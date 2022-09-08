BMW sürücüleri, yeni LMDh aracını eski DTM araçlarına benzetiyorlar

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Yeni kurallarla birlikte WEC'e dönmeye karar veren ve BMW, WRT ile 2024'ten itibaren şampiyonada ve Le Mans 24 Saat'te boy göstermeden önce, 2023'te Team RLL ile IMSA SportsCar Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Dallara ortaklığıyla üretilen BMW'nin LMDh aracı M Hibrit V8, Ocak ayındaki Daytona 24 Saat'te ilk kez piste çıkabilmek için yoğun bir test programından geçmekte Bu testler, DTM'de mücadele etmekte olan van der Linde ve Eng tarafından gerçekleştiriliyor.

Temmuz ayında 2017-18 DTM aracını temel alan bir V8 motor kullanacaklarını açıklayan BMW'de hem van der Linde, hem de Eng, aracın 2019-20 Sınıf 1 M4 Turbo ile benzer özellikler taşıdığını belirtti.

DTM şampiyona lideri van der Linde, "Barselona'daki test muazzamdı, yüksek yere basma gücü isteyen bir pist olduğu için aracın fiziğini gerçekten hissedebiliyorsunuz."

"Bu araç bana Sınıf 1 araçlarını hatırlatıyor. Sürüş tarzı ve hızlı olmak için gereken her şey Sınıf 1 araçlarındakiler ile benzer."

"Sınıf 1'de öğrendiğim pek çok şeyi LMDh'ye taşıyabilir ve seriye hızlı bir şekilde adapte olabilirim.

"Sanırım benim için en büyük fark araçların daha fazla güce sahip olması, ancak LMDh aracında yere basma gücü seviyesinin de daha az olduğunu söyleyebilirim." dedi.

BMW M Hybrid V8 Photo by: BMW

Takım arkadaşıyla aynı fikirde olan Eng, "Bu araç, Sınıf 1 araçlarına çok benziyor. Düzlükte daha hızlı olduğu açık çünkü daha fazla güce sahip."

"Sürtünme muhtemelen daha düşük, viraj hızları ise bana Sınıf 1'i hatırlatıyor, yüksek hızlı virajlarda harika."

"Aragon'da ilk kez gaza basmak çok güzel bir deneyimdi. Sonrasında GT3'e geri döndüğümde, ki bu da çok hızlı bir araç, farkları anlamak için öğrendiklerimi devre dışı bırakmamaya çalıştım."

"Çok havalı bir araç, eğer programın bir parçası olsaydım kendimle gurur duyardım." dedi.