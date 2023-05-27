DTM Oschersleben: Perera pole pozisyonunda, Ayhancan 15. sırada

Sekiz senelik aranın ardından takvime dönen Oschersleben'de sıralama turları oldukça çekişmeli geçti, mücadelenin galibi sadece 0.018 saniye farkla pole pozisyonuna ulaşan Franck Perera oldu!

Ancak günün yıldızı diyebileceğimiz isim hiç şüphesiz ki Jack Aitken; Emil Frey Ferrari sürücüsü, kariyerinin henüz ilk hafta sonunda ikinci olarak avantajlı bir konuma yerleşti.

Son turunu bırakan Mirko Bortolotti üçüncü, yine ilk yarışına çıkan Mick Wishofer dördüncü sıradaydı, böylece Lamborghini üç araçla ilk dörtte yer aldı.

Beşinci sıra Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller'a, altıncı sıra Porsche sürücüsü Thomas Preining'e gitti, işin ilginç tarafıysa hem Feller'ın, hem Preining'in saniyesi saniyesine aynı zamanı kaydetmesiydi!

İki kez DTM Trophy şampiyonu Tim Heinemann ilk yarışında yedinci olurken, Rene Rast yeni takımı Schubert BMW ile sekizinciydi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Henrich ve Kelvin van der Linde.

Günün en büyük hayal kırıklıkları diğer BMW sürücüleriydi, son şampiyon Sheldon van der Linde ancak 19. olabilirken, Marco Wittmann 21. sırada yer aldı.

Geçen yıl Norisring'de göz doldurduktan sonra bu sezon itibariyle tam zamanlı olarak DTM'e adım atan temsilcimiz Ayhancan Güven, ilk dakikalarda epey hızlı göründüğü seansta pist hızlandıktan sonra biraz geri düştü ve sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.

DTM Oschersleben: Sıralama sonuçları

Sıra No Sürücü Araç/Motor Zaman Fark 1 94 Franck Perera Lamborghini 1'21.370 2 14 Jack Aitken Ferrari 1'21.388 0.018 3 92 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'21.426 0.056 4 19 Mick Wishofer Lamborghini 1'21.485 0.115 5 7 Ricardo Feller Audi 1'21.493 0.123 6 91 Thomas Preining Porsche 1'21.493 0.123 7 9 Tim Heinemann Porsche 1'21.500 0.130 8 33 René Rast BMW 1'21.577 0.207 9 75 Laurin Heinrich Porsche 1'21.623 0.253 10 3 Kelvin van der Linde Audi 1'21.639 0.269 11 90 Dennis Olsen Porsche 1'21.639 0.269 12 63 Clemens Schmid Lamborghini 1'21.656 0.286 13 99 Christian Engelhart Porsche 1'21.745 0.375 14 69 Thierry Vermeulen Ferrari 1'21.755 0.385 15 24 Ayhancan Guven Porsche 1'21.808 0.438 16 27 David Schumacher Mercedes 1'21.841 0.471 17 84 Jusuf Owega Mercedes 1'21.878 0.508 18 22 Lucas Auer Mercedes 1'21.910 0.540 19 1 Sheldon van der Linde BMW 1'21.914 0.544 20 48 Maro Engel Mercedes 1'21.943 0.573 21 11 Marco Wittmann BMW 1'21.948 0.578 22 83 Patric Niederhauser Audi 1'21.954 0.584 23 8 Luca Engstler Audi 1'22.000 0.630 24 36 Arjun Maini Mercedes 1'22.107 0.737 25 4 Luca Stolz Mercedes 1'22.463 1.093 26 40 Mattia Drudi Audi 1'22.546 1.176 27 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'22.784 1.414