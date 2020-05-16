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Porsche Supercup Virtual Edition: Serinin şampiyonu ten Voorde oldu, Ayhancan şampiyonayı ikinci tamamladı!

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Porsche Supercup Virtual Edition: Serinin şampiyonu ten Voorde oldu, Ayhancan şampiyonayı ikinci tamamladı!
Ekleyen:
, Editör
16 May 2020 16:22

Temsilcimiz Ayhancan Güven'in de yer aldığı Porsche Supercup Virtual Edition serisinin son yarışlarını kazanan isim Larry ten Voorde oldu ve şampiyonluğu kazandı. Ayhancan ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Autodromo Nazionale di Monza'da yapılan yarışta Ayhancan, pole pozisyonunu kazanarak yarışa ilk sıradan başladı. Arkasında ise şampiyonadaki en büyük rakibi Larry ten Voorde bulunuyordu.

İyi bir start alamayan Ayhancan, rakibi ten Voorde'un üzerine yüklendi ve ilk iki viraj öncesinde rakibine geçiş izni vermedi. Birkaç tur boyunca arkasında ten Voorde dahil uzun bir grubu tutmayı başaran Ayhancan, ikinci Lesmo virajında yaptığı hata ile dışarı taştı ve dördüncülüğe kadar geriledi. 

O andan sonra hasarı kapamaya çalışan Ayhancan, önünde bulunan Nick Tandy ve Dylan Pereira'yı geride bırakarak Larry ten Voorde'u takip etmeye başladı. 

Ten Voorde'ye karşı gittikçe yaklaşan Ayhancan, son turda Curva Grande'ye gelinirken ten Voorde ile tekerlek tekerleğe mücadele verdi. Variante della Roggia virajlarında geçiş yapmaya çalışan Ayhancan kontrolü kaybetti ve dışarı savruldu.

İlk yarışın sonunda ise ten Voorde yarışı kazanırken Dylan Pereira ikinci, Leon Koehler ise üçüncü oldu. Ayhancan ise hatası sonrasında yarışı dördüncü sırada tamamladı.

İkinci yarışın grid dizilimi ise, ilk yarışın sonundaki klasmana göre yapıldı ve Ayhancan yarışa dördüncü sıradan başladı. İlk yarıştaki gibi kötü bir start alan Ayhancan, pek çok sıra kaybetti ve orta sıralarda takılı kaldı. İlk iki virajın ortasında ise Max van Splinteren'in altına giren Ayhancan, aracına hasar aldı. 

İlk virajda yaşadığı kaostan sonra 10. sırada yarışa geri dönen Türk pilot, ilk turun sonunda altıncılığa kadar yükselmeyi başardı. Bu andan itibaren temposunu yüksek tutan Ayhancan, önde bulunan Pereira, Koehler ve Evans'ı yakalamayı başardı.

Yarışın bitimine son 10 dakika kala, tek düzlükte Koehler ve Evans'ı geride bırakan Ayhancan, lider ten Voorde'nin 5 saniye arkasında düşmüştü. Tur başına olan farkı kapatmayı başarsa da zaman yetmedi ve Larry ten Voorde, ikinci yarışı da kazanarak şampiyonluğu alan isim oldu.

Ayhancan ise aldığı üç galibiyet ile sezonu ikinci sırada tamamlamayı başardı. 

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Seri TÜRK SPORCULAR
Editör Efe Kahya

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