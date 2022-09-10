DTM Spa: Olsen Porsce için kazandı, Auer lastik patlattı

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Pole adamı Olsen, temiz bir start aldı ve ilk turu lider tamamlamayı başardı. Mercedes pilotu Lucas Auer ise Eau Rouge'un tepesine çıkılırken ikinci sıraya yükseldi.

İkinci sıraya yükselen Auer, ilk stint boyunca Olsen'in üzerinde baskı kurdu ve aradaki farkı hep bir saniyenin altında tutmuştu.

Auer, 8. turda pite gelerek erken pitle rakibini geçmek istedi. Ancak pit stop çok yavaş olunca Auer'in erken pit denemesi çalışmadı ve Auer pitte en az 3 saniye kaybetti.

Auer'in yavaş pit stopla 3 saniye kaydetmesinin ardından, lider Olsen bir sonraki tur pite geldi ve rahat bir şekilde lider olarak piste geri döndü. Auer ise zaman kaybetmesinin ardından Laurens Vanthoor ve Maximilian Gotz'u pist üstünde geçmek zorunda kaldı.

Olsen rahat bir şekilde liderdi, arkada ise Auer lastik patlattı. Eau Rouge'un çıkışında lastik patlatan Avusturyalı pilot, 3 lastikle pite döndü ve yarışa veda etti.

Auer'in yarış dışı kalmasıyla birlikte, Auer'in takım arkadaşı Gotz ikinci sıraya yerleşti ve Olsen'in en yakın rakibi oldu.

Gotz, bitime 4 tur kala Olsen'le arasındaki farkı 1 saniyeye kadar indirmişti ve ilk sektörde aniden yağmur yağması, işleri daha da karıştırdı.

Ancak yağmur hızlıca geçti ve Olsen ilk sırayı korumayı başardı. Böylelikle Porsche'ye Norisring'den sonraki ikinci DTM zaferini getirmiş oldu.

Son turlarda arayı kapatan Gotz, 0.8 saniye geride ikinci oldu. Bu, son şampiyon Gotz'un bu sezonki ilk podyumu oldu.

Lucas Auer, Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG GT3 Fotoğraf: Alexander Trienitz

İlk turda aracın arkasını kaybettiği büyük bir an yaşayan ve dokuzuncu sıraya gerileyen Preining, yarışı 3. sırada tamamlayarak 2 Porsche'nin podyuma çıkmasını sağladı.

Üç kez DTM şampiyonu Rene Rast, dokuzuncu sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk stint atarak sıralar kazandı ve damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Rast'ın takım arkadaşı Kelvin van der Linde beşinci olurken, Team Rosberg pilotu Nico Muller altıncı sırayı aldı.

AF Corse Ferrari'den Felipe Fraga yarışı yedinci sırada tamamlarken, Grasser Lamborghini pilotu Mirko Bortolotti 20. sıradan başladığı 8. sırada tamamladı. Bortolotti'nin geçişlerinin çoğu yağmurun başladığı son birkaç turda geldi. Marco Wittmann ile Nick Cassidy ise ilk 10'u tamamladılar.

11. sıradaki David Schumacher ise şampiyona lideri Sheldon van der Linde'yi arkasında tutmayı başardı.

Bitime 5 yarış kala, BMW pilotu van der Linde 110 puanla şampiyonu liderliğini sürdürüyor. Rast ise artık ikinci sıradaki Bortolotti ile aynı puana sahip. İkisinin de doksan üçer puanı bulunuyor.

Auer, ikinci sırada giderken lastik patlatmasaydı 103 puana yükselecekti ve şampiyonada ikinci sıraya çıkacaktı.

Yarış sonucu:

Sıra Pilot Araç Fark 1 Dennis Olsen Porsche 2 Maximilian Götz Mercedes 0.818 3 Thomas Preining Porsche 6.972 4 Rene Rast Audi 16.127 5 Kelvin van der Linde Audi 20.772 6 Nico Müller Audi 21.102 7 Felipe Fraga Ferrari 22.504 8 Mirko Bortolotti Lamborghini 27.636 9 Marco Wittmann BMW 29.319 10 Nick Cassidy Ferrari 29.996 11 David Schumacher Mercedes 31.116 12 Sheldon van der Linde BMW 31.174 13 Esteban Muth BMW 31.420 14 Arjun Maini Mercedes 31.666 15 Luca Stolz Mercedes 32.540 16 Maximilian Buhk Mercedes 32.817 17 Marius Zug Audi 35.696 18 Ricardo Feller Audi 35.803 19 Rolf Ineichen Lamborghini 59.316 20 Alessio Deledda Lamborghini 1'28.293 21 Dev Gore Audi 2'07.883 22 Clemens Schmid Lamborghini 1 tur geride Mikael Grenier Mercedes DNF Maro Engel Mercedes DNF Laurens Vanthoor Porsche DNF Philipp Eng BMW DNF