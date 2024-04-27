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DTM Oschersleben

DTM Oschersleben: Pole pozisyonu Aitken'in, Ayhancan Güven 18. sırada

2024 DTM sezonunun Oschersleben'deki ilk yarış hafta sonunda pole pozisyonu Jack Aitken'in oldu, temsilcimiz Ayhancan Güven 18. sırada kaldı.

Burak Yasul
Jack Aitken, Emil Frey Racing Ferrari Ferrari 296 GT3

Fotoğraf: Alexander Trienitz

DTM 40. yaşını kutladığı 2024 sezonunun ilk pole pozisyonu Jack Aitken'in oldu.

20 dakikalık sıralama seansının ilk 10 dakikası sakin geçti. Pilotlar bir keşif turu atıp garajlarında beklediler.

Seansın ikinci 10 dakikalık bölümünde pilotalar zaman turları atarak pole pozisyonu mücadelesi verdi.

Seansın bitimine iki dakika kala pilotlar peş peşe turlarını atıyorlardı ve o esnada Jack Aitken 1:21.645 ile liderdi. Ancak ikinci virajda Nicki Thiim'in bariyerlere çarpmasıyla önce sarı bayrak daha sonra ise bariyerlerin tamiri için kırmızı bayrak çıktı.

O esnaa geçen yıl şampiyonluğu son yarışta kaybeden Mirko Bortolotti ikinci, Arjun Maiini üçüncü ve Audi'den Ricardo Feller dördüncü sıradaydı.

Geçen yılın şampiyonu Thomas Preining 16. ve temsilcimiz Ayhancan Güven 18. sıradaydı.

Bariyerlerin tamiri sona erdikten sonra kalan seans süresi üç dakikaya uzatıldı. Seansın son üç dakikası tekrar başladıktan sonra pist yavaşladığı için pilotlar zamanlarını geliştiremediler ve pole pozisyonu Aitken'de kaldı.

Yarışta Aitken'in yanında Mirko Bortolotti olacak. İkinci çizgide Mauni ve Feller ikilisi olacak. Luca Stolz beşinci 2022 DTM şampiyonu Sheldon van der Linde altıncı sırada yarışa başlayacak. 

Onların ardında Engelhart, Auer, Rast ve Engelhart ilk on sırayı tamamlayan isimler oldular.

Bu hafta sonu Porsche'ler ise geride kaldı. Preining 16. sırada yarışa başlayacakken takım arkadaşı Ayhancan Güven 18. sırada kaldı.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

Fotoğraf: Alexander Trienitz

 

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