Aston Martin’in sevilen ismi Mick Fern hayatını kaybetti
Formula 1 padoğunun ve Aston Martin takımının sevilen isimlerinden olan tecrübeli lastik teknisyeni Mick Fern (sevecen lakabıyla "Biscuit"), hayatını kaybetti.
35 yıldır Formula 1’de görev yapan alan Mick Fern, 1999 yılında henüz Jordan adıyla yarışan Silverstone merkezli takıma dahil olmuş ve yıllar içinde ekibin geçirdiği dönüşümlere tanıklık etmişti. Son olarak 2015’te takıma geri dönen tecrübeli teknisyen, yarış hafta sonlarında Aston Martin lastik organizasyonundan sorumluydu.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Macaristan Grand Prix'sinde rahatsızlığı nedeniyle yer alamayan Fern için tüm padok iyi dileklerini iletmişti. Aston Martin, ekip arkadaşını anmak için özel bir tablo bile kullanmıştı.
Fern, geçtiğimiz çarşamba, yani dün, hayata gözlerini yumdu.
Biscuit’in Macaristan GP’ye katılmasını engelleyen hastalığı ya da hayatını kaybetmesinin sebebi açıklanmadı.
Aston Martin takımı, resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı taziye mesajıyla emektar personeline veda etti: "Tüm takımımızın ve F1 camiasının kalbi; bugün huzur içinde aramızdan ayrılan ve birçoğumuzun sevecenlikle 'Biscuit' olarak tanıdığı çalışma arkadaşımız Mick Fern’ün ailesi ve dostlarıyla birlikte.”
“Biscuit, etrafındaki herkese sadakat ve destek gösteren gerçek bir takım arkadaşıydı. Herkesi kucak açarak karşılar ve yaşadığımız garajı bize daha çok bir yuva gibi hissettirirdi.”
“Padokta 35 yıl geçiren Biscuit, birlikte çalıştığı herkes tarafından büyük saygı gördü. Birlikte geçirdiğimiz zaman için hepimiz minnettarız; onun sıcaklığını ve mizahını çok arayacağız."
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Aston Martin’in sevilen ismi Mick Fern hayatını kaybetti
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