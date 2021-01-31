Brawn: "F1, alternatif hafta sonu formatlarını incelemeye devam ediyor"

Geçtiğimiz sene ters grid uygulamasının denenmesi konusunda görüşler ortaya çıkmıştı, ancak bu fikir hiçbir zaman bir yarış hafta sonunda denenmedi. Ancak buna rağmen Liberty Media, yenilik ortaya koymak için araştırmalara devam ediyor.

Yakın zamanda, F1'in Motor Sporları Direktörü olarak görevine devam edeceği açıklanan Brawn, RaceFans'e yaptığı açıklamalarda yapılacak format değişikliklerinin, spora olan taraftar ilgisini artırabileceğini söyledi, ancak bu değişiklikler daha önce tartışılmış şeyler değil.

Brawn'ın açıklamaları şu şekilde: "Ben, takvimdeki bazı hafta sonlarında farklı bir format kullanmış olmayı görmek isterdim."

"Böylece aldığımız tepkileri görürdük, sonucunda da şampiyonanın tamamında bunu yapıp yapmamamız gerektiği ortaya çıkardı. Belki gelecekte bunu yapabiliriz, çünkü bu sayede yeni taraftar ilgisi ve belki de yeni bir taraftar kitlesi oluşturabiliriz."

"Şu andaki taraftarlarımızı kaybetmek istemiyoruz ve taraftarlarımıza karşı da oldukça sadığız. Ancak eğer yeni taraftarları spora çekmek için bir takım şeyler bulabilirsek, herkes için yararlı bir durum ortaya çıkar."

Brawn, yeni bir format ile sezona başlamak istemiyor, böylece sporun sezon sonuna kadar bağlı kalması gerektiği bir formata gerek kalmamasını sağlamak istiyor. Bu denemeleri oldukça küçük hasarlarla başarmak amacıyla Brawn, kısıtlı sayıda yarışta yeni formatın denenmesi taraftarı.

"Şampiyonayı çok fazla etki altına almayarak, sadece iki veya üç yarışta bu formatı denemek, etkiyi görmek açısından yeterli bir şey. İstemediğimiz şey ise bir şampiyonluğun, garip sonuçlar yarattığınız için, kötü bir şekilde etkilenmesi."

Geçtiğimiz sene F1 yönetimi, Imola'da iki günlük hafta sonu formatını test etti. Bu, Portekiz GP'sinin ardından olan sınırlı seyahat zamanı nedeniyle yapılması gereken bir şeydi, ancak yapılan bu deneme oldukça başarılı bir deneme oldu.

Buna rağmen Brawn, bu sistemin olabilitesini pek mümkün görmüyor: "Doğru pistleri ve doğru organizasyonları dengelememiz lazım. Bir organizatör, üç günlük bir organizasyon isteyebilir, çünkü bu da onların reklam modeline yardımcı oluyor olabilir."

"Bu formatı, gerekli olabileceği anlarda kullanabiliriz, ancak bunu tüm sezona yaymak büyük bir değişiklik olurdu. Bu nedenle şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz."