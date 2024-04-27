DTM Oschesleben: Son dakika dramasıyla Aitken kazandı, Ayhancan Güven 14. sırada

3.6 kilometreden ve 14 virajdan oluşan ve pist düzeninden dolayı geçişin zor olmasının beklendiği Oschersleben'de zafer Jack Aitken'ın oldu.

Doğru zamanda yaptığı pit ile ilk sıraya çıkan Marco Wittman son beş dakika kala sorun yaşadı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Podyumun ikinci basamağında Mirko Bortolotti ve son basamağında ise Ricardo Feller'in oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jack Aitken ve ilk çizgideki diğer isim Mirko Bortolotti ilk virajın ardından yerlerini korudular. Ricardo Feller ise ilk virajda Arjun Maini'yi geride bıraktı ve üçüncü sıraya çıktı.

İlk turların ardından lider Aitken, Bortolotti ile farkı 3 saniyeye kadar çıkardı. Bu esnada Feller, ikinci sıradaki Bortolotti'yi sıkıştırıyordu. Bu ikilinin arkasında Maini, Sheldon van der Linde'nin önünde ilerliyordu.

Yarışın 15 dakikası geride kalırken sıralama turlarında kırmızı bayrağa sebep olan bir kaza yapan Nicki Thiim yarışı bıraktı.

Pit penceresi açılır açılmaz ön tarafta Bortolotti ve Maini pite geldi. Aitken, Feller ve Sheldon van der Linde yola devam etti.

Bir tur sonra ise Aitken ve Feller de pite geldi. Pit çıkışında ikili Bortolotti'nin önünde yer aldı.

Porsche pilotları Thomas Preining ve temsilcimiz Ayhancan Güven bu bölümde yola devam ettiler.

Ayhancan Güven, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R Fotoğraf: Alexander Trienitz

Ayhancan, yarışın bitimine 32 dakika kala pite geldi ve başarılı pit servisinin ardından 12. sırada piste döndü. Ancak Ayhancan lastiklerini ısıtana kadar iki sıra kaybetti. Tüm gridin zorunlu pitleri tamamlandıktan sonra Ayhancan 15. sıradaydı.

Ben Dörr'ün sol arka lastiğinde bijon çıktığı için start/finish düzlüğünde lastiği fırladı ve pistin üzerinde durdu. Pist üzerinde duran lastik sebebiyle tüm pistte sarı bayrak sallandı.

Tüm piste sarı bayrak bölümünden hemen önce pite gelen Marco Witman büyük avantaj yakalayarak ilk sıraya çıktı.

Yarışın son 20 dakikasına girilirken güvenlik aracı periyodu başladı ve araçlar arasındaki farklar kapandı.

5 dakikalık güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeşil bayrakla yeniden başladı. Wittman yerini korurken arka tarafta Aitken, Feller ve Bortolotti arasında sıkı bir mücadele vardı. Feller, Aitken'ı sıkıştırırken momentum kaybetti ve yerini Bortolotti'ye kaptırdı.

Yarışın son 5 dakikasına girilirken Wittman son şikanda sorun yaşadı ve yarışı lider giderken bırakmak zorunda kaldı. Wittman'ın geçilmesinin ardından Aitken liderliği tekrar aldı ve bir turu kala yarış başlasa da damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Yarışı ikinci sırada Bortolotti tamamlarken podyumun son basamağı Feller'e gitti.

2022 DTM şampiyonu Sheldon van der Linde 4. oldu.

Stolz, Auer, Rast, Maini, Vermeulen ve geçtiğimiz yılın DTM şampiyonu Preining ilk 10 sırayı tamamladılar.

Temsilcimiz Ayhancan Güven ise, 18. sırada başladığı yarışı 14. sırada tamamladı ve sezonun ilk yarışında puan almayı başardı.