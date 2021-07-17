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Formula 1

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

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yorumlar

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
07:39 Leclerc birinci sektörde mor derece alıyor
07:39 Red Bull ikilisi pistte
07:38 Seansta son 22 dakikanın içindeyiz
07:38 Sainz ikinci sıraya yerleşiyor
07:37
 
07:36 Mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Perez
  3. Norris
  4. Ricciardo
  5. Bottas
  6. Hamilton
  7. Gasly
  8. Tsunoda
  9. Russell
  10. Vettel
07:36 Ricciardo da takım arkadaşının arkasında dördüncülüğe yerleşti
07:35 Bottas 1:31.349'la  beşinci sıraya yerleşiyor
07:34 Fin pilot girdi ve bu sorun halledildi
07:34 Bottas'ın aracının sol arka tarafında vizör bandı sıkışmış
07:33 Norris 1:31.164'le üçüncü sırada
07:32 Hamilton yumuşak lastiklerle 1:31.401 yaptı ve üçüncü sırayı aldı
07:31 Russell 1:31.658'le beşinci sıraya yerleşiyor
07:30
 
07:28 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor
07:27 Mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Perez
  3. Gasly
  4. Tsunoda
  5. Latifi
  6. Ocon
  7. Hamilton
  8. Bottas
  9. Mazepin
  10. Russell
  11. Vettel
  12. Sainz
  13. Stroll
  14. Norris
  15. Ricciardo
  16. Leclerc
  17. Alonso
  18. Raikkonen
  19. Schumacher
  20. Giovinazzi
07:26 Gasly üçüncü sırayı takım arkadaşının elinden alıyor ve ilk dördü Honda motorlu araçlar oluşturuyor
07:25 Tsunoda üçüncü sıraya yerleşiyor
07:24
 
07:21 Red Bull'ların ikisi de orta hamurla sürüş yapıyor
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