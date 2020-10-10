Canlı Anlatım: Eifel GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
07:03 Sıralama:
BOT
HAM
LEC
VER
VET
NOR
PER
RIC
ALB
GAS
OCO
KVY
SAI
RAI
GRO
MAG
RUS
GIO
LAT
STR
BOT
HAM
LEC
VER
VET
NOR
PER
RIC
ALB
GAS
OCO
KVY
SAI
RAI
GRO
MAG
RUS
GIO
LAT
STR
07:02
07:01 Hamilton 0.136sn geride ikinci, Leclerc 0.456sn geride üçüncü oluyor
07:01 Seansın lideri 1:26.225 ile Bottas oluyor
07:00 Ve seansın sonuna geliyoruz!
06:59
06:59 Hamilton 0.136sn geride ikinci sıraya yerleşiyor
06:58 Vettel 0.813sn geride dördüncü
06:58 Leclerc bu turunda en hızlı ilk sektörü de elde ediyor
06:58 Leclerc 0.456sn geride ikinci sıraya yükseliyor
06:56 Hızlı bir turla gelen Hamilton, son virajdaki sarı bayraklar sebebiyle turunu bırakıyor
06:55 Latifi son virajda spin atıyor
06:53 Son dakikalara girilirken pist kalabalıklaşmaya başlıyor
06:52 Bottas'tan 1:26.225 geliyor
06:49 Hamilton 0.221sn geride üçüncü sırada
06:47 Hulkenberg'in piste geldiğini öğreniyoruz
06:46
06:43 Bottas 1:27'nin altına inen ilk isim oluyor - 1:26.968
06:40 Bottas 0.157sn geride ikinci sırada
06:39
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