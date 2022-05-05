2022 FIA ETCR sezonu bu hafta sonu Fransa’da başlıyor

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Akıllara durgunluk veren elektrikli güç aktarma sistemleri, çevreci faaliyetleri, sürdürülebilir yapısı, kendine has konsepti ile gözleri 2021 yılında PURE-ETCR (Elektrikli Binek Otomobil Dünya Kupası) adıyla duyuran elektrikli motor sporları organizasyonunun 2022 takviminin başlamasına çok kısa bir süre kala, takımlar hazırlıklarını tamamlıyor. 2022 yılında Uluslararası Motor Sporları Federasyonu’nun (FIA) katkılarıyla çok daha büyük bir organizasyon haline gelen FIA-ETCR (Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası) tamamen elektrikli binek otomobillerin yarışması, çevreci kimliği ve yenilikçi yapısı ile şimdiden heyecanı doruğa çıkartmayı başardı.

670 HP gücünde elektrikli canavarlar

Tüm katılımcılar bir kez daha WSC Group’un ETCR konsepti çerçevesinde hazırlanan otomobilleri kullanacak. Bu 500 kW (670 HP) maksimum güçle FIA ETCR tarafından, FIA World unvanı için mücadele etmek üzere bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Touring otomobillerinin kullanılması anlamına geliyor. Williams Advanced Engineering batarya paketinden gelen güç, Magelec Propulsion şanzıman, motor ve invertörleri besliyor. BrightLoop dönüştürücüler, düşük güç gereksinimi olan öğeler için voltajı dönüştürürken, HTWO Hidrojen jeneratörleri tarafından desteklenen şarj işlemi, padok tabanlı Energy Station’da bir otomobili yaklaşık yarım saat sürede 0’dan yüzde 100’e şarj ediyor.

FIA ETCR - eTouring Otomobilleri Dünya Şampiyonası 2022 Takvimi:

Fransa Yarışı, Pau-Ville Pisti, Fransa, 6-8 Mayıs*

Türkiye Yarışı, Intercity İstanbul Park, Türkiye, 20-22 Mayıs

Macaristan Yarışı, Hungaroring, Macaristan, 10-12 Haziran*

İspanya Yarışı, Jarama Pisti, İspanya, 17-19 Haziran

Belçika Yarışı, Zolder Pisti, Belçika, 8-10 Temmuz*

İtalya Yarışı, Autodromo Vallelunga, İtalya, 22-24 Temmuz*

Kore Yarışı, Inje Speedium, Güney Kore, 7-9 Ekim*