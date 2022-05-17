Resmi: ETCR İstanbul yarışı Kasım ayına ertelendi

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Bu hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan FIA ETCR yarışı belirlenen tarihlerde yapılmayacak ve bunun yerine Kasım ayına kadar ertelenecek.

Elektrikli yarış serisi, Pau'daki yarıştan sadece iki hafta sonra İstanbul'a gelecekti fakat Discovery Sports Events ve FIA'nın talepleri, belirlenen süre içerisinde yerel organizatörler tarafından yerine getirilmedi. Bundan ötürü de İstanbul Park pistinde yapılması planlanan yarış ertelendi.

Resmi açıklamada şu sözlere yer verildi: "FIA ETCR eTouring Otomobil Dünya Şampiyonası organizatörü Discovery Sports Events, FIA, TOSFED ve etkinlik organizatörü EMSO Sportif ile görüşerek 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılması planlanan FIA ETCR Race Tr yarışının erteleneceğini doğruluyor.

Yarışın bu tarihte gerçekleşmesi için belirlenen etkinlik öncesi şartlar zamanında yerine getirilmedi.

Discovery Sports Events, ilerleyen dönemde FIA, TOSFED ve EMSO Sportif'e Kasım ayındaki yeni tarihi bildirecek."

Cupra EKS, Hyundai Motorsport N ve Romeo Ferraris bu nedenle bir sonraki yarış için 11-12 Haziran'ı beklemek durumunda kalacak.

Romeo Ferraris, Giulia ETCR Fotoğraf: ETCR