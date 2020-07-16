eNASCAR Heat Pro League, REV TV Canada ile televizyonlara taşınıyor

20 Temmuz Pazartesi TSİ 2:30'da başlayacak yayında, sanal Homestead-Miami Speedway ve Watkins Glen International pistlerinde yapılan ilk iki yarışın özetleri ve röportajları yayınlanacak.

REV TV Canada Başkanı Mike Garrow şunları söyledi: "REV TV Canada,Road to Indy, Mazda MX5 Cup, Sanal Le Mans 24 Saat ve Sanal 2020 Race of Champions'ı başarılı bir şekilde ekranlara taşımıştı. Bu özel zamanda, yayınlarımıza sadık olan seyircilerimize, yeni yarış içerikleri getirmekte gösterdiğimiz çabanın en büyük sonuçlarından bir tanesi olarak eNASCAR Heat Pro League'i kanalımıza getirmekten çok mutluyuz. Yeni ve farklı içerikler sunma konusunda bir öncü olan Motorsport Games ile tekrardan çalışmak bizim için büyük bir onur oldu."

Wild card yarışları ve şampiyona finallerinin yanı sıra, 12 yarıştan oluşan ve 200.000 dolarlık ödüle sahip olan sezonda taraftarlar, en iyi pro-oyuncuların önde gelen NASCAR takımlarını temsil ettiğini izleme şansı yakalayacaklar. 2020 sezonunda göreceğimiz takımlar arasında Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports ve Gibbs Gaming de bulunmakta.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko şunları söyledi: "eNASCAR Heat Pro League gün geçtikçe daha çok momentum yakalıyor ve inanılmaz yarışlar izlemek isteyen taraftarların seçimi olarak, kitlesini de büyütüyor. REV TV ile yapılan yeni anlaşma ile beraber ligi, daha da büyük bir kitleye ulaştıracağız ve Motorsport Games'in NASCAR Heat'teki gösteri kalitesi daha çok anlaşılacak. Sezonun kalanını heyecanla takip ediyor olacağız.

REV TV Canada hakkında:

Kanada'nın tamamında 5.2 milyon eve giren REV TV Canada, 7 gün 24 saat yayın yapan bir motor sporları kanalı olarak, dünya çapında yapılan 40 canlı yarışı evlere getiriyor. İki tekerden dört tekere kadar tüm yarışları bünyesine katan REV TV Canada, haber yayınının yanı sıra pek çok yetenek ve endüstri uzmanı ile öne çıkan röportajlar düzenliyor.

Motorsport Games hakkında:

Motorsport Network'ün bir parçası olan Motorsport Games, kendini sanal yarışlara adamış durumda. Amacımız, video oyunları gelişimini eSpor ile bir araya getirerek insanların oynayacağı, izleyeceği ve bağlanacağı, heyecanlı ve yaratıcı deneyimler ortaya koymak. Aralarında NASCAR tarafından tescillenmiş NASCAR Heat serisinin de bulunduğu, konsol, PC ve mobil video oyunları tasarlıyoruz. Motorsport Games, aralarında NASCAR, Formula E, Le Mans ve FIA Dünya Rallikros Şampiyonası'nın da bulunduğu pek çok motor sporları serilerinin, eSpordaki seçimi oldu.