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Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül, Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
09:07 Bugünkü anlatım seanslarını bizlerle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz ve yarın heyecana kaldığımız yerde devam etmek üzere, iyi günler dileriz!
09:05 Raikkonen alkışlarla garajına dönüyor
09:04 Formula 1 2021 sezonunun son ikinci antrenman seansı sıralaması:
  1. Hamilton
  2. Ocon
  3. Bottas
  4. Verstappen
  5. Perez
  6. Alonso
  7. Tsunoda
  8. Leclerc
  9. Sainz
  10. Gasly
  11. Ricciardo
  12. Giovinazzi
  13. Norris
  14. Vettel
  15. Stroll
  16. Raikkonen
  17. Russell
  18. Latifi
  19. Schumacher
  20. Mazepin
09:01 Raikkonen, emekli olmadan önceki son hafta sonunda bariyerlerde ve aracından iniyor
09:01 Bu sırada damalı bayrak da çıkıyor!
09:00 Raikkonen bariyerlerde!
08:59 Son dakikadayız!
08:57
 
08:53 Mevcut sıralama:
Hamilton
Ocon
Bottas
Verstappen
Perez
Alonso
Tsunoda
Leclerc
Sainz
Gasly
08:52 İlk 10'da beş farklı takım var
08:52 Son 8 dakikadayız
08:51 Aston Martin'ler bu hafta sonu da ilk 10'un dışındalar
08:49 Verstappen - Hamilton farkı: 0.641 saniye
08:46 İkinci antrenmanın son 15 dakikası içindeyiz, şu anda daha sakin bir seans devam ediyor
08:45 Çok kısa bir sarı bayrak çıkıyor!
08:45
 
08:43 Tsunoda, son iki sektörde derecesini geliştiriyor
08:43 Verstappen tekrar piste çıkıyor
08:41
 
08:40 Leclerc pite giriyor
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