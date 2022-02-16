Mercedes, yedi araçla katılacağı DTM kadrosunu açıkladı

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Mercedes'in bu sezon da DTM'deki en büyük üretici olması bekleniyor.

GetSpeed'in tek sezonun ardından spordan ayrılmasına rağmen, GruppeM'in ikinci bir aracı yarıştırma kararı sayesinde, yeni sezonda yine yedi AMG GT3 bulunacak.

En şaşırtıcı değişiklik ise İspanyol sürücü Daniel Juncadella'nın ayrılığı oldu.

Juncadella'nın, AKKA-ASP ile geçtiğimiz sezon belirli yarışlara katıldığı GT World Challenge Europe serisinde yarışması bekleniyor.

Juncadella'nın ayrılığı, büyüyen GruppeM takımında boş yer bıraktı ve takım, Mikael Grenier'i aldı.

Kanadalı yarışçı yakın zamanda, Kyalami'deki Intercontinental GT Challenge finalinde SunEnergy1 ile Pro-Am unvanını kazandı ve öncesinde, aynı takım ile 2021 Daytona'da Rolex 24'ü ikinci bitirdi.

Maro Engel, ilk galibiyetini aldığı 2017'den bu yana DTM'ye ilk kez dönecek ve GruppeM'deki ikinci koltuğa oturacak.

Motorsport.com'un geçtiğimiz ay belirttiği üzere, son şampiyon Maximilian Gotz, Haupt Racing Team'den (HRT) ayrılarak, yedi kez yarış kazananı Lucas Auer ile takım arkadaşı olacağı Winward'a katılacak.

Gotz, tartışmalı koşullarda 2021 şampiyonluğunu almasının ardından bu yıl Mercedes-AMG GT3'ünde #1 ile yarışacak.

Gotz, "HTP Motorsport ile ortaya çıkan takımla birlikte harika bir başarı elde ettim."

"Artık Winward Racing'de #1 ile yarışmak duygusal bir kaçamak olacak ve benim için gerçek bir ayrıcalık."

"DTM şampiyonluğunu almak inanılmaz derecede zordu ancak hiç şüphesiz, bunu savunmak daha da zor olacak. Lucas Auer ile son derece güçlü bir takım arkadaşına sahibim ve birbirimizi zorlayacağız." dedi.

Maximilian Götz, Haupt Racing Team Mercedes AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

HRT ise Luca Stolz ve Arjun Maini'den oluşan yeni bir kadroya sahip olacak ve Gotz'un 2021'deki takım arkadaşı Vincent Abril, JP Motorsport McLaren ile GT World Challenge'a katılmak için Mercedes'ten ayrıldı.

Stolz, geçtiğimiz yıl Toksport ile Nurburgring'da yarıştığı zaman HRT'yi etkiledi. Maini ise 2022'de DTM'den ayrılan GetSpeed'den geçiş yapacak.

Bununla birlikte Maximilian Buhk, Schaeffler-Paravan'ın kablo kumandalı direksiyon sistemi ile çalışan tek araç olması beklenen Mucke Motorsport ile kalacak.

Buhk, başlangıçta Mucke'un asıl anlaşması olan Gary Paffett'ın yerini alacaktı. Ancak İngiliz sürücünün seyahat yasakları ve Mercedes Formula E takımındaki görevleri nedeniyle, Buhk sezon boyunca yarıştı.

ITR genel müdürü Benedikt Bohme, "Mercedes-AMG, en başından beri neredeyse hiç istisnasız DTM'nin bir parçası oldu. Bunu 2022'de de devam ettirecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Bu başarılar kendi adlarına konuşuyorlar ancak kesin olan şu ki, yeni sezonda hem sürücüler hem de takımlar sıralamasında avlanıyor olacaklar." dedi.

Mercedes'in 2022'deki sürücü kadrosu

HRT: Luca Stolz, Arjun Maini

GruppeM: Maro Engel, Mikael Grenier

Winward: Lucas Auer, Maximilian Gotz

Mucke: Maximilian Buhk