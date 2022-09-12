Spa DTM: Cassidy kariyerinin ilk zaferini kazandı, Rast yarış dışı!

Haberi dinle

Pazar günü değişken koşullarda gerçekleşen sıralama turlarında üçüncü olarak DTM kariyerinin en iyi grid pozisyonunu elde eden Cassidy, pist üstünde Rast'ı, pitlerde de van der Linde'yi geçmesinin ardından liderliğe yükseldi.

Van der Linde geçilmesinin ardından Cassidy'i yakaladı, ancak rakibinin baskısına direnen Cassidy damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene yarış kazanan 10. farklı isim oldu.

Yarış özeti

İlk turda iyi bir start alan van der Linde hızlı bir şekilde Rast'ın yanına kadar geldi ve Eau Rouge'da atağını tamamlayarak liderliğe yükseldi.

Rast tempo kaybederken, üçüncü sıradaki Cassidy ise her geçen tur daha da hızlanıyordu. 7. turda rakibini yakalayan ve La Source'da dış çizgiden atak yapan Cassidy, yarış çizgisinden ayrılan Rast ile temas yaşadı -üç kez DTM şampiyonu bu temas nedeniyle beş saniye ceza aldı.

Temasa rağmen viraj çıkışına hız taşımayı başaran Cassidy, Rast'ın tüm çabalarına rağmen geçişi tamamladı ve ikinciliğe yükseldi.

Bu mücadele sayesinde farkı açmayı başaran van der Linde'nin avantajı, 9. turda pite girmesi ve pitinin 11 saniye sürmesi sebebiyle eridi, daha da kötüsü, 11. turda pite gelen Cassidy pitten van der Linde'nin önünde çıktı.

Soğuk lastikleriyle liderliğe tutunmaya çalışan Cassidy rakibiyle yaklaşık yarım tur mücadele ettikten sonra yerini sağlamlaştırdı, tam bu sırada çıkan bir "tüm pistte sarı bayrak" uygulaması da kendine yardımcı oldu; nitekim üçüncü sıradaki Rast lastik patlatmıştı, üstelik henüz cezasını da çekmemişti!

Yarış yeniden başladığında geriye sadece bir tur kalmıştı van der Linde hemen yerini geri almaya çalıştı, fakat iyi savunma yapan Cassidy liderliğini korudu. Les Combes'ta bir diğer deneme yapan van der Linde'nin çabaları bir kez daha sonuçsuz kaldı ve 0.680 saniye farkla zafere ulaşan Cassidy, DTM kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Van der Linde her ne kadar ikincilikle yetinse de şampiyonadaki rakiplerinin sıkıntı yaşamasıyla birlikte şampiyonadaki farkı arttırdı -nitekim Rast yarış dışı kaldı, Mirko Bortolotti ise sadece 1 puan alabildi.

Podyumun son basamağı ise son turda Lucas Auer'i geçen Thomas Preining'e gitti. Dördüncü sıradaki Auer ise şampiyona ikinciliğine yükseldi.

Luca Stolz beşinci, Mikael Greiner altıncı oldu. İlk 10 sırayı tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Phillip Eng, Felipe Fraga, Marco Witmann ve kötü formunu sürdüren Bortolotti oldu.

Spa DTM - 2. yarış sonuç tablosu

Pos Driver Car Gap 1 Nick Cassidy Ferrari 2 Sheldon van der Linde BMW 0.680 3 Thomas Preining Porsche 1.673 4 Lucas Auer Mercedes 2.756 5 Luca Stolz Mercedes 3.013 6 Mikael Grenier Mercedes 4.541 7 Philipp Eng BMW 5.863 8 Felipe Fraga Ferrari 6.565 9 Marco Wittmann BMW 6.837 10 Mirko Bortolotti Lamborghini 7.096 11 Arjun Maini Mercedes 7.948 12 Laurens Vanthoor Porsche 8.387 13 Ricardo Feller Audi 8.821 14 Kelvin van der Linde Audi 9.372 15 Maximilian Götz Mercedes 9.735 16 Marius Zug Audi 11.769 17 Rolf Ineichen Lamborghini 15.768 18 Alessio Deledda Lamborghini 17.150 19 Dennis Olsen Porsche 17.239 20 David Schumacher Mercedes 53.368 21 Maximilian Buhk Mercedes 56.607 22 Nico Muller Audi 1'09.200 23 Maro Engel Mercedes 1 lap 24 Esteban Muth BMW 1 lap 25 Dev Gore Audi 1 lap 26 Clemens Schmid Lamborghini 3 laps (3) Rene Rast Audi Retirement