalgaya karşı adaptif olmalı"
06:10 Leclerc'in 15. virajdaki pist dışına taşma nedeniyle tur zamanının silindiği ekranlara yansıyor
06:08 Şu ana kadar Gasly'nin 36, Kvyat'ın 35 tur atması sayesinde AlphaTauri en çok turlayan takım oldu.
06:06
 
06:03 Vettel sert lastiklerle turlamayı sürdürüyor. Şu an uzun sürüşte olduğunu söyleyebiliriz.
06:03 Renault pilotları 1.2 sn farkla 4 ve 5. sıraya yükseliyorlar
06:02 Imola'da tur zamanı kısa olsa da ön grupla orta grup arasında büyük bir fark olacak gibi görünüyor. Hamilton ile 5. sıradaki Stroll arasında 1.4 sn fark var. Bakalım seans sonunda bu fark ne kadar olacak?
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