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eSpor / Son dakika

Ferrari kendi eSpor şampiyonasını düzenleyecek

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Ferrari kendi eSpor şampiyonasını düzenleyecek
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
29 Tem 2020 06:45

İtalyan marka, yeni eSpor şampiyonasını herkese açık bir şekilde düzenleyecek ve şampiyonanın galibi, Ferrari'nin simülasyon yarışları için kurduğu sürücü akademisine katılma şansı yakalayacak.

Yeni Ferrari Hublot eSpor Serisi, hem amatör hem de profesyonel yarışçılar için düzenlenecek ve Assetto Corsa oyunu şampiyonada kullanılacak.

Sonbahar aylarında yapılması planlanan seride sürücüler, özel olarak tasarlanmış olan Ferrari 488 Challenge Evo aracı ile mücadele edecekler.

18 yaşının üzerinde olan tüm Avrupa vatandaşları, amatör yarışmaya katılabilecek. Başvurular ise Ağustos'ta alınırken, ilk sıralama yarışları ise Eylül ayında yapılacak.

Bu etapta bulunan lider sürücüler, Ekim ayında yapılacak diğer yarışlara katılma hakkına sahip olacak ve oyuncular, Ferrari tarafından davet edilen profesyonel sürücülere karşı mücadele edecekler.

Formula 1 sürücüsü Charles Leclerc, serinin ilerleyen dönemlerinde katılımcılara önerilerde bulunmak adına seriye katılım gösterecek.

Kasım ayında yapılacak finaller sonucunda şampiyon olan isim, 2021 yılında Ferrari Sürücü Akademisi Hublot eSpor takımına katılma şansı yakalayacak.

Ferrari'nin marka çeşitliliği yöneticisi Nicola Boari, İtalyan takımın şampiyona yaratmadaki fikrinin, takımın 2019'da F1'in eSpor serisine girmesi sonrasında, mantıklı bir hamle olduğunu söyledi.

Boari şunları söyledi: "Geçtiğimiz sene F1 eSpor şampiyonasına adım atarak deneyim elde ettik, şampiyon olduk ve bence kendi eSpor şampiyonamızı yaratmak gayet doğal bir hamle oldu."

"Bu seri, bizim gerçek hayatta olan serimize çok yakın. Bu yüzden gayet doğal bir adım attık ve umuyorum ki bu adım, atacağımız pek çoğununun ilki olur."

Katılımcılar Avrupa kıtası ile kısıtlandırılmış olsa da Ferrari, gelecek sezonlarda şampiyonayı diğer kıtalara da açmayı umuyor - koronavirüs kısıtlamalarının azalmasıyla beraber turnuvalarının artırılmasını da.

Boari açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bana göre Ferrari, kendi şampiyonasını geliştirmesi için çok büyük bir alana sahip."

"Şu anda sadece Avrupa ile şampiyonaya başlayabileceğimizi söylemiştim, sadece bu sene için, ancak tabii ki de planımızda, gelecekte seriyi genişletmek de bulunmakta. Önemli olan bir diğer kısım ise COVID-19 pandemisinin sürüyor olması, pandemi bittikten sonra kendi turnuvalarımızı, canlı performanslar ile ortaya koyabileceğiz."

"Bu da şampiyonamızın, kendine özgü olan bir etkeni olacaktır.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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