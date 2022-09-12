Spa DTM: Cassidy kariyerinin ilk zaferini kazandı, Rast yarış dışı!
Nick Cassidy, pit stoplarda öne geçmesinin ardından Sheldon van der Linde'nin baskısına karşı koymayı başardı ve DTM kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı. Rene Rast ise yarış dışı kaldı.
Pazar günü değişken koşullarda gerçekleşen sıralama turlarında üçüncü olarak DTM kariyerinin en iyi grid pozisyonunu elde eden Cassidy, pist üstünde Rast'ı, pitlerde de van der Linde'yi geçmesinin ardından liderliğe yükseldi.
Van der Linde geçilmesinin ardından Cassidy'i yakaladı, ancak rakibinin baskısına direnen Cassidy damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene yarış kazanan 10. farklı isim oldu.
Yarış özeti
İlk turda iyi bir start alan van der Linde hızlı bir şekilde Rast'ın yanına kadar geldi ve Eau Rouge'da atağını tamamlayarak liderliğe yükseldi.
Rast tempo kaybederken, üçüncü sıradaki Cassidy ise her geçen tur daha da hızlanıyordu. 7. turda rakibini yakalayan ve La Source'da dış çizgiden atak yapan Cassidy, yarış çizgisinden ayrılan Rast ile temas yaşadı -üç kez DTM şampiyonu bu temas nedeniyle beş saniye ceza aldı.
Temasa rağmen viraj çıkışına hız taşımayı başaran Cassidy, Rast'ın tüm çabalarına rağmen geçişi tamamladı ve ikinciliğe yükseldi.
Bu mücadele sayesinde farkı açmayı başaran van der Linde'nin avantajı, 9. turda pite girmesi ve pitinin 11 saniye sürmesi sebebiyle eridi, daha da kötüsü, 11. turda pite gelen Cassidy pitten van der Linde'nin önünde çıktı.
Soğuk lastikleriyle liderliğe tutunmaya çalışan Cassidy rakibiyle yaklaşık yarım tur mücadele ettikten sonra yerini sağlamlaştırdı, tam bu sırada çıkan bir "tüm pistte sarı bayrak" uygulaması da kendine yardımcı oldu; nitekim üçüncü sıradaki Rast lastik patlatmıştı, üstelik henüz cezasını da çekmemişti!
Yarış yeniden başladığında geriye sadece bir tur kalmıştı van der Linde hemen yerini geri almaya çalıştı, fakat iyi savunma yapan Cassidy liderliğini korudu. Les Combes'ta bir diğer deneme yapan van der Linde'nin çabaları bir kez daha sonuçsuz kaldı ve 0.680 saniye farkla zafere ulaşan Cassidy, DTM kariyerinin ilk zaferini elde etti.
Van der Linde her ne kadar ikincilikle yetinse de şampiyonadaki rakiplerinin sıkıntı yaşamasıyla birlikte şampiyonadaki farkı arttırdı -nitekim Rast yarış dışı kaldı, Mirko Bortolotti ise sadece 1 puan alabildi.
Podyumun son basamağı ise son turda Lucas Auer'i geçen Thomas Preining'e gitti. Dördüncü sıradaki Auer ise şampiyona ikinciliğine yükseldi.
Luca Stolz beşinci, Mikael Greiner altıncı oldu. İlk 10 sırayı tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Phillip Eng, Felipe Fraga, Marco Witmann ve kötü formunu sürdüren Bortolotti oldu.
Spa DTM - 2. yarış sonuç tablosu
|Pos
|Driver
|Car
|Gap
|1
|Nick Cassidy
|Ferrari
|2
|Sheldon van der Linde
|BMW
|0.680
|3
|Thomas Preining
|Porsche
|1.673
|4
|Lucas Auer
|Mercedes
|2.756
|5
|Luca Stolz
|Mercedes
|3.013
|6
|Mikael Grenier
|Mercedes
|4.541
|7
|Philipp Eng
|BMW
|5.863
|8
|Felipe Fraga
|Ferrari
|6.565
|9
|Marco Wittmann
|BMW
|6.837
|10
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|7.096
|11
|Arjun Maini
|Mercedes
|7.948
|12
|Laurens Vanthoor
|Porsche
|8.387
|13
|Ricardo Feller
|Audi
|8.821
|14
|Kelvin van der Linde
|Audi
|9.372
|15
|Maximilian Götz
|Mercedes
|9.735
|16
|Marius Zug
|Audi
|11.769
|17
|Rolf Ineichen
|Lamborghini
|15.768
|18
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|17.150
|19
|Dennis Olsen
|Porsche
|17.239
|20
|David Schumacher
|Mercedes
|53.368
|21
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|56.607
|22
|Nico Muller
|Audi
|1'09.200
|23
|Maro Engel
|Mercedes
|1 lap
|24
|Esteban Muth
|BMW
|1 lap
|25
|Dev Gore
|Audi
|1 lap
|26
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|3 laps
|(3)
|Rene Rast
|Audi
|Retirement
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