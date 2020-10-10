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Formula 1

Canlı Anlatım: Eifel GP 3. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
07:03 Sıralama:

BOT
HAM
LEC
VER
VET
NOR
PER
RIC
ALB
GAS
OCO
KVY
SAI
RAI
GRO
MAG
RUS
GIO
LAT
STR
07:02
 
07:01 Hamilton 0.136sn geride ikinci, Leclerc 0.456sn geride üçüncü oluyor
07:01 Seansın lideri 1:26.225 ile Bottas oluyor
07:00 Ve seansın sonuna geliyoruz!
06:59
 
06:59 Hamilton 0.136sn geride ikinci sıraya yerleşiyor
06:58 Vettel 0.813sn geride dördüncü
06:58 Leclerc bu turunda en hızlı ilk sektörü de elde ediyor
06:58 Leclerc 0.456sn geride ikinci sıraya yükseliyor
06:56 Hızlı bir turla gelen Hamilton, son virajdaki sarı bayraklar sebebiyle turunu bırakıyor
06:55 Latifi son virajda spin atıyor
06:53 Son dakikalara girilirken pist kalabalıklaşmaya başlıyor
06:52 Bottas'tan 1:26.225 geliyor
06:49 Hamilton 0.221sn geride üçüncü sırada
06:47 Hulkenberg'in piste geldiğini öğreniyoruz
06:46
 
06:43 Bottas 1:27'nin altına inen ilk isim oluyor - 1:26.968
06:40 Bottas 0.157sn geride ikinci sırada
06:39
 
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