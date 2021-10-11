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DTM / Norisring Yarış raporu

DTM Norisring: Büyük olaylarla dolu finalde şampiyon Götz!

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Çok büyük tartışmalara neden olan olaylarla dolu yarışta takım emirleriyle yarışı kazanan Maximilian Götz, 2021 DTM şampiyonu oldu.

Sezonun son yarışı öncesinde 19 puanlık bir avantaja sahip olan Liam Lawson, en yakın rakibi Kelvin van der Linde’nin ikinci virajda çok geç frenlemesi ve virajı tamamen keserek kendisine çarpması sebebiyle süspansiyonuna büyük hasar aldı. Buna rağmen Van der Linde ya da Götz yarışı kazanmadığı takdirde şampiyon Lawson olacaktı.

Ancak son turlarda Mercedes, ilk iki sırada yer alan Lucas Auer ve Philip Ellis’e takım emriyle beraber yer vermelerini isteyince, Götz yarışı kazandı ve üç puan farkla 2021 DTM sezonunun şampiyonu oldu.

Start action, Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3

Start action, Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarışın hikayesi

Cumartesi günkü ilk yarışta olduğu gibi Van der Linde, ikinci virajda  çok geç bir frenlemeyle Lawson’ı geçmeye çalıştı.

Ancak virajı kesen Van der Linde, Lawson’a çarptı ve rakibinin süspansiyonuna büyük hasar verdi. Ayrıca Lawson’ın takım arkadaşı Nick Cassidy de bu kaza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Böylelikle AF Corse Ferrari ikilisi en geriye düştü.

Lawson birkaç kez pite gelmesine karşın hasar tamir edilemedi. Ancak Yeni Zelandalı sürücü, buna rağmen piste çıktı ve sürüş yapmaya devam etti. Ancak attığı turlar, rakiplerinden yaklaşık 20 saniye daha yavaştı.

Olay sonrası Van der Linde 5 saniyelik zaman cezası aldı ve üçüncülük için Götz ile mücadele ederken rakibine karşı agresif bir manevrayla üstüne sürmesinin ardından kendisinin lastiği patladı ve geriye düştü.

Bu olaylardan faydalanan Auer liderliğe yükselirken, Ellis’in de ikinciliğe çıkmasıyla Winward Mercedes ilk iki sıraya yerleşmiş oldu.

Yarışın son bölümlerinde Auer altı saniyelik bir farkla Ellis’in önünde rahat şekilde liderdi. Götz ise üçüncü sıradaydı.

Ancak Mercedes takım emri uygulayarak, son dört tura girilirken Götz’ün hem Ellis’i hem de Auer’i geçmesini sağladı.

Götz böylelikle yarışı kazanırken, üç puan farkla sürücüler şampiyonluğunu da kazandı.

Bu sonuçla Mercedes de DTM’e dönüşünde takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Auer yarışı ikinci sırada bitirirken, Ellis’in pit stop ihlali sebebiyle beş saniye zaman cezası alması ve Cassidy ile temas yaşayıp geriye düşmesiyle beraber üçüncü sıra Maximilian Buhk’un oldu.

Audi sürücüsü olarak son DTM yarışına çıkan Mike Rockenfeller dördüncü olurken, Dani Juncadella beşinci, Arjun Maini altıncı, Marco Wittmann yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Vincent Abril, Sophia Flörsch ve Ellis oldu.

Aldığı ceza ve patlattığı lastik sonrası 17. sırada finiş gören Van der Linde, sezonu üçüncü tamamlamış oldu.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Lawson ise 24 tur geride 18. sırada yarışı tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark Ara Pitler
1 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 56'29.301     1
2 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 56'30.170 0.869 0.869 1
3 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 56'34.640 5.339 4.470 1
4 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 56'35.696 6.395 1.056 2
5 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 56'38.611 9.310 2.915 1
6 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 56'41.313 12.012 2.702 1
7 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 56'45.233 15.932 3.920 1
8 Monaco Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 56'47.112 17.811 1.879 1
9 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 56'51.958 22.657 4.846 2
10 Switzerland Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 56'54.001 24.700 2.043 1
11 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 56'54.275 24.974 0.274 1
12 Brazil Lucas di Grassi Audi R8 LMS Evo 57'11.093 41.792 16.818 1
13 New Zealand Nick Cassidy Ferrari 488 GT3 Evo 2020 56'28.443 1 Lap 1 Lap 2
14 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 56'41.086 1 Lap 12.643 1
15 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 56'42.646 1 Lap 1.560 2
16 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 56'52.825 1 Lap 10.179 2
17 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 57'16.696 1 Lap 23.871 4
18 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 55'19.350 24 Laps 23 Laps 17
19 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 27'41.322 37 Laps 13 Laps 3
20 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 1'34.310 66 Laps 29 Laps 1
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