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eSpor / Son dakika

Alonso, Sanal Le Mans'da yarış dışı kalmasının sebebini açıkladı

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Alonso, Sanal Le Mans'da yarış dışı kalmasının sebebini açıkladı
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 Haz 2020 17:53

Eski Formula 1 yıldızları Fernando Alonso ve Rubens Barichello'nun Sanal Le Mans 24 Saat yarışında yarış dışı kalmaları durumunu Alonso, 'oyunun arızası ve insan hatası arasında bir şey' olarak tanımladı.

FA/RB AllInSports girişiyle, 14 numaralı araçla yarışan Alonso'nun takım arkadaşları Rubens Barrichello, Olli Pahkala ve Jarl Teien'di. Automobile Club de l'Ouest, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Motorsport Games ortaklığı ile yapılan yarışta Alonso, ilk saatlerde Mulsanne virajında yarış dışı kaldı.

Twitter'da yayınladığı videoda olayı açıklayan Alonso, Simona de Silvestro'nun 94 numaralı Porsche aracı ile yaşadığı temas sonrasında zaman cezası aldığını açıkladı.

Alonso'nun ceza alması ile beraber oyunun yazılımı, Alonso pitlere geldiğinde sadece cezasını çekmek için gelmesine izin verdi. Bunun sonucunda Alonso aracına yakıt ekleyemedi ve yolda kaldı.

Alonso şunları söyledi: "Evet, buradayız - umduğumuz Sanal Le Mans 24 Saat sonucunu alamadık."

"Bir insan hatası ve oyun arızasının birleşimi ile yolda kalmak sizi kötü bir duruma sokuyor."

"Sanırım yarış direktörleri pit yoluna girdiğimiz anda bize ceza verdi, ki bu biraz olağandışı bir şey. Oyun da cezayı bir tur sonra çekmenize izin vermiyor, bununla beraber yakıt almanıza da."

"Yani aslında cezayı çekiyorsunuz, ancak herhangi bir yakıt ikmali veya lastik değişimi olmuyor, bu yüzden bir sonraki turda yakıtımız kalmadı."

"Bu arıza ve pit yolunda olduğumuz zaman aldığımız zaman cezası kimsenin beklemediği bir şeydi."

"Ne yazık ki beklediğimiz yarışı geçiremedik, ve bence gayet iyi bir şekilde hazırlandık, bu yüzden bir sonraki 24 Saat yarışında eğleneceğiz."

"Bu süper takım ile yakın zamanda bir yarış seçip seçemeyeceğimize bakmalıyız ve bundan keyif almalıyız."

Dördüncü saate yaklaşılırken Max Verstappen ve Lando Norris'in kadrosunda bulunduğu 20 numaralı Team Redline aracı, 30 saniyelik bir farkla yarışı lider götürüyor. Direksiyonda ise Norris bulunuyor.

Sanal 24 Saat Le Mans yarışını Motorsport.tv ve Motorsport.com'dan canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda tüm aksiyonu ve gelişmeleri içeren yayınları da Motorsport Network'ün sitesi ve sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.

 

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