TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!

Şampiyonanın orta noktasına gelirken Maggiore'de her iki yarışı birden Özcan Yılmaz kazandı. Böylece kendisi üst üste 4. yarışı kazanmayı başardı.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 4. ayağında Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3 araçlar kullanıldı.

Pole ve ilk yarış Özcan Yılmaz'ın

Maggiore'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Özcan Yılmaz, 1:53,307 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Batuhan Bilgin ve Aytaç Gördös yer aldı.

Yarışın başlamasıyla Özcan Yılmaz pozisyonunu korurken ilk 3 sırada herhangi bir değişiklik olmadı ve ilk tur böyle tamamlandı ancak arka gruptaki pilotların birbirine çok yakın olmasının dezavantajıyla beraber Ali Dinç 5. başladığı yarışta ilk tur sonunda 9. sıraya kadar geriledi.

5. turda pit stoplar başladı ve lider grup üç tur sonra pite geldi ancak yarışı 2. sırada götüren Batuhan Bilgin, yaşadığı bağlantı problemi sebebiyle mücadeleye devam edemedi. Pitler sonrasında Özcan Yılmaz liderliğini korurken Aytaç Gördös 2., Ali Dinç ise iyi bir yükselişle 3. sırayı aldı.

Yarışın sonuna kadar da yerlerini korumayı başardılar ve Maggiore'deki ilk yarışta bu isimler aynı sırayla podyuma çıktılar.

Özcan Yılmaz, 1.lik dışında pole pozisyonu ve en hızlı tur ile ilk yarıştaki ekstra puanları kazanan isim oldu.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan * 1 Özcan Yılmaz 23:28,794 18 ( 15 / 1 / 2 ) 2 Aytaç Gördös 23:33,092 12 ( 12 / 0 / 0 ) 3 Ali Dinç 23:46,514 10 ( 10 / 0 / 0 ) 4 Serkan Çetin 23:54,138 8 ( 8 / 0 / 0 ) 5 Vedat Ali Dalokay 23:59,660 6 ( 6 / 0 / 0 ) 6 Turan Sezgin 24:04,223 5 ( 5 / 0 / 0 ) 7 Murat Tüter 24:05,843 4 ( 4 / 0 / 0 ) 8 Yavuz Murat Efe 24:10,416 3 ( 3 / 0 / 0 ) 9 Oğuzhan Ayhan 24:35,970 2 ( 2 / 0 / 0 ) 10 Sefa Batuhan Bilgin DNQ 0 ( 1 / 0 / 0 ) 11 Serkan Temizel DNS 0 ( 0 / 0 / 0 ) 12 Huzeyfe Çelik DNS 0 ( 0 / 0 / 0 ) 13 Hüseyin Togacar DNS 0 ( 0 / 0 / 0 ) 14 Atalay Buğrahan Ant DNS 0 ( 0 / 0 / 0 )

2. yarışta da zafer son sıradan başlayan Özcan Yılmaz'ın!

İlk yarışta kazanan Özcan Yılmaz, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.

Oğuzhan Ayhan startta yerini korusa da ilk tur tamamlanmadan Yavuz Murat Efe'ye geçildi. Yavuz Murat Efe 4. tura kadar liderliğini korudu ancak iyi bir yükseliş gerçekleştiren Ali Dinç 4. turda liderliği ele geçirdi.

İlk yarışta 3. olan Ali Dinç, gerilerden başladığı yarışa çok iyi bir şekilde başladı ve 5. tur tamamlanırken 1. sıraya kadar yükselmişti. İlk yarışın galibi Özcan Yılmaz o esnada 3., ikincisi Aytaç Gördös ise 2. sıradaydı.

5. turda hemen hemen herkes pite gelmesiyle beraber pit alanında bir karmaşa oluştu. Pit öncesinde lider durumda olan Ali Dinç, Özcan Yılmaz'ın gerisine düşerek 2., Aytaç Gördös ise yine 3. sırada pitten ayrıldı.

Yarışın sonuna kadar da bu yerlerini korudular ve Özcan Yılmaz 4. ayaktaki iki yarışı birden kazanmayı başararak galibiyet serisini 4'e çıkartmayı başardı.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan * 1 Özcan Yılmaz 27:34,392 17 ( 15 / 0 / 2 ) 2 Ali Dinç 27:37,916 12 ( 12 / 0 / 0 ) 3 Aytaç Gördös 27:41,079 10 ( 10 / 0 / 0 ) 4 Murat Tüter 27:53,231 8 ( 8 / 0 / 0 ) 5 Serkan Çetin 27:53,671 6 ( 6 / 0 / 0 ) 6 Vedat Ali Dalokay 28:09,897 5 ( 5 / 0 / 0 ) 7 Turan Sezgin 28:13,127 4 ( 4 / 0 / 0 ) 8 Oğuzhan Ayhan 28:14,755 3 ( 3 / 0 / 0 ) 9 Yavuz Murat Efe 28:15,511 2 ( 2 / 0 / 0 ) 10 Sefa Batuhan Bilgin 58:58,800 0 ( 1 / 0 / 0 ) 11 Atalay Buğrahan Ant DNS 0 ( 0 / 0 / 0 ) 12 Hüseyin Togacar DNS 0 ( 0 / 0 / 0 ) 13 Huzeyfe Çelik DNS 0 ( 0 / 0 / 0 ) 14 Serkan Temizel DNS 0 ( 0 / 0 / 0 )

Puan Durumu

Sezonun 4. ayağının ardından son yarışları kazanan Özcan Yılmaz 95 puanla liderliğe yükseldi.

Ali Dinç 76 puanla 2. sıraya yükselirken onun 1 puan gerisinde Aytaç Gördös yer alıyor.

İtalya ayağına şampiyona lideri olarak gelen Sefa Batuhan Bilgin ise 4. sıraya gerilemiş oldu.

Sezonun 5. ayağı olan Suzuka, 18 Temmuz'da gerçekleşecek.