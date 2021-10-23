Canlı anlatım: Amerika GP Sıralama Turları
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
17:30 Leclerc dördüncü sıraya yerleşiyor
17:30 Verstappen 1:33.464'le ilk sıraya yerleşiyor
17:29 Bottas da 1:33.959'la ikinci sırada
17:29 Hamilton 1:33.797'yle ilk sırada
17:29 Perez, Russell, Sainz ve Tsunoda yumuşak lastiklerle
17:28 Vettel ve Giovinazzi piste çıkmadı, kalan tüm sürücüler pistte
17:26 Verstappen orta hamur, Perez yumuşak lastikle pistte
17:26 Mercedes ikilisi de orta hamurlarla piste çıkıyor
17:25 Russell pistin açılışını yapıyor
17:25 Ve başlıyoruz!
17:25
17:23 15 dakika sürecek ikinci bölüm birazdan başlayacak
17:22
17:22 Yarın ceza alacak olmalarına rağmen Vettel ve Russell ikinci bölüme geçtiler!
17:20 İlk bölümde elenenler:
Stroll
Latifi
Raikkonen
Schumacher
Mazepin
Stroll
Latifi
Raikkonen
Schumacher
Mazepin
17:19 Birinci bölüm için damalı bayrak çıkıyor!
17:18 Leclerc 1:34.153'le ilk sıraya yerleşiyor
17:18 Leclerc ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor
17:17 Kısa bir sarı bayrak çıkıyor
17:17
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
19 Eki 2021
Circuit of the Americas'da sanal bir tur
12 Eki 2021
Red Bull Racing Honda, Manhattan'da
10 Eki 2021