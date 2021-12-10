Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül, Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
09:07 Bugünkü anlatım seanslarını bizlerle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz ve yarın heyecana kaldığımız yerde devam etmek üzere, iyi günler dileriz!
09:05 Raikkonen alkışlarla garajına dönüyor
09:04 Formula 1 2021 sezonunun son ikinci antrenman seansı sıralaması:
- Hamilton
- Ocon
- Bottas
- Verstappen
- Perez
- Alonso
- Tsunoda
- Leclerc
- Sainz
- Gasly
- Ricciardo
- Giovinazzi
- Norris
- Vettel
- Stroll
- Raikkonen
- Russell
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
09:01 Raikkonen, emekli olmadan önceki son hafta sonunda bariyerlerde ve aracından iniyor
09:01 Bu sırada damalı bayrak da çıkıyor!
09:00 Raikkonen bariyerlerde!
08:59 Son dakikadayız!
08:57
08:53 Mevcut sıralama:
Hamilton
Ocon
Bottas
Verstappen
Perez
Alonso
Tsunoda
Leclerc
Sainz
Gasly
Hamilton
Ocon
Bottas
Verstappen
Perez
Alonso
Tsunoda
Leclerc
Sainz
Gasly
08:52 İlk 10'da beş farklı takım var
08:52 Son 8 dakikadayız
08:51 Aston Martin'ler bu hafta sonu da ilk 10'un dışındalar
08:49 Verstappen - Hamilton farkı: 0.641 saniye
08:46 İkinci antrenmanın son 15 dakikası içindeyiz, şu anda daha sakin bir seans devam ediyor
08:45 Çok kısa bir sarı bayrak çıkıyor!
08:45
08:43 Tsunoda, son iki sektörde derecesini geliştiriyor
08:43 Verstappen tekrar piste çıkıyor
08:41
08:40 Leclerc pite giriyor
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