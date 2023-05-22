Motorsport Games, rFactor 2 için yeni bir içerik setini tanıttı

MIAMI, FL – 22 Mayıs 2023 –Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games, bugün dünyanın dört bir yanındaki yarışçılara sunulan en otantik simülasyon yarış platformlarından biri olan rFactor 2 için üç aylık bir güncelleme ve içerik setinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Photo by: Motorsport Games

Studio 397 rFactor 2 ekibi geçtiğimiz yıl boyunca Kwik Fit British Touring Car Championship (BTCC) için hararetle çalışmaktaydı. Bu çaba, Team HARD'ın Cupra Leon'unun da piyasaya sürülmesi ve 2023 gridinin tamamlanmasıyla nihayete ermiş vaziyette!

Serinin iddialı ekiplerinden Team HARD, Dexter Patterson, Bobby Thompson, Jack Butel, Dan Lloyd, Nicolas Hamilton ve Jade Edwards olmak üzere altı sürücüden oluşuyor. Motorsport Games, altı göz alıcı aracın tamamını rFactor 2 platformuna getirmekten heyecan duyuyor.

Cupra Leon'a ek olarak, 2023 British Touring Car Championship'in tüm renk düzenleri de rFactor 2'ye entegre edildi; amaç, devam eden sezonun ruhunu yakalayabilmek. BTCC paketine sahip olan tüm kullanıcılar, yeni renklere de otomatik olarak sahip olacaklar.

Photo by: Motorsport Games

BTCC Araç Paketi sekiz aracın tamamını ve son üç sezondur yer alan tüm renk düzenlerini içermekte. BTCC Paketi ise BTCC Araç Paketinin tüm içeriğini ve Brands Hatch, Donington Park, Croft ve Thruxton olmak üzere dört destansı İngiliz yarış pistini içermekte.

Her pist, heyecan verici yarış deneyimleri vaat eden benzersiz tuhaflıklar ve zorluklar sunuyor.

Sürümün fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

İçerik paketlerinin fiyatlandırması şu şekilde:

Cupra Leon BTCC - 4.99 Euro

BTCC Car Pack - 19.99 Euro

BTCC Pack - 29.99 Euro

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