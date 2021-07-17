Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
07:39 Leclerc birinci sektörde mor derece alıyor
07:39 Red Bull ikilisi pistte
07:38 Seansta son 22 dakikanın içindeyiz
07:38 Sainz ikinci sıraya yerleşiyor
07:37
07:36 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Perez
- Norris
- Ricciardo
- Bottas
- Hamilton
- Gasly
- Tsunoda
- Russell
- Vettel
07:36 Ricciardo da takım arkadaşının arkasında dördüncülüğe yerleşti
07:35 Bottas 1:31.349'la beşinci sıraya yerleşiyor
07:34 Fin pilot girdi ve bu sorun halledildi
07:34 Bottas'ın aracının sol arka tarafında vizör bandı sıkışmış
07:33 Norris 1:31.164'le üçüncü sırada
07:32 Hamilton yumuşak lastiklerle 1:31.401 yaptı ve üçüncü sırayı aldı
07:31 Russell 1:31.658'le beşinci sıraya yerleşiyor
07:30
07:28 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor
07:27 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Perez
- Gasly
- Tsunoda
- Latifi
- Ocon
- Hamilton
- Bottas
- Mazepin
- Russell
- Vettel
- Sainz
- Stroll
- Norris
- Ricciardo
- Leclerc
- Alonso
- Raikkonen
- Schumacher
- Giovinazzi
07:26 Gasly üçüncü sırayı takım arkadaşının elinden alıyor ve ilk dördü Honda motorlu araçlar oluşturuyor
07:25 Tsunoda üçüncü sıraya yerleşiyor
07:24
07:21 Red Bull'ların ikisi de orta hamurla sürüş yapıyor
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