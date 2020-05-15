TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 5. gün tamamlandı, tur rekoru kırıldı

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin 5. günü oldukça rekabetçi geçti. Özcan Yılmaz'ın 1:24.892'lik derecesiyle ilk defa 1:25'in altına inildi ve 1:25'li gelen derecelerin ardından 1:26'lı dereceler şimdiden elenmiş oldu. Hatta 1:25'li yüksek dereceler de elendi.

Son iki günün lideri olan Serkan Çetin, bugün ikinci sıraya gerilerken 1:25.383 ile Oğuzhan Ayhan 3. sıradan listeye giriş yaptı.

Şu an için listenin 14. sırasında 1:25.789 ile Ali Osman Demirkazık yer alıyor.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

Sıra İsim En İyi Zaman 1 Özcan Yılmaz 02:24.892 2 Serkan Çetin 02:25.238 3 Oğuzhan Ayhan 02:25.383 4 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608 5 Ege Altınel 02:25.613 6 Ata Aygen 02:25.618 7 Emre Can Ünal 02:25.626 8 Batu İslamoğlu 02:25.646 9 Batuhan Güven 02:25.654 10 Doğan Cem Atabay 02:25.710 11 Caner Başol 02:25.718 12 Doğan Ergin 02:25.776 13 Kemal Atakan Polat 02:25.778 14 Ali Osman Demirkazık 02:25.789 15 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843 16 Burak Talat Bulum 02:25.941 17 İlker İrkli 02:25.941 18 Mert Sığın 02:25.963 19 Hilmi Ege İndere 02:25.979 20 Murat Aygün 02:26.034 21 Cengizhan Cankal 02:26.173 22 Kerim Şişman 02:26.222 23 Başar Parlak 02:26.366 24 Hakan Günister 02:26.377 25 Talha Ünsal 02:26.379 26 Soner Akdeniz 02:26.387 27 Batuhan Duvahan 02:26.429 28 Rüzgâr Evci 02:26.478 29 Berk Ekensoy 02:26.493 30 Bülent Karakuş 02:26.527 31 Kadir Mirac Zeren 02:26.575 32 Batuhan Kaya 02:26.578 33 Emir Zümrüt 02:26.648 34 Mehmet Açıkalın 02:26.685 35 İsrafil Önal 02:26.693 36 Berke Uzunoğlu 02:26.707 37 Can Yüksel 02:26.757 38 Haldun Çavuşoğlu 02:26.761 39 Ferit Çakır 02:26.855 40 Gökhan Batmaz 02:26.862 41 Yasin Şentürk 02:26.906 42 Emir Tanju 02:26.909 43 Gökhan Özcan 02:26.940 44 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946 45 Özgür Gür 02:26.965 46 Ömer Faruk Çabuk 02:26.967 47 Mustafa Batuhan Buran 02:26.998 48 Bahri Mehmet Altıkat 02:27.008 49 İlkay Aydın 02:27.013 50 Volkan Dinçer 02:27.114 51 Erhan Kocatop 02:27.114 52 Oğuzhan Büyükkorkmaz 02:27.158 53 Tulga Tok 02:27.224 54 Bahadır Yılmaz 02:27.295 55 Mehmet Avcı 02:27.317 56 Hüseyin Çağatay Ekinci 02:27.335 57 Onur Kazancıoğlu 02:27.349 58 Tevhid Can Köksal 02:27.360 59 Ahmet Ayaz 02:27.479 60 Mert Fırıldak 02:27.793 61 Caner Bozkuş 02:27.808 62 Engin Özgen 02:27.824 63 Çağlar Aydın Arısoy 02:27.861 64 İrfan Özgür 02:27.984 65 Alp Sami Abukay 02:27.986 66 Eyyüp Aslan 02:27.988 67 Yiğit Hakimoğlu 02:28.063 68 Uğur Sorkun 02:28.138 69 Çağrı Özdim 02:28.267 70 Mete Eren Çelik 02:28.300 71 Atahan Barlas 02:28.509 72 Oğuz Aydın 02:28.541 73 Muhit Çınar Tümerkan 02:28.585 74 Kemal Güvenkaya 02:28.703 75 Tolga Yerlikaya 02:28.712 76 Mehmet Köle 02:28.781 77 Adem Ozan Gonay 02:28.801 78 İsmail Hakkı Erenoğlu 02:28.868 79 Yücel Ali Elban 02:28.935 80 Burak Ayvaz 02:29.014 81 Sabri Mert Becce 02:29.077 82 Murat Aksüt 02:29.283 83 Özgür Özşen 02:29.303 84 Berk Bayam 02:29.329 85 Sarp Granit Temür 02:29.478 86 Kaan Polatoğlu 02:29.614 87 Olcay Güler 02:29.629 88 Batuhan Bayrak 02:29.692 89 Ali Arda Kılıç 02:29.737 90 Harun Reşit Ergün 02:29.788 91 Gökhan Başçı 02:29.926 92 Cihat Çelik 02:30.072 93 Eren Rençberoğlu 02:30.277 94 Burakcan Barış 02:30.310 95 Kısmet Cin 02:30.324 96 Abdullah Kayadan 02:30.389 97 Agah Sefa Keskin 02:30.480 98 Kutay Durmuş 02:30.495 99 Emre Bilgiç 02:30.565 100 Egehan Muzaffer Çelikten 02:30.566 101 Göktuğ Arda Gök 02:30.645 102 Batuhan Yörüker 02:30.684 103 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769 104 Can Keleş 02:30.837 105 Samet Arman 02:30.968 106 Hasan Kiraz 02:31.003 107 İbrahim Özer 02:31.027 108 Can Ankara 02:31.172 109 Doğukan Taşkıran 02:31.303 110 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310 111 Mustafa İlker Saraç 02:31.513 112 Emirhan Demirel 02:31.798 113 Fuat Başak 02:31.944 114 Kerim Sulyak 02:32.067 115 Soyuhan Barlas 02:32.192 116 Emre Acar 02:32.192 117 Semih Doğu Tan 02:32.382 118 Mustafa Enes Kaya 02:32.510 119 Oğuz Alp Aral 02:32.559 120 Anıl Durmaz 02:32.629 121 Ozan Şahin 02:32.929 122 Mehmet Salih Kerem Agun 02:33.066 123 Mert Mustafa Avcı 02:33.807 124 Muhammed Berk Akay 02:34.187 125 Ali Öztorun 02:34.801 126 Oğuz Can Türker 02:35.218 127 Umut Kemikkıran 02:35.582 128 Yunus Emre Koçak 02:35.726 129 Sercan Akın 02:36.128 130 Alper Türk 02:36.151 131 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740 132 Önder Urgancı 02:39.829 133 Emrah Akar 02:41.362 134 Ziya Yılmaz 02:41.565 135 Arda Feyman 02:41.778 136 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071 137 Recep Haldun Ülgen 02:44.510 138 Emirhan Ergün 02:45.266 139 Servet Selim Çeribaş 02:46.010 140 Mehmet Aykut Fırat 02:49.721 141 Ahmet Burak Üzel 03:01.282 142 Hüseyin Burak Tegul DSQ 143 Musa Sencer Değirmenci DSQ 144 Mehmet Ali Tanışık DSQ 145 Sedat Sezer DSQ 146 Baver Canberk Baydar DSQ 147 Ahmet Erdem Işık DSQ 148 Levent Temiz DSQ 149 Mehmet Ekşioğlu DNQ 150 Buğra Can Kılıç DNQ

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