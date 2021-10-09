Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak
DTM / Norisring Yarış raporu

Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes sürücüsü Maximilian Götz, Norisring'de yapılan sezonun son ayağındaki ilk yarışta galibiyeti alırken, Liam Lawson da podyuma çıkarak puan avantajını artırdı.

Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı

Abt Sportsline'dan Kelvin van der Linde, starttaki hamlesinin geri tepmesinin ardından yarışı dördüncü bitirirken, Lawson, Pazar günü şampiyonluğu belirleyecek yarışın öncesinde Güney Afrika’lı sürücüye karşı 18 puanlık önemli bir avantaja sahip olmuş oldu.

Götz’ün bu sezonki ikinci zaferi de onu şampiyonluk mücadelesinin içinde tutmaya yardımcı olurken, şampiyonada van der Linde’nin bir puan arkasında yer alıyor.

Van der Linde yarışın startında pole pozisyonundaki Lawson'ı 2. virajda geçmeye çalışmasına rağmen virajın çıkışında birçok aracın arkasında kaldı.

Van der Linde, dış tarafta bariyerlere temas ettikten sonra ikincilikten yedinciliğe düşerken, Lawson da, beşinci sıradan başlayan Philip Ellis’in baskısı altında kaldı.

Sonraki birkaç turda Götz, yarışa hızlı başlayan Nick Cassidy'yi 7. virajda geçti ve sonrasında aynı hamleyi 7. turda Lawson'a yaptı.

Götz kısa bir süre içinde, yarış lideri Ellis'i yakaladı ve 10. turda da aynı geçişi yaparak yarışta ilk kez gridin en önüne geçmiş oldu.

Götz iki tur içinde farkı bir saniyenin üzerine çıkardı ve avantajını sürdürdü. HRT Mercedes sürücüsü 23. turdaki pit stopundan sonra yedi saniyelik bir farkla piste geri döndü.

HRT takımının, yarışın ikinci yarısında hız yavaşlatma talimatı vermesine rağmen, Götz damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Temmuz ayında Lausitzring’den bu yana DTM'deki ilk galibiyetini aldı.

Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Photo by: Alexander Trienitz

Götz yarışın liderliğini eline aldığında pozisyonuna karşı bir tehdit olmasa da, GetSpeed Mercedes’ten Arjun Maini ile şampiyona lideri Lawson arasında ikincilik mücadelesi verildi.

Maini startta dördüncülükten altıncılığa düşse de, Lawson’ınkinden 1.3 saniye daha hızlı bir tur ve eşit derecede hızlı bir pit stop onu tekrar ikinci sıraya çıkarmaya yardımcı oldu.

Maini, en sonunda ikinci sırada kalarak DTM’deki ilk podyumuna çıkabildi ve Lawson üçüncü sıraya yerleşti.

Van der Linde'nin de dördüncü sırada bitirmesiyle, Lawson şampiyonluğun favorisi olmayı sürdürdü.

Yarışın başında yedinci sıraya düşen van der Linde’nin podyum için bir savaş vermesi bekleniyordu ve ilk bölümde Lucas Auer’in ikinci virajı geniş almasıyla sadece bir pozisyon kazanabildi.

Van der Linde hızlı bir pit stop sayesinde piste dördüncü sırada döndü ancak Lawson'ı, aracında fazladan ağırlık taşımasına rağmen geçemedi.

Cassidy de AF Corse Ferrari’siyle birlikte beşinci sırayı aldı. Yeni Zelandalı sürücü yarışın son iki dakikasına kadar pit stopunu yapmadı ve pit stoptan van der Linde’nin önünde çıksa da Audi sürücüsünü arkasında tutamadı.

Winward Mercedes’ten Auer, GruppeM Mercedes'ten Daniel Juncadella'nın önünde altıncı sırada yer alırken, Team Rosberg Audi’den Nico Muller sekizinci oldu.

Mucke Mercedes'ten Maximilian Buhk ve Ellis sırasıyla dokuzuncu ve onuncu olarak puan alan son isimler oldular.

