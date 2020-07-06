TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!
TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Autodrome Lago Maggiore pistinde gerçekleştirilen 4. ayak yarışları tamamlandı.
Şampiyonanın orta noktasına gelirken Maggiore'de her iki yarışı birden Özcan Yılmaz kazandı. Böylece kendisi üst üste 4. yarışı kazanmayı başardı.
Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 4. ayağında Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3 araçlar kullanıldı.
Pole ve ilk yarış Özcan Yılmaz'ın
Maggiore'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Özcan Yılmaz, 1:53,307 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Batuhan Bilgin ve Aytaç Gördös yer aldı.
Yarışın başlamasıyla Özcan Yılmaz pozisyonunu korurken ilk 3 sırada herhangi bir değişiklik olmadı ve ilk tur böyle tamamlandı ancak arka gruptaki pilotların birbirine çok yakın olmasının dezavantajıyla beraber Ali Dinç 5. başladığı yarışta ilk tur sonunda 9. sıraya kadar geriledi.
5. turda pit stoplar başladı ve lider grup üç tur sonra pite geldi ancak yarışı 2. sırada götüren Batuhan Bilgin, yaşadığı bağlantı problemi sebebiyle mücadeleye devam edemedi. Pitler sonrasında Özcan Yılmaz liderliğini korurken Aytaç Gördös 2., Ali Dinç ise iyi bir yükselişle 3. sırayı aldı.
Yarışın sonuna kadar da yerlerini korumayı başardılar ve Maggiore'deki ilk yarışta bu isimler aynı sırayla podyuma çıktılar.
Özcan Yılmaz, 1.lik dışında pole pozisyonu ve en hızlı tur ile ilk yarıştaki ekstra puanları kazanan isim oldu.
|Sıra
|İsim
|Toplam Zaman
|Toplam Puan *
|1
|Özcan Yılmaz
|23:28,794
|18
( 15 / 1 / 2 )
|2
|Aytaç Gördös
|23:33,092
|12
( 12 / 0 / 0 )
|3
|Ali Dinç
|23:46,514
|10
( 10 / 0 / 0 )
|4
|Serkan Çetin
|23:54,138
|8
( 8 / 0 / 0 )
|5
|Vedat Ali Dalokay
|23:59,660
|6
( 6 / 0 / 0 )
|6
|Turan Sezgin
|24:04,223
|5
( 5 / 0 / 0 )
|7
|Murat Tüter
|24:05,843
|4
( 4 / 0 / 0 )
|8
|Yavuz Murat Efe
|24:10,416
|3
( 3 / 0 / 0 )
|9
|Oğuzhan Ayhan
|24:35,970
|2
( 2 / 0 / 0 )
|10
|Sefa Batuhan Bilgin
|DNQ
|0
( 1 / 0 / 0 )
|11
|Serkan Temizel
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
|12
|Huzeyfe Çelik
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
|13
|Hüseyin Togacar
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
|14
|Atalay Buğrahan Ant
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
2. yarışta da zafer son sıradan başlayan Özcan Yılmaz'ın!
İlk yarışta kazanan Özcan Yılmaz, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.
Oğuzhan Ayhan startta yerini korusa da ilk tur tamamlanmadan Yavuz Murat Efe'ye geçildi. Yavuz Murat Efe 4. tura kadar liderliğini korudu ancak iyi bir yükseliş gerçekleştiren Ali Dinç 4. turda liderliği ele geçirdi.
İlk yarışta 3. olan Ali Dinç, gerilerden başladığı yarışa çok iyi bir şekilde başladı ve 5. tur tamamlanırken 1. sıraya kadar yükselmişti. İlk yarışın galibi Özcan Yılmaz o esnada 3., ikincisi Aytaç Gördös ise 2. sıradaydı.
5. turda hemen hemen herkes pite gelmesiyle beraber pit alanında bir karmaşa oluştu. Pit öncesinde lider durumda olan Ali Dinç, Özcan Yılmaz'ın gerisine düşerek 2., Aytaç Gördös ise yine 3. sırada pitten ayrıldı.
Yarışın sonuna kadar da bu yerlerini korudular ve Özcan Yılmaz 4. ayaktaki iki yarışı birden kazanmayı başararak galibiyet serisini 4'e çıkartmayı başardı.
|Sıra
|İsim
|Toplam Zaman
|Toplam Puan *
|1
|Özcan Yılmaz
|27:34,392
|17
( 15 / 0 / 2 )
|2
|Ali Dinç
|27:37,916
|12
( 12 / 0 / 0 )
|3
|Aytaç Gördös
|27:41,079
|10
( 10 / 0 / 0 )
|4
|Murat Tüter
|27:53,231
|8
( 8 / 0 / 0 )
|5
|Serkan Çetin
|27:53,671
|6
( 6 / 0 / 0 )
|6
|Vedat Ali Dalokay
|28:09,897
|5
( 5 / 0 / 0 )
|7
|Turan Sezgin
|28:13,127
|4
( 4 / 0 / 0 )
|8
|Oğuzhan Ayhan
|28:14,755
|3
( 3 / 0 / 0 )
|9
|Yavuz Murat Efe
|28:15,511
|2
( 2 / 0 / 0 )
|10
|Sefa Batuhan Bilgin
|58:58,800
|0
( 1 / 0 / 0 )
|11
|Atalay Buğrahan Ant
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
|12
|Hüseyin Togacar
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
|13
|Huzeyfe Çelik
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
|14
|Serkan Temizel
|DNS
|0
( 0 / 0 / 0 )
Puan Durumu
Sezonun 4. ayağının ardından son yarışları kazanan Özcan Yılmaz 95 puanla liderliğe yükseldi.
Ali Dinç 76 puanla 2. sıraya yükselirken onun 1 puan gerisinde Aytaç Gördös yer alıyor.
İtalya ayağına şampiyona lideri olarak gelen Sefa Batuhan Bilgin ise 4. sıraya gerilemiş oldu.
Sezonun 5. ayağı olan Suzuka, 18 Temmuz'da gerçekleşecek.
|Sıra
|İsim
|1. Yarış
|2. Yarış
|3. Yarış
|4. Yarış
|5. Yarış
|6. Yarış
|7. Yarış
|8. Yarış
|Toplam Puan
|1
|Özcan Yılmaz
|10
|8
|8
|4
|15
|15
|18
|17
|95
|2
|Ali Dinç
|6
|2
|6
|15
|13
|12
|10
|12
|76
|3
|Aytaç Gördös
|15
|6
|10
|8
|8
|6
|12
|10
|75
|4
|Sefa Batuhan Bilgin
|14
|7
|17
|6
|12
|8
|0
|0
|64
|5
|Murat Tüter
|2
|15
|13
|5
|6
|10
|4
|8
|63
|6
|Hüseyin Togacar
|5
|12
|4
|12
|4
|4
|0
|0
|41
|7
|Turan Sezgin
|0
|10
|3
|0
|5
|3
|5
|4
|30
|8
|Huzeyfe Çelik
|4
|0
|0
|12
|3
|7
|0
|0
|26
|9
|Vedat Ali Dalokay
|3
|1
|0
|3
|2
|2
|6
|5
|22
|10
|Serkan Çetin
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|8
|6
|21
|11
|Atalay Buğrahan Ant
|9
|0
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|17
|12
|Oğuzhan Ayhan
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|3
|10
|13
|Yavuz Murat Efe
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|5
|14
|Serkan Temizel
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
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