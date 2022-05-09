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ETCR / Pau Ville Yarış raporu

ETCR Fransa: Son şampiyon Mattias Ekström, sezona kazanarak başladı

FIA ETCR 2022 sezonunun ilk etkinliği, Fransa'nın Pau şehrinde yer alan cadde pistinde gerçekleştirildi. Hafta sonu boyunca en çok puanı toplayan isim olan Mattias Ekström, sezona zaferle başladı.

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ETCR Fransa: Son şampiyon Mattias Ekström, sezona kazanarak başladı
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Dünyanın ilk tamamen elektrikli ve çok markalı turing otomobil serisi olan FIA ETCR'nin 2022 sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Fransa’nın Pau şehrinde gerçekleştirilen yarışlarla start aldı. 

Pau'da yer alan cadde pistinde gerçekleştirilen yarışlar sonucunda en çok puan toplayan isim Mattias Ekström oldu. Son şampiyon Ekström, hafta sonu boyunca 100 puan topladı ve "Hafta sonunun Kralı" olarak sezona galibiyetle başladı. 2021'in Markalar Şampiyonu Cupra da böylelikle sezona zaferle başlamış oldu. 

Ekström'ün arkasında diğer Cupra pilotu Adrien Tambay yer aldı. Kendi evinde yarışan Fransız pilot Tambay, 92 puan topladı. Podyumu tamamlayan isim ise Tom Blomqvist oldu. Cupra pilotu  Blomqvist, 79 puan toplayarak podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

Böylelikle Cupra 3 pilotuyla birden podyuma çıkmış oldu ve 2022 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Hyundai'den Mikel Azcona, 72 puanla dördüncü sırada yer aldı ve Cupra olmayan en iyi sonucu elde etti. Azcona'nın takım arkadaşı Bruno Spengler 61 puanla onu takip etti. RomeoFerraris takımından Maxime Martin ise 56 puan aldı ve en çok puan toplayan RomeoFerraris pilotu oldu. 

Martin'i sırasıyla Vernay, Michelisz, Gené, Ceccon, Venturini ve Flippi takip ettiler. 

3 Cupra pilotu podyuma çıksa da 4. Cupra pilotu olan tecrübeli isim Jordi Gene kötü bir hafta sonu geçirdi. Gene, sıralama turlarındaki kazasının ardından diğer Cupra pilotlarına kıyasla geride kaldı. 

2022 FIA ETCR sezonunun ikinci ayağı, 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. 

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Fotoğraf: ETCR

 

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