Yarışı 11. sırada tamamlayan Esteban Muth, T3 Lamborghini’nin en iyi sonuç alan sürücüsü olurken, çifte DTM şampiyonu Marco Wittmann 12. sırada yer aldı. Walkenhorst sürücüsü böylelikle şampiyonluk mücadelesinden adını sildirmiş oldu.

Lucas di Grassi ise dördüncü Abt Sportsline Audi aracında 15. oldu.

Yarış sonuçları:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark Ara
1 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 56'30.701    
2 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 56'38.352 7.651 7.651
3 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 56'38.744 8.043 0.392
4 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 56'42.379 11.678 3.635
5 New Zealand Nick Cassidy Ferrari 488 GT3 Evo 2020 56'42.675 11.974 0.296
6 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 56'45.294 14.593 2.619
7 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 56'45.810 15.109 0.516
8 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 56'46.302 15.601 0.492
9 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 56'55.330 24.629 9.028
10 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 56'55.946 25.245 0.616
11 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 57'00.062 29.361 4.116
12 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 57'00.413 29.712 0.351
13 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 57'02.059 31.358 1.646
14 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 57'02.864 32.163 0.805
15 Brazil Lucas di Grassi Audi R8 LMS Evo 59'13.792 2'43.091 2'10.928
16 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 56'38.844 2 Laps 2 Laps
  Germany Timo Glock BMW M6 GT3 51'56.831 6 Laps 4 Laps
  United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 28'24.670 36 Laps 30 Laps
  South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 25'18.920 39 Laps 3 Laps
  Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 5'40.861 62 Laps 23 Laps
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

Önceki haber

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

6 s
2
Formula 1

Schumacher: “İkinci bölüme kalmanın mümkün olduğunu biliyordum”

1 s
3
Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

2 ay
4
Formula 1

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''

4 s
5
Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

5 g
Son Haberler
Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı
DTM

Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı

48dk
Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak
DTM

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

6 Eki 2021
DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı
DTM

DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı

3 Eki 2021
DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu
DTM

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu

3 Eki 2021
DTM Hockenheim: Van der Linde kazandı, Albon ikinci
DTM

DTM Hockenheim: Van der Linde kazandı, Albon ikinci

2 Eki 2021
Son Videolar
DTM Hockenheim - 2. Yarış Özeti 03:31
DTM
3 Eki 2021

DTM Hockenheim - 2. Yarış Özeti

DTM: Hockenheim - 1. Yarış Özeti 04:10
DTM
2 Eki 2021

DTM: Hockenheim - 1. Yarış Özeti

DTM Assen - 2. Yarış Özeti 03:34
DTM
19 Eyl 2021

DTM Assen - 2. Yarış Özeti

DTM Assen - 1. Yarış Özeti 04:23
DTM
19 Eyl 2021

DTM Assen - 1. Yarış Özeti

DTM Red Bull Ring - 1. yarış özeti 04:01
DTM
5 Eyl 2021

DTM Red Bull Ring - 1. yarış özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak Norisring
DTM

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı Hockenheimring
DTM

DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu Hockenheimring
DTM

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Schumacher: “İkinci bölüme kalmanın mümkün olduğunu biliyordum”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “İkinci bölüme kalmanın mümkün olduğunu biliyordum”

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Çok fazla risk almayacağım''

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

Alonso’ya ceza çıkmadı!
Formula 1 Formula 1

Alonso’ya ceza çıkmadı!

McLaren: “Zorlanmamız sürpriz olmadı”
Formula 1 Formula 1

McLaren: “Zorlanmamız sürpriz olmadı”

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

Son Haberler

Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı
DTM DTM

Norisring DTM: Götz bu sezonki ikinci zaferini aldı, Lawson puan farkını açtı

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak
DTM DTM

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı
DTM DTM

DTM Hockenheim: Auer kazandı, Lawson puan farkını açtı

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu
DTM DTM

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunu kazandı, Lawson 4. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.