FIA direktörü Tombazis: “Kuralları iyileştirmeye yönelik adımları birkaç yıl önce atmalıydık”

Belçika Grand Prix’sinde araçların yaşadığı ciddi enerji yetersizliği, pilotların sabrını sonuna kadar sınamıştı. Sürücüler Birliği (GPDA) Direktörü Carlos Sainz, "2022-2023'teki simülasyonları görüp buna izin verenlerin kendini sorgulaması lazım" derken; 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise "Bu kararları kim aldı bilmiyorum fakat hâlâ bir işi olması şaşırtıcı" diyerek tepkisini göstermişti.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pilotların tepkilerini haklı bulsa da FIA’nın yönetim tüzüğü nedeniyle müdahale edilemediğini belirten FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis, yaşanan kilitlenmeyi şu sözlerle özetledi: "Pilotlar yapıları gereği oldukça talepkardır, bu yüzden düşüncelerini filtresiz söylemelerini anlayabiliyoruz.”

“Ancak biz bu şikayetlerin çoğunu sezon başlamadan 2 yıl önce zaten öngörmüştük ve kurallarda ayarlamalar yapmaya çalıştık. Fakat yürürlükteki yönetim sistemi nedeniyle bunu başaramadık.”

“O yüzden şu anda yaşananlar maalesef kaçınılmazdı."

Mevcut ve sisteme yeni girecek üreticilerin (Audi gibi) haklarını korumak adına kurulan Güç Ünitesi Danışma Komitesi, radikal değişiklikler için FIA ve FOM'un yanı sıra en az 4 üreticinin onayını şart koşuyordu.

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı, Nikolas Tombazis, FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Tombazis, bu kuralın kendilerini kilitlediğini belirtti: "O dönemdeki yönetim anlaşması, FIA olarak tek taraflı değişiklik yapma yetkimizi sınırlandırıyordu. Herhangi bir kural değişikliği için en az 4 üreticinin onayı gerekiyordu.”

“Çok açık konuşayım: Yeni kurallara yönelik ayarları tartıştığımız o yıllarda dört üretici bunu kabul etmedi. İdeal olanı kuralları iyileştirmeye yönelik adımları birkaç yıl önce atmaktı; o zaman bugün bu tartışmaların hiçbirini yaşamıyor olurduk."

Erken dönemde yaşanan krizlerin ardından FIA, Mayıs ayındaki Miami GP’sinden itibaren acil durum önlemleri alarak 2028’e kadar içten yanmalı motor-bayarya güç dengesini yüzde 60/40 oranına çekme kararı aldı.

Tombazis, pilotların haklı şikayetlerine rağmen pistteki şovun zarar görmediğini vurguladı: "Geçmişte yeni kurallar dönemlerinde tek bir takımın ezici üstünlüğünü görürdük.”

Nikolas Tombazis, FIA Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

“Şimdi Mercedes galibiyetlerin çoğunu alsa da yarışlar son derece heyecanlı geçiyor, bolca geçiş izliyoruz.”

“Pilotlar elbette sporumuzun çok önemli bir parçası, onları dinleyip adım atarak doğru olanı yaptık. Ancak aynı zamanda değişiklik ve heyecan görmek isteyen seyircileri de düşünmemiz gerekiyor."