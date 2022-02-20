BMW, 2022 DTM sezonu için dört araçla yarışacak

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Walkenhorst, birden fazla yarış galibiyeti elde ettikleri ve sürücüler şampiyonasında dördüncü oldukları başarılı bir ilk sezonun ardından, iki kez DTM şampiyonu olan Marco Wittmann ile 2022 sezonunda da yarışmaya 2022'de devam edecek.

Walkenhorst'un iki araçlık ekibinde tecrübeli Wittmann'a, Esteban Muth katılacak.

Torsten Schubert'in adını taşıyan takımı, bu yıl GT World Challenge Europe ve Nurburgring Endurance Series'e odaklanacak olan Rowe Racing'in yerine 2022'de seriye ilk kez girecek.

Fabrika sürücüsü Sheldon van der Linde DTM'de üst üste dördüncü sezonunda Rowe Racing'den Shubert'e geçecek ve seriye geri dönen Philipp Eng ile takım arkadaşı olacak.

Eng, 2018-2020 yılları arasında BMW'nin DTM kadrosunun bir parçasıydı ve ilk zaferini ikinci sezonunda Zolder'da elde etmişti. Ancak geçen yıl GT3 döneminin başlangıcında seriden ayrılmıştı.

Eski Formula 1 sürücüsü Timo Glock'un fabrika sürücüsü olarak BMW'de kalacak olmasına rağmen bu yıl DTM'de olmayacağı da doğrulandı. Alman'a, bunun yerine GTWCE'deki Boutsen-Ginion takımına katılması teklif edildi.

#30 Schubert Motorsport BMW M4 GT3: Nick Yelloly, Jordan Witt, Marcel Lenerz, Jens Liebhauser Photo by: Alexander Trienitz

BMW M Motorsport başkanı Andreas Roos, "Geçen yıl, DTM'de harika bir GT3 yarışına tanık olduk ve şimdi bu seride dört yeni BMW M4 GT3'ü, iki tecrübeli BMW M Motorsport takımında görmekten heyecan duyuyoruz."

"Walkenhorst Motorsport, önümüzdeki sezon DTM'de iki araçla yarışacak. Bunu yaparken, BMW M Motorsport'un fabrika sürücüsü Marco Wittmann ve yeni gelen Esteban Muth ile birlikte şimdiye kadar elde ettikleri başarıyı devam ettirecekleri bir yol belirlediler."

"Schubert Motorsport da uluslararası yarış platformunda iyi bilinen bir takım ve ekibin faaliyetlerini DTM'yi de kapsayacak şekilde büyüttüğünü görmek harika."

“Sheldon van der Linde ve Philipp Eng ile birlikte DTM'ye, ortamı ve prosedürleri bilen iki BMW M Motorsport fabrika sürücüsü getiriyoruz. Walkenhorst Motorsport, Schubert Motorsport ve yeni BMW M4 GT3 ile heyecan verici bir 2022 DTM sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz!” dedi.

BMW, 2021'de Nurburgring Nordschleife'de belirli yarışları kapsayan test programının ardından yeni M4 GT3 yarış aracını müşterilerine sundu.

Alman üretici, Audi'nin fabrika programının sona ermesinin ardından 2020'nin ikinci yarısında serinin GT3 düzenlemelerine geçileceğini duyurmuş ve DTM'deki müşterilerine fabrika desteği sağlayacağını söylemişti.