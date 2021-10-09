Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı

Abt Sportsline'dan Kelvin van der Linde, starttaki hamlesinin geri tepmesinin ardından yarışı dördüncü bitirirken, Lawson, Pazar günü şampiyonluğu belirleyecek yarışın öncesinde Güney Afrika’lı sürücüye karşı 18 puanlık önemli bir avantaja sahip olmuş oldu.

Götz’ün bu sezonki ikinci zaferi de onu şampiyonluk mücadelesinin içinde tutmaya yardımcı olurken, şampiyonada van der Linde’nin bir puan arkasında yer alıyor.

Van der Linde yarışın startında pole pozisyonundaki Lawson'ı 2. virajda geçmeye çalışmasına rağmen virajın çıkışında birçok aracın arkasında kaldı.

Van der Linde, dış tarafta bariyerlere temas ettikten sonra ikincilikten yedinciliğe düşerken, Lawson da, beşinci sıradan başlayan Philip Ellis’in baskısı altında kaldı.

Sonraki birkaç turda Götz, yarışa hızlı başlayan Nick Cassidy'yi 7. virajda geçti ve sonrasında aynı hamleyi 7. turda Lawson'a yaptı.

Götz kısa bir süre içinde, yarış lideri Ellis'i yakaladı ve 10. turda da aynı geçişi yaparak yarışta ilk kez gridin en önüne geçmiş oldu.

Götz iki tur içinde farkı bir saniyenin üzerine çıkardı ve avantajını sürdürdü. HRT Mercedes sürücüsü 23. turdaki pit stopundan sonra yedi saniyelik bir farkla piste geri döndü.

HRT takımının, yarışın ikinci yarısında hız yavaşlatma talimatı vermesine rağmen, Götz damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Temmuz ayında Lausitzring’den bu yana DTM'deki ilk galibiyetini aldı.

Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

Götz yarışın liderliğini eline aldığında pozisyonuna karşı bir tehdit olmasa da, GetSpeed Mercedes’ten Arjun Maini ile şampiyona lideri Lawson arasında ikincilik mücadelesi verildi.

Maini startta dördüncülükten altıncılığa düşse de, Lawson’ınkinden 1.3 saniye daha hızlı bir tur ve eşit derecede hızlı bir pit stop onu tekrar ikinci sıraya çıkarmaya yardımcı oldu.

Maini, en sonunda ikinci sırada kalarak DTM’deki ilk podyumuna çıkabildi ve Lawson üçüncü sıraya yerleşti.

Van der Linde'nin de dördüncü sırada bitirmesiyle, Lawson şampiyonluğun favorisi olmayı sürdürdü.

Yarışın başında yedinci sıraya düşen van der Linde’nin podyum için bir savaş vermesi bekleniyordu ve ilk bölümde Lucas Auer’in ikinci virajı geniş almasıyla sadece bir pozisyon kazanabildi.

Van der Linde hızlı bir pit stop sayesinde piste dördüncü sırada döndü ancak Lawson'ı, aracında fazladan ağırlık taşımasına rağmen geçemedi.

Cassidy de AF Corse Ferrari’siyle birlikte beşinci sırayı aldı. Yeni Zelandalı sürücü yarışın son iki dakikasına kadar pit stopunu yapmadı ve pit stoptan van der Linde’nin önünde çıksa da Audi sürücüsünü arkasında tutamadı.

Winward Mercedes’ten Auer, GruppeM Mercedes'ten Daniel Juncadella'nın önünde altıncı sırada yer alırken, Team Rosberg Audi’den Nico Muller sekizinci oldu.

Mucke Mercedes'ten Maximilian Buhk ve Ellis sırasıyla dokuzuncu ve onuncu olarak puan alan son isimler oldular.

Yarışı 11. sırada tamamlayan Esteban Muth, T3 Lamborghini’nin en iyi sonuç alan sürücüsü olurken, çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann 12. sırada yer aldı. Walkenhorst sürücüsü böylelikle şampiyonluk mücadelesinden adını sildirmiş oldu.

Lucas di Grassi ise dördüncü Abt Sportsline Audi aracında 15. oldu.

Yarış sonuçları: