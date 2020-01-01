Canlı Anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
07:01 Sıralama turları TSI 16:00'da yapılacak. O Saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
07:01 Ocon ikici, Norris üçüncü oldu!
07:01 Seansın lideri Hamilton oluyor!
07:00 Vettel turu tamamlıyor ve 19.!
06:59 Hamilton
Ocon
Norris
Albon
Bottas
Verstappen
Ricciardo
Stroll sıralaması oluştu.
Ocon
Norris
Albon
Bottas
Verstappen
Ricciardo
Stroll sıralaması oluştu.
06:58 Bottas en hızlı turunda hata yapıyor.
06:57 Leclerc turu tamamlıyor ve 1:45.14 ile 17. sırada!
06:57 Hamilton, Ocon, Norris sıralaması oluştu.
06:56 Hamilton 1:43.255'le Ocon'dan liderliği alıyor!
06:56 Ocon 1:43.485'le ilk sırada!
06:55 Raikkonen dokuzuncu sıraya çıkıyor.
06:53 Magnussen dışında herkes pistte.
06:52 Piste çıkan herkeste yumuşak lastik var!
06:52 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyor!
06:46 Herkes garajda.
06:44 Yağmur şiddetini artırmış durumda.
06:43 Ferrari pilotlarının tura devam etmediğini hatırlatalım.
06:42 Fin pilot da garaja geliyor.
06:42 Tüm pilotlar pite geliyor! Sadece Raikkonen pistte.
06:40 Gözler şimdi Ferrari'nin üzerinde. Çünkü her iki pilot da yumuşak lastikle pistte.
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