TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 5. gün tamamlandı, tur rekoru kırıldı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 5. gün geride kaldı.
Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.
Elemelerin 5. günü oldukça rekabetçi geçti. Özcan Yılmaz'ın 1:24.892'lik derecesiyle ilk defa 1:25'in altına inildi ve 1:25'li gelen derecelerin ardından 1:26'lı dereceler şimdiden elenmiş oldu. Hatta 1:25'li yüksek dereceler de elendi.
Son iki günün lideri olan Serkan Çetin, bugün ikinci sıraya gerilerken 1:25.383 ile Oğuzhan Ayhan 3. sıradan listeye giriş yaptı.
Şu an için listenin 14. sırasında 1:25.789 ile Ali Osman Demirkazık yer alıyor.
Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.
|Sıra
|İsim
|En İyi Zaman
|1
|Özcan Yılmaz
|02:24.892
|2
|Serkan Çetin
|02:25.238
|3
|Oğuzhan Ayhan
|02:25.383
|4
|Atalay Buğrahan Ant
|02:25.608
|5
|Ege Altınel
|02:25.613
|6
|Ata Aygen
|02:25.618
|7
|Emre Can Ünal
|02:25.626
|8
|Batu İslamoğlu
|02:25.646
|9
|Batuhan Güven
|02:25.654
|10
|Doğan Cem Atabay
|02:25.710
|11
|Caner Başol
|02:25.718
|12
|Doğan Ergin
|02:25.776
|13
|Kemal Atakan Polat
|02:25.778
|14
|Ali Osman Demirkazık
|02:25.789
|15
|Erdem Yusuf Yıldırım
|02:25.843
|16
|Burak Talat Bulum
|02:25.941
|17
|İlker İrkli
|02:25.941
|18
|Mert Sığın
|02:25.963
|19
|Hilmi Ege İndere
|02:25.979
|20
|Murat Aygün
|02:26.034
|21
|Cengizhan Cankal
|02:26.173
|22
|Kerim Şişman
|02:26.222
|23
|Başar Parlak
|02:26.366
|24
|Hakan Günister
|02:26.377
|25
|Talha Ünsal
|02:26.379
|26
|Soner Akdeniz
|02:26.387
|27
|Batuhan Duvahan
|02:26.429
|28
|Rüzgâr Evci
|02:26.478
|29
|Berk Ekensoy
|02:26.493
|30
|Bülent Karakuş
|02:26.527
|31
|Kadir Mirac Zeren
|02:26.575
|32
|Batuhan Kaya
|02:26.578
|33
|Emir Zümrüt
|02:26.648
|34
|Mehmet Açıkalın
|02:26.685
|35
|İsrafil Önal
|02:26.693
|36
|Berke Uzunoğlu
|02:26.707
|37
|Can Yüksel
|02:26.757
|38
|Haldun Çavuşoğlu
|02:26.761
|39
|Ferit Çakır
|02:26.855
|40
|Gökhan Batmaz
|02:26.862
|41
|Yasin Şentürk
|02:26.906
|42
|Emir Tanju
|02:26.909
|43
|Gökhan Özcan
|02:26.940
|44
|Mustafa Erman Çelebi
|02:26.946
|45
|Özgür Gür
|02:26.965
|46
|Ömer Faruk Çabuk
|02:26.967
|47
|Mustafa Batuhan Buran
|02:26.998
|48
|Bahri Mehmet Altıkat
|02:27.008
|49
|İlkay Aydın
|02:27.013
|50
|Volkan Dinçer
|02:27.114
|51
|Erhan Kocatop
|02:27.114
|52
|Oğuzhan Büyükkorkmaz
|02:27.158
|53
|Tulga Tok
|02:27.224
|54
|Bahadır Yılmaz
|02:27.295
|55
|Mehmet Avcı
|02:27.317
|56
|Hüseyin Çağatay Ekinci
|02:27.335
|57
|Onur Kazancıoğlu
|02:27.349
|58
|Tevhid Can Köksal
|02:27.360
|59
|Ahmet Ayaz
|02:27.479
|60
|Mert Fırıldak
|02:27.793
|61
|Caner Bozkuş
|02:27.808
|62
|Engin Özgen
|02:27.824
|63
|Çağlar Aydın Arısoy
|02:27.861
|64
|İrfan Özgür
|02:27.984
|65
|Alp Sami Abukay
