DTM Norisring: Büyük olaylarla dolu finalde şampiyon Götz!

Sezonun son yarışı öncesinde 19 puanlık bir avantaja sahip olan Liam Lawson, en yakın rakibi Kelvin van der Linde’nin ikinci virajda çok geç frenlemesi ve virajı tamamen keserek kendisine çarpması sebebiyle süspansiyonuna büyük hasar aldı. Buna rağmen Van der Linde ya da Götz yarışı kazanmadığı takdirde şampiyon Lawson olacaktı.

Ancak son turlarda Mercedes, ilk iki sırada yer alan Lucas Auer ve Philip Ellis’e takım emriyle beraber yer vermelerini isteyince, Götz yarışı kazandı ve üç puan farkla 2021 DTM sezonunun şampiyonu oldu.

Start action, Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Liam Lawson, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, Kelvin van der Linde, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

Yarışın hikayesi

Cumartesi günkü ilk yarışta olduğu gibi Van der Linde, ikinci virajda çok geç bir frenlemeyle Lawson’ı geçmeye çalıştı.

Ancak virajı kesen Van der Linde, Lawson’a çarptı ve rakibinin süspansiyonuna büyük hasar verdi. Ayrıca Lawson’ın takım arkadaşı Nick Cassidy de bu kaza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Böylelikle AF Corse Ferrari ikilisi en geriye düştü.

Lawson birkaç kez pite gelmesine karşın hasar tamir edilemedi. Ancak Yeni Zelandalı sürücü, buna rağmen piste çıktı ve sürüş yapmaya devam etti. Ancak attığı turlar, rakiplerinden yaklaşık 20 saniye daha yavaştı.

Olay sonrası Van der Linde 5 saniyelik zaman cezası aldı ve üçüncülük için Götz ile mücadele ederken rakibine karşı agresif bir manevrayla üstüne sürmesinin ardından kendisinin lastiği patladı ve geriye düştü.

Bu olaylardan faydalanan Auer liderliğe yükselirken, Ellis’in de ikinciliğe çıkmasıyla Winward Mercedes ilk iki sıraya yerleşmiş oldu.

Yarışın son bölümlerinde Auer altı saniyelik bir farkla Ellis’in önünde rahat şekilde liderdi. Götz ise üçüncü sıradaydı.

Ancak Mercedes takım emri uygulayarak, son dört tura girilirken Götz’ün hem Ellis’i hem de Auer’i geçmesini sağladı.

Götz böylelikle yarışı kazanırken, üç puan farkla sürücüler şampiyonluğunu da kazandı.

Bu sonuçla Mercedes de DTM’e dönüşünde takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Auer yarışı ikinci sırada bitirirken, Ellis’in pit stop ihlali sebebiyle beş saniye zaman cezası alması ve Cassidy ile temas yaşayıp geriye düşmesiyle beraber üçüncü sıra Maximilian Buhk’un oldu.

Audi sürücüsü olarak son DTM yarışına çıkan Mike Rockenfeller dördüncü olurken, Dani Juncadella beşinci, Arjun Maini altıncı, Marco Wittmann yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Vincent Abril, Sophia Flörsch ve Ellis oldu.

Aldığı ceza ve patlattığı lastik sonrası 17. sırada finiş gören Van der Linde, sezonu üçüncü tamamlamış oldu.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Lawson ise 24 tur geride 18. sırada yarışı tamamladı.

Yarış sonucu: