FIA, ACO ve Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen Sanal Le Mans 24 Saat yarışında birçok profesyonel yarış pilotu ile espor yarışçısı birlikte mücadele edecek.

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının yıldız pilotları kimler?

Charles Leclerc - Formula 1

Fernando Alonso - Formula 1/WEC

Max Verstappen - Formula 1

Lando Norris - Formula 1

Jenson Button - Formula 1

Simon Pagenaud - IndyCar

Juan Pablo Montoya - Formula 1/IndyCar

Jean-Eric Vergne - Formula E

Rubens Barrichello - Formula 1

Felipe Massa - Formula 1/Formula E

Organizasyonda toplam 50 takım, 200 pilot/oyuncu yer alıyor. Her bir takımda 2 profesyonel yarış pilotu ve 2 eSpor yarışçısı bulunuyor.

Toyota Gazoo Racing, Rebellion, Aston Martin, Ferrari ve Porsche gibi birçok WEC takımı ile Penske ve Corvette gibi IMSA takımları da mücadelede yer alıyorlar.

Mevcut F1 pilotlarından 5'i, iki dünya şampiyonu, Formula 2, WEC, IndyCar, Formula E gibi serilerden birçok pilot bu mücadelede ter dökecekler. Türkiye'nin hem pistlerdeki hem de sanal yarışlardaki gururu Ayhancan Güven de Porsche ekiplerinden birisinde mücadele edecek.

Richard Mille Racing, tamamen kadın sürücülerden oluşan bir takım oluşturdu. Katherine Legge, Tatiana Calderon, Sophia Floersch ve Emily Jones bu takım adına yarışacak.

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı formatı nasıl olacak?

Yarış bugün Türkiye saati ile 16:00'da yani gerçek yarış saatinde başlayacak ve yarın aynı saatte tamamlanacak.

Her bir pilot, etkinlikte en az 4 saat sürüş yapmak zorunda olacak. Bir pilot maksimum 7 saat sürebilecek.

Araç listesi

LMP:

ORECA LMP2

LMP sınıfındaki 30 takım ORECA LMP2 şasileriyle yarışacak.

GTE:

Aston Martin Vantage GTE

Porsche 911 RSR GTE

Corvette C7.R GTE

Ferrari 488 GTE

GTE sınıfında ise herkes fabrika takımının araçlarıyla yarışabilecek.

Yarış hangi platformda gerçekleşecek?

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı, Studio 397 tarafından hazırlanan rFactor 2 simülasyon oyununda düzenleniyor. Aynı oyun Formula E Race at Home Challenge'da da kullanıldı.

Nasıl izlenecek?

Motorsport.tv tüm yarışı canlı olarak yayınlayacak ve hem yayın hem de tüm gelişmeler Motorsport Network bünyesinde yer alan internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.