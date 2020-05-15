TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 5. gün tamamlandı, tur rekoru kırıldı

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 5. gün tamamlandı, tur rekoru kırıldı
Ekleyen:
, Şef Editör
15 May 2020 21:27

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 5. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin 5. günü oldukça rekabetçi geçti. Özcan Yılmaz'ın 1:24.892'lik derecesiyle ilk defa 1:25'in altına inildi ve 1:25'li gelen derecelerin ardından 1:26'lı dereceler şimdiden elenmiş oldu. Hatta 1:25'li yüksek dereceler de elendi.

Son iki günün lideri olan Serkan Çetin, bugün ikinci sıraya gerilerken 1:25.383 ile Oğuzhan Ayhan 3. sıradan listeye giriş yaptı.

Şu an için listenin 14. sırasında 1:25.789 ile Ali Osman Demirkazık yer alıyor.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Özcan Yılmaz 02:24.892
2 Serkan Çetin 02:25.238
3 Oğuzhan Ayhan 02:25.383
4 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
5 Ege Altınel 02:25.613
6 Ata Aygen 02:25.618
7 Emre Can Ünal 02:25.626
8 Batu İslamoğlu 02:25.646
9 Batuhan Güven 02:25.654
10 Doğan Cem Atabay 02:25.710
11 Caner Başol 02:25.718
12 Doğan Ergin 02:25.776
13 Kemal Atakan Polat 02:25.778
14 Ali Osman Demirkazık 02:25.789
15 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843
16 Burak Talat Bulum 02:25.941
17 İlker İrkli 02:25.941
18 Mert Sığın 02:25.963
19 Hilmi Ege İndere 02:25.979
20 Murat Aygün 02:26.034
21 Cengizhan Cankal 02:26.173
22 Kerim Şişman 02:26.222
23 Başar Parlak 02:26.366
24 Hakan Günister 02:26.377
25 Talha Ünsal 02:26.379
26 Soner Akdeniz 02:26.387
27 Batuhan Duvahan 02:26.429
28 Rüzgâr Evci 02:26.478
29 Berk Ekensoy 02:26.493
30 Bülent Karakuş 02:26.527
31 Kadir Mirac Zeren 02:26.575
32 Batuhan Kaya 02:26.578
33 Emir Zümrüt 02:26.648
34 Mehmet Açıkalın 02:26.685
35 İsrafil Önal 02:26.693
36 Berke Uzunoğlu 02:26.707
37 Can Yüksel 02:26.757
38 Haldun Çavuşoğlu 02:26.761
39 Ferit Çakır 02:26.855
40 Gökhan Batmaz 02:26.862
41 Yasin Şentürk 02:26.906
42 Emir Tanju 02:26.909
43 Gökhan Özcan 02:26.940
44 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946
45 Özgür Gür 02:26.965
46 Ömer Faruk Çabuk 02:26.967
47 Mustafa Batuhan Buran 02:26.998
48 Bahri Mehmet Altıkat 02:27.008
49 İlkay Aydın 02:27.013
50 Volkan Dinçer 02:27.114
51 Erhan Kocatop 02:27.114
52 Oğuzhan Büyükkorkmaz 02:27.158
53 Tulga Tok 02:27.224
54 Bahadır Yılmaz 02:27.295
55 Mehmet Avcı 02:27.317
56 Hüseyin Çağatay Ekinci 02:27.335
57 Onur Kazancıoğlu 02:27.349
58 Tevhid Can Köksal 02:27.360
59 Ahmet Ayaz 02:27.479
60 Mert Fırıldak 02:27.793
61 Caner Bozkuş 02:27.808
62 Engin Özgen 02:27.824
63 Çağlar Aydın Arısoy 02:27.861
64 İrfan Özgür 02:27.984
65 Alp Sami Abukay 02:27.986
66 Eyyüp Aslan 02:27.988
67 Yiğit Hakimoğlu 02:28.063
68 Uğur Sorkun 02:28.138
69 Çağrı Özdim 02:28.267
70 Mete Eren Çelik 02:28.300
71 Atahan Barlas 02:28.509
72 Oğuz Aydın 02:28.541
73 Muhit Çınar Tümerkan 02:28.585
74 Kemal Güvenkaya 02:28.703
75 Tolga Yerlikaya 02:28.712
76 Mehmet Köle 02:28.781
77 Adem Ozan Gonay 02:28.801
78 İsmail Hakkı Erenoğlu 02:28.868
79 Yücel Ali Elban 02:28.935
80 Burak Ayvaz 02:29.014
81 Sabri Mert Becce 02:29.077
82 Murat Aksüt 02:29.283
83 Özgür Özşen 02:29.303
84 Berk Bayam 02:29.329
85 Sarp Granit Temür 02:29.478
86 Kaan Polatoğlu 02:29.614
87 Olcay Güler 02:29.629
88 Batuhan Bayrak 02:29.692
89 Ali Arda Kılıç 02:29.737
90 Harun Reşit Ergün 02:29.788
91 Gökhan Başçı 02:29.926
92 Cihat Çelik 02:30.072
93 Eren Rençberoğlu 02:30.277
94 Burakcan Barış 02:30.310
95 Kısmet Cin 02:30.324
96 Abdullah Kayadan 02:30.389
97 Agah Sefa Keskin 02:30.480
98 Kutay Durmuş 02:30.495
99 Emre Bilgiç 02:30.565
100 Egehan Muzaffer Çelikten 02:30.566
101 Göktuğ Arda Gök 02:30.645
102 Batuhan Yörüker 02:30.684
103 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769
104 Can Keleş 02:30.837
105 Samet Arman 02:30.968
106 Hasan Kiraz 02:31.003
107 İbrahim Özer 02:31.027
108 Can Ankara 02:31.172
109 Doğukan Taşkıran 02:31.303
110 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310
111 Mustafa İlker Saraç 02:31.513
112 Emirhan Demirel 02:31.798
113 Fuat Başak 02:31.944
114 Kerim Sulyak 02:32.067
115 Soyuhan Barlas 02:32.192
116 Emre Acar 02:32.192
117 Semih Doğu Tan 02:32.382
118 Mustafa Enes Kaya 02:32.510
119 Oğuz Alp Aral 02:32.559
120 Anıl Durmaz 02:32.629
121 Ozan Şahin 02:32.929
122 Mehmet Salih Kerem Agun 02:33.066
123 Mert Mustafa Avcı 02:33.807
124 Muhammed Berk Akay 02:34.187
125 Ali Öztorun 02:34.801
126 Oğuz Can Türker 02:35.218
127 Umut Kemikkıran 02:35.582
128 Yunus Emre Koçak 02:35.726
129 Sercan Akın 02:36.128
130 Alper Türk 02:36.151
131 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740
132 Önder Urgancı 02:39.829
133 Emrah Akar 02:41.362
134 Ziya Yılmaz 02:41.565
135 Arda Feyman 02:41.778
136 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071
137 Recep Haldun Ülgen 02:44.510
138 Emirhan Ergün 02:45.266
139 Servet Selim Çeribaş 02:46.010
140 Mehmet Aykut Fırat 02:49.721
141 Ahmet Burak Üzel 03:01.282
142 Hüseyin Burak Tegul DSQ
143 Musa Sencer Değirmenci DSQ
144 Mehmet Ali Tanışık DSQ
145 Sedat Sezer DSQ
146 Baver Canberk Baydar DSQ
147 Ahmet Erdem Işık DSQ
148 Levent Temiz DSQ
149 Mehmet Ekşioğlu DNQ
150 Buğra Can Kılıç DNQ

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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