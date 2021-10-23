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Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP Sıralama Turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
17:30 Leclerc dördüncü sıraya yerleşiyor
17:30 Verstappen 1:33.464'le ilk sıraya yerleşiyor
17:29 Bottas da 1:33.959'la ikinci sırada
17:29 Hamilton 1:33.797'yle ilk sırada
17:29 Perez, Russell, Sainz ve Tsunoda yumuşak lastiklerle
17:28 Vettel ve Giovinazzi piste çıkmadı, kalan tüm sürücüler pistte
17:26 Verstappen orta hamur, Perez yumuşak lastikle pistte
17:26 Mercedes ikilisi de orta hamurlarla piste çıkıyor
17:25 Russell pistin açılışını yapıyor
17:25 Ve başlıyoruz!
17:25
 
17:23 15 dakika sürecek ikinci bölüm birazdan başlayacak
17:22
 
17:22 Yarın ceza alacak olmalarına rağmen Vettel ve Russell ikinci bölüme geçtiler!
17:20 İlk bölümde elenenler:
Stroll
Latifi
Raikkonen
Schumacher
Mazepin
17:19 Birinci bölüm için damalı bayrak çıkıyor!
17:18 Leclerc 1:34.153'le ilk sıraya yerleşiyor
17:18 Leclerc ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor
17:17 Kısa bir sarı bayrak çıkıyor
17:17
 
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