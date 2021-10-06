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DTM / Norisring Haberler

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Nick Cassidy, bu hafta sonu Norisring'de gerçekleştirilecek DTM sezonunun final yarışında, iki AF Corse Ferrari'den birinde Alex Albon'un yerini alacak.

Cassidy, DTM'in final yarışı Norisring'de Albon'un yerini alacak

Cassidy, 2019 şampiyonunu belirleyen Hockenheim yarışında Lexus LC500 SUPER GT aracında yarışmasının ardından DTM hafta sonunda ikinci kez yer alacak.

Yeni Zelandalı sürücü aynı yıl, Fuji Speedway'de Super GT x DTM Dream Race'e katılmıştı ve TOMS'un Lexus takımı için hafta sonunun açılış ayağını kazanmıştı.

Cassidy ve Albon bu yıl AlphaTauri renk düzenli aracı ortak kullanacaktı. Albon, Red Bull'un yedek ve simülasyon sürücüsü olarak ne zaman Formula 1'de görevi olursa Cassidy onun yerini alacaktı. 

Albon'un Nurburgring'de aldığı galibiyetle, şampiyonluk çekişmesine dahil olmasının ardından Red Bull, yedek sürücüsünün Avusturya'daki DTM'de yarışa devam etmesine izin vermişti. Ancak İngiliz-Taylandlı sürücü artık şampiyonluk mücadelesinde yer almadığı için Red Bull'un F1 takımındaki görevlerine bu hafta sonu Türkiye'de devam edecek.

Bu açıklama, Nurburgring'in ikinci yarışında aldığı pole haricinde, Monza ve Zolder'deki podyum finişleri de gören Albon'un DTM döneminin erken sona ereceği anlamına geliyor.

Albon gelecek yıl Mercedes motorlu Williams takımında Nicholas Latifi'nin takım arkadaşı olarak yer alacak ve F1'e tam zamanlı olarak geri dönecek.

Albon'un odağını yeniden F1'e çevirmesi ile Cassidy, Super GT'deki ışıldayan kariyerinin geçtiğimiz yıl sona ermesinin ardından, teneke tavanlı araçta ilk yarışını tamamlayacak.

Cassidy, Suzuka 10 Saat yarışları gibi dayanıklılık yarışlarından dolayı Ferrari GT3 araçlarında tecrübeye sahip. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise, DTM'deki yarı zamanlı görevine hazırlanmak için, Lausitzring'de AF Corse'u test etti.

27 yaşındaki sürücü, Ekim ayına kadar bir DTM yarışı olmaması sebebiyle Formula E'ye odaklanmıştı. Envision Virgin Racing takımı için yarışırken, aldığı iki pole pozisyonu ve iki podyum ile bu sezonun en iyi çaylaklarından biriydi.

Cassidy ve Albon'un takım arkadaşı Liam Lawson Norisring'e, sezon başındaki favori isim Kelvin van der Linde'nin sürdüğü Abt Audi'nin 14 puan önünde, şampiyona lideri olarak geliyor. 

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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