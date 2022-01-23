BMW'nin DTM sürücü kadrosu nasıl olacak?

BMW'den çarşamba günü yapılan açıklamada, Martin Tomzcyk ve Formula E'de Nissan'a katılmak için markadan ayrılan Maximilian Gunther'in ayrılığı doğrulandı.

Daytona IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası sezon açılışında Bavyeralı markanın Rolex 24 Saat kadrosunda hem Timo Glock hem de Bruno Spengler'in olmaması, iki sürücünün de ayrıldığı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Glock ve Spengler, 2022 için BMW ile anlaşması bulunan 19 sürücü arasındalar.

BMW, 2022'de hangi sürücülerinin nerede yarışacağını duyurmasa da, bu konudaki planlarının, şampiyonanın GT3 döneminin ikinci yılında DTM'de markayı kimin temsil edeceği de dahil olmak üzere ileri bir aşamada olduğuna inanılıyor.

İki kez seri şampiyonu olan ve GT3 deneyimsizliğine rağmen BMW'nin geçen yıl sıralamadaki en iyi temsilcisi olan Marco Wittmann, bu yıl iki M4 GT3'le yarışmayı planlayan ekiple birlikte Walkenhorst Motorsport'a hazırlanıyor.

GT3 uzmanı Sheldon van der Linde'nin de yerini koruması ama sürücü diziliminde denge sağlanması için Wittman'dan farklı bir takımda olması bekleniyor.

Philipp Eng, geçen yılı büyük ölçüde BMW'nin M8 GTE ile sınırlı IMSA programına odaklanarak geçirdikten sonra bir DTM dönüşüne hazır görünüyor. Avusturyalı sürücü, 2018-20 yılları arasında markanın DTM kadrosunun bir parçasıydı ve 2019'da Zolder'da bir yarış kazandı.

Dördüncü ve son BMW koltuğunun, 2012'de şampiyon olduğu seriye geri dönme arzusunu gizlemeyen Spengler'e gitme olasılığı var.

Spengler, 2020'de BMW'nin IMSA programına geçmeden önce en son 2019'da DTM'de yarışmıştı. Ancak Motorsport.com, Kanadalı'nın geri dönüşü sağlamak için eski bir sponsordan destek bulduğunu anladı.

Glock ise BMW'nin 2022'ye yönelik DTM planlarının bir parçası olmayacak gibi. Bu da eski Formula 1 sürücüsünün serideki dokuz yıllık serüveninin sonuna geleceği anlamına geliyor.

39 yaşındaki sürücü, 2021'de ROWE Racing M6 GT3'üyle sıkıntılar yaşadı ve takım arkadaşı van der Linde'nin puanlarının küçük bir kısmını elde edebildi. Bu yıl ise GT World Challenge Europe serisine odaklaması bekleniyor.

Glock'un olmayacağına yönelik başka bir kanıt da, Grasser Lamborghini takımından Clemens Schmid'in bu yıl, Glock'un 2015'ten beri yarıştığı 16 numara ile yarışacağını duyurmasıyla geldi.

BMW'nin 2022 fabrika sürücüleri:

Nick Catsburg (Hollanda)

Jake Dennis (İngiltere)

Connor de Philippi (ABD)

Stef Dusseldorp (Hollanda)

John Edwards (ABD)

Philipp Eng (Avusturya)

Augusto Farfus (Brezilya)

Timo Glock (Almanya)

Daniel Harper (Almanya)

Max Hesse (Almanya)

Erik Johansson (İsveç)

Jens Klingmann (Almanya)

Jesse Krohn (Finlandiya)

Alexander Sims (İngiltere)

Bruno Spengler (Kanada)

Sheldon van der Linde (Güney Afrika)

Neil Verhagen (ABD)

Marco Wittmann (Almanya)

Nick Yelloly (İngiltere)