|02:27.986
|66
|Eyyüp Aslan
|02:27.988
|67
|Yiğit Hakimoğlu
|02:28.063
|68
|Uğur Sorkun
|02:28.138
|69
|Çağrı Özdim
|02:28.267
|70
|Mete Eren Çelik
|02:28.300
|71
|Atahan Barlas
|02:28.509
|72
|Oğuz Aydın
|02:28.541
|73
|Muhit Çınar Tümerkan
|02:28.585
|74
|Kemal Güvenkaya
|02:28.703
|75
|Tolga Yerlikaya
|02:28.712
|76
|Mehmet Köle
|02:28.781
|77
|Adem Ozan Gonay
|02:28.801
|78
|İsmail Hakkı Erenoğlu
|02:28.868
|79
|Yücel Ali Elban
|02:28.935
|80
|Burak Ayvaz
|02:29.014
|81
|Sabri Mert Becce
|02:29.077
|82
|Murat Aksüt
|02:29.283
|83
|Özgür Özşen
|02:29.303
|84
|Berk Bayam
|02:29.329
|85
|Sarp Granit Temür
|02:29.478
|86
|Kaan Polatoğlu
|02:29.614
|87
|Olcay Güler
|02:29.629
|88
|Batuhan Bayrak
|02:29.692
|89
|Ali Arda Kılıç
|02:29.737
|90
|Harun Reşit Ergün
|02:29.788
|91
|Gökhan Başçı
|02:29.926
|92
|Cihat Çelik
|02:30.072
|93
|Eren Rençberoğlu
|02:30.277
|94
|Burakcan Barış
|02:30.310
|95
|Kısmet Cin
|02:30.324
|96
|Abdullah Kayadan
|02:30.389
|97
|Agah Sefa Keskin
|02:30.480
|98
|Kutay Durmuş
|02:30.495
|99
|Emre Bilgiç
|02:30.565
|100
|Egehan Muzaffer Çelikten
|02:30.566
|101
|Göktuğ Arda Gök
|02:30.645
|102
|Batuhan Yörüker
|02:30.684
|103
|Veli Batuhan Oğuz
|02:30.769
|104
|Can Keleş
|02:30.837
|105
|Samet Arman
|02:30.968
|106
|Hasan Kiraz
|02:31.003
|107
|İbrahim Özer
|02:31.027
|108
|Can Ankara
|02:31.172
|109
|Doğukan Taşkıran
|02:31.303
|110
|İlhan Gün Şeftalioğlu
|02:31.310
|111
|Mustafa İlker Saraç
|02:31.513
|112
|Emirhan Demirel
|02:31.798
|113
|Fuat Başak
|02:31.944
|114
|Kerim Sulyak
|02:32.067
|115
|Soyuhan Barlas
|02:32.192
|116
|Emre Acar
|02:32.192
|117
|Semih Doğu Tan
|02:32.382
|118
|Mustafa Enes Kaya
|02:32.510
|119
|Oğuz Alp Aral
|02:32.559
|120
|Anıl Durmaz
|02:32.629
|121
|Ozan Şahin
|02:32.929
|122
|Mehmet Salih Kerem Agun
|02:33.066
|123
|Mert Mustafa Avcı
|02:33.807
|124
|Muhammed Berk Akay
|02:34.187
|125
|Ali Öztorun
|02:34.801
|126
|Oğuz Can Türker
|02:35.218
|127
|Umut Kemikkıran
|02:35.582
|128
|Yunus Emre Koçak
|02:35.726
|129
|Sercan Akın
|02:36.128
|130
|Alper Türk
|02:36.151
|131
|Murat Sarıosmanoğlu
|02:39.740
|132
|Önder Urgancı
|02:39.829
|133
|Emrah Akar
|02:41.362
|134
|Ziya Yılmaz
|02:41.565
|135
|Arda Feyman
|02:41.778
|136
|Serkan Burak Can Çangır
|02:43.071
|137
|Recep Haldun Ülgen
|02:44.510
|138
|Emirhan Ergün
|02:45.266
|139
|Servet Selim Çeribaş
|02:46.010
|140
|Mehmet Aykut Fırat
|02:49.721
|141
|Ahmet Burak Üzel
|03:01.282
|142
|Hüseyin Burak Tegul
|DSQ
|143
|Musa Sencer Değirmenci
|DSQ
|144
|Mehmet Ali Tanışık
|DSQ
|145
|Sedat Sezer
|DSQ
|146
|Baver Canberk Baydar
|DSQ
|147
|Ahmet Erdem Işık
|DSQ
|148
|Levent Temiz
|DSQ
|149
|Mehmet Ekşioğlu
|DNQ
|150
|Buğra Can Kılıç
|DNQ
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik