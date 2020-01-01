Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Yarış:
20 Saat
:
28 Dakika
:
29 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Formula 1

Canlı Anlatım: Belçika GP 3. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
07:01 Sıralama turları TSI 16:00'da yapılacak. O Saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.
07:01 Ocon ikici, Norris üçüncü oldu!
07:01 Seansın lideri Hamilton oluyor!
07:00 Vettel turu tamamlıyor ve 19.!
06:59 Hamilton
Ocon
Norris
Albon
Bottas
Verstappen
Ricciardo
Stroll sıralaması oluştu.
06:58 Bottas en hızlı turunda hata yapıyor.
06:57 Leclerc turu tamamlıyor ve 1:45.14 ile 17. sırada!
06:57 Hamilton, Ocon, Norris sıralaması oluştu.
06:56 Hamilton 1:43.255'le Ocon'dan liderliği alıyor!
06:56 Ocon 1:43.485'le ilk sırada!
06:55 Raikkonen dokuzuncu sıraya çıkıyor.
06:53 Magnussen dışında herkes pistte.
06:52 Piste çıkan herkeste yumuşak lastik var!
06:52 Sürücüler son denemeler için piste çıkıyor!
06:46 Herkes garajda.
06:44 Yağmur şiddetini artırmış durumda.
06:43 Ferrari pilotlarının tura devam etmediğini hatırlatalım.
06:42 Fin pilot da garaja geliyor.
06:42 Tüm pilotlar pite geliyor! Sadece Raikkonen pistte.
06:40 Gözler şimdi Ferrari'nin üzerinde. Çünkü her iki pilot da yumuşak lastikle pistte.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"

1s
3
Formula 1

Verstappen: "Bataryamın bitmesi, ikinciliğe mal olmadı"

28dk
4
Formula 1

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

5
Formula 1

Wolff: "Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'nda istediği her şeyi alamadı"

2s

Son Haberler

Verstappen: "Bataryamın bitmesi, ikinciliğe mal olmadı"
F1

Verstappen: "Bataryamın bitmesi, ikinciliğe mal olmadı"

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"
F1

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"

Wolff: "Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'nda istediği her şeyi alamadı"
F1

Wolff: "Mercedes, yeni Concorde Anlaşması'nda istediği her şeyi alamadı"

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
F1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: Belçika GP sıralama turları

Son Videolar

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.