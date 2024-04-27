Verstappen'den DTM'deki Vermeulen'e destek: "Her zaman 0.2 sn yakınımda olur"

Vermeulen, en iyi derecesinin Sachsenring'deki beşincilik olduğu ve klasmanda 16. sırada tamamladığı çaylak sezonunun ardından Emil Frey Racing ile DTM'deki ikinci sezonuna başlayacak.

21 yaşındaki Vermeulen'in Ferrari 296 GT3'ü bir kez daha, üç kez F1 şampiyonu olan Verstappen'in 2022 yılında başlattığı bir proje olan Verstappen.com Racing'in renklerini taşıyacak.

Yıllar boyunca genç Hollandalıya akıl hocalığı yapan Verstappen, Vermeulen'in 2023'te elde ettiği sonuçların üzerine bir şeyler koyabileceğini ve bu yıl DTM'de sağlam bir gösteri yapabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna konuşan 26 yaşındaki pilot, "Umarım şu ana kadar edindiği deneyimle her şey ona biraz daha doğal gelir ve böylece biraz daha tutarlı bir şekilde önde yarışabilir, çünkü potansiyel kesinlikle var."

"O çok hızlı. Test ettiğimizde de, onu her kullandığımda, her zaman bana 0.2 sn yakında oluyor." dedi.

Verstappen'in menajeri Raymond'un oğlu olan Vermeulen, motor sporlarında nispeten yeni; kariyerine 2020 yılında GT4 yarışlarıyla başladı.

Geçen yıl DTM programını GT World Challenge Europe serisindeki bir sürüşle birleştirdi ve 2024'te başka bir ikili kampanyanın parçası olarak yine SRO şampiyonasında kalacak.

Verstappen, DTM'de yine Kelvin van der Linde, Marco Wittmann ve Lucas Auer gibi tecrübeli yarışçılardan oluşan bir grid olduğu için Vermeulen'in bazı rakiplerine kıyasla hâlâ deneyim eksikliği yaşadığına inanıyor.

Verstappen, "[Şimdi] yarıştığı tüm bu adamlara karşı [daha düşük serilerde] yarışırdım. Yani ondan çok daha fazla deneyime sahipler. "

"Thierry belli ki hâlâ öğreniyor. Bu biraz zaman alıyor ve bu konuda sabırlı olmanız gerekiyor ama çabuk öğreniyor. Kesinlikle yetenekli - ve hızlı virajlarda kesinlikle korkmuyor!" dedi.

Verstappen, Vermeulen ile düzenli olarak iletişim halinde olduklarını ve Emil Frey sürücüsünün de zayıf ve güçlü yönlerini anlamak için kendisine araç verilerini sağladığını açıkladı.

F1 şampiyona lideri "Onunla çok konuşuyorum. Bana her zaman verilerini ve araç üstü görüntülerini gönderiyor. Test yaparken de gün boyunca beni bilgilendiriyor. "

"Ayrıca, simülatörde antrenman yapmaya çalışıyoruz ve ben de elimizden geldiğince ve ihtiyacı olduğunda ona ipuçları vermeye çalışıyorum." dedi.

Geçen yıl Aralık ayında Verstappen Portimao'da Emil Frey'in Ferrari GT3 aracıyla iki günlük bir test gerçekleştirmişti ve bu testin amaçlarından biri de Vermeulen'in yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktı.

Ferrari tarafından geçen yıl uzun süredir kullanılan 488 GT3'ün yerine tanıtılan 296 GT3 hakkında konuşan Red Bull pilotu şunları söyledi: "Araba çok iyi. Ferrari ile kendim test yaptım. Gerçekten çok hızlı bir araba. "

"Ama aynı zamanda BoP'a [Performans Dengesi] da bağlısınız. Bu bir sefer onun aleyhine, bir sefer de lehine olabilir. Ve eğer BoP açısından işler iyiyse, elbette bundan en iyi şekilde yararlanmanız gerekir."