Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
07:44 Araç pistin pek çok yerinde kayıyor gibi görünüyor.
07:44 Vettel tura başladı ancak araç pek de dengeli görünmüyor.
07:44 Bu isimlerin en hızlı turlarını yumuşak lastikle attığını belirtelim
07:43 Perez 1:32.766 yaparak iki Mercedes'in arasına girdi.
07:43
07:42 Verstappen 1:32.591 yaparak liderliğe yükseliyor!
07:41 Bottas 1:32.709 yaparak liderliği alıyor!
07:41 Bottas ve Verstappen en iyi tur zamanlarıyal geliyor!
07:41 Pistteki isimler:
Perez
Gasly
Ricciardo
Russell
Vettel
Bottas
Verstappen
Perez
Gasly
Ricciardo
Russell
Vettel
Bottas
Verstappen
07:39 Hamilton, Perez, Norris, Gasly, Ricciardo ve Latifi sıralaması oluştu.
07:38 Hamilton 1.32.844 yaparak liderliği alıyor.
07:37 Perez 1:33.180 yaparak liderliği alan isim oluyor.
07:36 Hamilton pistte.
07:36 McLaren'ın Mercedes motorundan tuhaf bir ses çıktığı duyuluyor.
07:35 Ricciardo 1:34.212 yaparak liderliği alıyor.
07:35 Ocon 1:36.2 yaparken, Alonso 1:37.3 yaptı.
07:34 Ocon kısa bir pist dışı ziyareti yapmış.
07:34 Alpine sürücüleri ilk zaman turunu kaydeden isimler oluyor.
07:33 Latifi ve Ricciardo da devam ediyor.
07:33 Alonso ve Ocon hariç diğer pilotlar ilk kurulum turunun ardından garaja geri geldiler
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