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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Norris: "McLaren'ın yükselişi beklediğimden daha erken geldi"

Lando Norris, McLaren'ın Macaristan Grand Prix'sindeki galibiyetle yeniden zirveye çıkmasının beklediğinden daha erken gerçekleştiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren, Hungaroring'e yeni taban, revize edilmiş ön ve arka bölüm aerodinamik parçaları ile yeniden tasarlanan fren kanallarını içeren kapsamlı bir güncelleme paketi getirmişti. Norris, pole pozisyonundan başladığı yarışta Max Verstappen'in 15 saniyeden fazla önünde finiş görerek hem kendi hem de takımının sezonun ilk Grand Prix galibiyetini aldı.

Bu sonuç, son iki sezonun hem pilotlar hem de takımlar şampiyonu olan McLaren için sezonun zorlu başlangıcının ardından önemli bir dönüm noktası oldu.

Sezonun ilk yarışlarında yaşanan sorunlar, McLaren'ın daha ilk haftalardan geriye düşmesine neden olmuştu. Melbourne'de Oscar Piastri'nin keşif turundaki kazasının ardından Şanghay'da her iki araçta da yaşanan MGU-K arızaları nedeniyle takım ilk iki yarış sonunda yalnızca 18 puan toplayabilmiş ve Mercedes'in 80 puan gerisine düşmüştü.

McLaren, yeni teknik kurallar dönemine temkinli bir yaklaşımla girmeyi tercih etti. Takım patronu Andrea Stella ve mühendislik ekibi, erken performans kazancı uğruna acele güncellemeler getirmek yerine MCL40'ın davranışını ve güç ünitesinin araçla uyumunu daha iyi anlamaya odaklandı.

Bu stratejinin bir bedeli oldu. Norris, yaz arasına pilotlar klasmanında 128 puanla beşinci sırada ve lider Kimi Antonelli'nin 91 puan gerisinde girerken, McLaren da takımlar şampiyonasında Mercedes'in 159 puan arkasında bulunuyor.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

MCL40 özellikle yüksek hızlı virajlarda zorlanırken, Stella bu sorunun çözümü için otomobilin geliştirme yönünde "kavramsal bir değişikliğe" gidildiğini ve bunun etkisinin bir ila iki ay içinde görüleceğini söylemişti. Norris ise kısa süre önce bu sürecin üç ayı bulabileceğini ifade etmişti.

Norris, "Kesin olarak öğrendiğim bir şey varsa, o da gelecekle ilgili beklentiler oluşturmamak ve sadece bugüne odaklanmak. Takım olarak da her şeyi bu şekilde yaptığımızı düşünüyorum."

"Macaristan'da yeniden zirveye çıkmamızın nedeni de buydu; hem bireysel olarak hem de takım halinde sadece kendi işimize odaklanıp çok çalıştık." dedi.

McLaren, geliştirme yönündeki bu değişimin ilk büyük sonuçlarını Macaristan'da almayı hedefliyordu ve getirilen güncelleme paketi beklentilerin de ötesinde bir performans sergiledi.

Buna rağmen Norris, tek bir galibiyetin takımın hâlâ çözmesi gereken sorunları gizlememesi gerektiğini vurguladı.

"Elbette gelecek konusunda iyimserim ve daha fazla yarış kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ancak çok güçlü rakiplerimiz var ve otomobil bazı alanlarda olması gereken seviyede olmadığı için hâlâ kendime güvenmediğim birçok pist bulunuyor. Yine de takımıma güveniyorum."

"Bir yarış kazanabileceğimize inanıyordum ama bunun beklediğimden biraz daha erken gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yeterince iyi olmadığımız alanlarda da gelişebileceğimize inanıyorum."

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