Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

FIA direktörü Tombazis: “Kuralları iyileştirmeye yönelik adımları birkaç yıl önce atmalıydık”

Pilotların yeni kurallara yönelik sert eleştirilerine yanıt veren FIA direktörü Nikolas Tombazis, krizleri yıllar öncesinden öngördüklerini ancak üreticilerin değişim direncini aşamadıklarını açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Grid

Grid

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix’sinde araçların yaşadığı ciddi enerji yetersizliği, pilotların sabrını sonuna kadar sınamıştı. Sürücüler Birliği (GPDA) Direktörü Carlos Sainz, "2022-2023'teki simülasyonları görüp buna izin verenlerin kendini sorgulaması lazım" derken; 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton ise "Bu kararları kim aldı bilmiyorum fakat hâlâ bir işi olması şaşırtıcı" diyerek tepkisini göstermişti.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pilotların tepkilerini haklı bulsa da FIA’nın yönetim tüzüğü nedeniyle müdahale edilemediğini belirten FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis, yaşanan kilitlenmeyi şu sözlerle özetledi: "Pilotlar yapıları gereği oldukça talepkardır, bu yüzden düşüncelerini filtresiz söylemelerini anlayabiliyoruz.”

“Ancak biz bu şikayetlerin çoğunu sezon başlamadan 2 yıl önce zaten öngörmüştük ve kurallarda ayarlamalar yapmaya çalıştık. Fakat yürürlükteki yönetim sistemi nedeniyle bunu başaramadık.”

“O yüzden şu anda yaşananlar maalesef kaçınılmazdı."

Mevcut ve sisteme yeni girecek üreticilerin (Audi gibi) haklarını korumak adına kurulan Güç Ünitesi Danışma Komitesi, radikal değişiklikler için FIA ve FOM'un yanı sıra en az 4 üreticinin onayını şart koşuyordu.

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı, Nikolas Tombazis, FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis

Mohammed ben Sulayem, FIA Başkanı, Nikolas Tombazis, FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu direktörü Nikolas Tombazis

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

Tombazis, bu kuralın kendilerini kilitlediğini belirtti: "O dönemdeki yönetim anlaşması, FIA olarak tek taraflı değişiklik yapma yetkimizi sınırlandırıyordu. Herhangi bir kural değişikliği için en az 4 üreticinin onayı gerekiyordu.”

“Çok açık konuşayım: Yeni kurallara yönelik ayarları tartıştığımız o yıllarda dört üretici bunu kabul etmedi. İdeal olanı kuralları iyileştirmeye yönelik adımları birkaç yıl önce atmaktı; o zaman bugün bu tartışmaların hiçbirini yaşamıyor olurduk."

Erken dönemde yaşanan krizlerin ardından FIA, Mayıs ayındaki Miami GP’sinden itibaren acil durum önlemleri alarak 2028’e kadar içten yanmalı motor-bayarya güç dengesini yüzde 60/40 oranına çekme kararı aldı.

Tombazis, pilotların haklı şikayetlerine rağmen pistteki şovun zarar görmediğini vurguladı: "Geçmişte yeni kurallar dönemlerinde tek bir takımın ezici üstünlüğünü görürdük.” 

Nikolas Tombazis, FIA

Nikolas Tombazis, FIA

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

“Şimdi Mercedes galibiyetlerin çoğunu alsa da yarışlar son derece heyecanlı geçiyor, bolca geçiş izliyoruz.”

“Pilotlar elbette sporumuzun çok önemli bir parçası, onları dinleyip adım atarak doğru olanı yaptık. Ancak aynı zamanda değişiklik ve heyecan görmek isteyen seyircileri de düşünmemiz gerekiyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Steiner: "Sainz Macaristan'da daha ağır bir ceza almalıydı"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Formula 1
Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde en çok etap kazanan isim oldu

WRC
WRC
Finlandiya Rallisi
Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde en çok etap kazanan isim oldu

Stella: “Ferrari’nin Madrid’deki çekim gününden haberimiz yoktu”

Formula 1
Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Stella: “Ferrari’nin Madrid’deki çekim gününden haberimiz yoktu”

Son Haberler

Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Liberty Media, 2023 Las Vegas GP seyircilerine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek

Formula 1
F1 Formula 1
Liberty Media, 2023 Las Vegas GP seyircilerine 3 milyon dolar tazminat ödeyecek

WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi

WRC
WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC pilotları, FIA'nın yeni anlaşmasını değerlendirdi

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle