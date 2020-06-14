Sanal Le Mans 24 Saat: LMP'de Rebellion-Williams, GTE'de ise Ayhancan ve ekibi yarışı kazandı!

WEC, Automobile Club de l'Ouest ve Motorsport Games ile ortaklaşa yapılan sanal dayanıklılık yarışı, COVID-19 pandemisi sebebiyle Eylül ayına ertelenen, gerçek hayattaki 24 Saat Le Mans'ın orijinal hafta sonunda yapıldı.

Williams F1 ve Rebellion Racing ortaklığının dört araç ile katıldığı yarışta, fabrika Mercedes GT sürücüsü Raffaele Marciello, Haas F1 Team yedek sürücüsü Louis Deletraz ile beraber yarışan simülasyon yarışçıları Nikodem Wisniewski ve Kuba Brzezinski'nin kullandığı Rebellion Williams Esports aracı galibiyete ulaştı.

Sanal yarışın gece vakitlerinde sürüş yapan Marciello, McLaren F1 sürücüsü Lando Norris ile aracı paylaşan Max Verstappen'in Team Redline aracının teknik sorunlar sebebiyle yolda kalması ile beraber liderliği ele geçirmişti.

Yarışa sekizinci sıradan başlayan ve birinciliğe kadar yükselen 1 numaralı Rebellion Williams aracı, yarışın ikinci bölümünü kontrol etti. 1 numaralı aracın yanında, liderin turunda olan araçlar ise 13 numaralı Rebellion-Williams ve 4 numaralı ByKolles Burst Esports aracıydı.

Yarışın bitimine dört saat kala kırmızı bayrak ile durdurulan yarışta, ilk üç sıradaki araçların arası iyice kapandı ve, gerçek hayattaki ByKolles sürücüsü olan Tom Dillmann tarafından sürülen araç, başka bir pit stop stratejisine yöneldi.

Pole pozisyonunun sahibi olmuş olan ByKolles, erken start sebebiyle aldığı ceza ve yarışın ilk yarısında bozulan simülatör sebebiyle kaybettikleri zamanı geri kazandılar ve 13 numaralı Rebellion-Williams aracını, yarışın son yarım saatinde yakalamayı başardılar.

ByKolles'i pole pozisyonuna oturmayı da başarmış olan Slovenyalı simülasyon sürücüsü Jernej Simoncic, elinde olan ekstra yakıtı da kullanarak yarışın bitimine 20 dakika kala Michael Romanidis'i geride bırakmayı başardı.

Yunan simülasyon yarışçısı Romanidis ise Mulsanne düzlüğünün sonunda Simoncic'i tekrardan geçmiş olsa da Sloven pilot, Porsche virajlarında yerini geri aldı ve ikinciliği garantileyerek 1 numaralı Rebellion-Williams aracının peşine takıldı.

Wisniewski ile olan farkı kapatmayı başarsa da Simoncic, yarış bitimine kadar yeterli olan farkı kapatamadı ve 1 numaralı Rebellion-Williams, ByKolles'in 17.781 saniye önünde yarışı kazandı.

ByKolles ise ikinciliğe razı olurken podyumu tamamlayan araç ise 13 numaralı Rebellion-Williams oldu.

Dördüncülük ise iki kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne, AlphaTauri F1 sürücüsü Pierre Gasly ve simülasyon sürücüleri Jarno Opmeer ve Isaac Gillissen yönetimindeki 24 numaralı Veloce Esports aracının oldu.

Yarışın erken kayıplarından bir tanesi ise Fernando Alonso ve Rubens Barrichello'nun takımı oldu. İlk saatte yakıtı biten Alonso'nun aracı, pist üstünde durdu.

Ancak yaşanan ilk kırmızı bayrak periyodunda takım yarışa tekrardan katıldı ve yarışı 17. sırada tamamladı.

Verstappen ve Norris'li Redline aracı ise yarışın ikinci kırmızı bayraklı periyodunda, yarış bitimine dört saat kala yarışa geri döndüler ve yarışı 25. sırada tamamladılar.

Team Penske ise 1971'den beri katıldığı ilk Le Mans'da büyük sorunlar yaşadı. Tamamen gerçek sürücüler ile yarışa katılan takım pek çok kazaya karıştı ve teknik sorunlarla boğuştu. Amerikalı takım yarışı, klasmanında 29. sırada tamamladı.

Ayhancan ve ekibi, GTE'yi domine etti

93 numaralı Porsche'de yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven, ekibindeki Le Mans galibi Nick Tandy, Porsche Esports Supercup şampiyonu Joshua Rogers ve bir diğer simülasyon yarışçısı Tommy Ostgaard ile beraber GTE sınıfına damga vurdu ve yarışı, diğer araçların bir tur önünde kazandı.

Rogers ile pole pozisyonunu alan araç, yarışın büyük çoğunluğunu lider götürdü ve Porsche'nin GTE podyumunu tamamlaması bekleniyordu. Ancak 91 ve 92 numaralı Porsche araçlarının, sürücü değişimi sırasında sorun yaşayıp zaman kaybetmesi ile beraber podyumun sıralaması da değişti.

93 numaralı Porsche ise herhangi bir sorun yaşamayarak, ikinci sıradaki 95 numaralı Aston Martin Racing aracının bir tur önünde yarışı kazandı. Romain Grosjean destekli Corvette ekibi ise, yaşadıkları iki büyük kazaya rağmen podyuma çıkmayı başardı.

Ferrari F1 sürücüsü Charles Leclerc'in Sanal Le Mans deneyimi ise teknik sorunlar ile geride kaldı. Bu teknik sorunlardan bir tanesi ise Ferrari 488 GTE'sinin pit yolunda takla atmasıydı. Monacolu pilotun ekibi ise klasmanında 18. olarak yarışı tamamladı.