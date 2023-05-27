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DTM Oschersleben: Perera pole pozisyonunda, Ayhancan 15. sırada

Lamborghini sürücüsü Franck Perera sezonun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayacak. Çaylak Jack Aitken ikinciliği alırken, Ayhancan Güven 15. sırayı elde etti.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Franck Perera, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Sekiz senelik aranın ardından takvime dönen Oschersleben'de sıralama turları oldukça çekişmeli geçti, mücadelenin galibi sadece 0.018 saniye farkla pole pozisyonuna ulaşan Franck Perera oldu!

Ancak günün yıldızı diyebileceğimiz isim hiç şüphesiz ki Jack Aitken; Emil Frey Ferrari sürücüsü, kariyerinin henüz ilk hafta sonunda ikinci olarak avantajlı bir konuma yerleşti.

Son turunu bırakan Mirko Bortolotti üçüncü, yine ilk yarışına çıkan Mick Wishofer dördüncü sıradaydı, böylece Lamborghini üç araçla ilk dörtte yer aldı.

Beşinci sıra Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller'a, altıncı sıra Porsche sürücüsü Thomas Preining'e gitti, işin ilginç tarafıysa hem Feller'ın, hem Preining'in saniyesi saniyesine aynı zamanı kaydetmesiydi!

İki kez DTM Trophy şampiyonu Tim Heinemann ilk yarışında yedinci olurken, Rene Rast yeni takımı Schubert BMW ile sekizinciydi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Henrich ve Kelvin van der Linde.

Günün en büyük hayal kırıklıkları diğer BMW sürücüleriydi, son şampiyon Sheldon van der Linde ancak 19. olabilirken, Marco Wittmann 21. sırada yer aldı.

Geçen yıl Norisring'de göz doldurduktan sonra bu sezon itibariyle tam zamanlı olarak DTM'e adım atan temsilcimiz Ayhancan Güven, ilk dakikalarda epey hızlı göründüğü seansta pist hızlandıktan sonra biraz geri düştü ve sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.

DTM Oschersleben: Sıralama sonuçları

 Sıra  No  Sürücü Araç/Motor  Zaman Fark
94  Franck Perera Lamborghini 1'21.370  
14  Jack Aitken Ferrari 1'21.388 0.018
92  Mirko Bortolotti Lamborghini 1'21.426 0.056
19  Mick Wishofer Lamborghini 1'21.485 0.115
Ricardo Feller Audi 1'21.493 0.123
91  Thomas Preining Porsche 1'21.493 0.123
Tim Heinemann Porsche 1'21.500 0.130
33  René Rast BMW 1'21.577 0.207
75  Laurin Heinrich Porsche 1'21.623 0.253
10  Kelvin van der Linde Audi 1'21.639 0.269
11  90  Dennis Olsen Porsche 1'21.639 0.269
12  63  Clemens Schmid Lamborghini 1'21.656 0.286
13  99  Christian Engelhart Porsche 1'21.745 0.375
14  69  Thierry Vermeulen Ferrari 1'21.755 0.385
15  24  Ayhancan Guven Porsche 1'21.808 0.438
16  27  David Schumacher Mercedes 1'21.841 0.471
17  84  Jusuf Owega Mercedes 1'21.878 0.508
18  22  Lucas Auer Mercedes 1'21.910 0.540
19  Sheldon van der Linde BMW 1'21.914 0.544
20  48  Maro Engel Mercedes 1'21.943 0.573
21  11  Marco Wittmann BMW 1'21.948 0.578
22  83  Patric Niederhauser Audi 1'21.954 0.584
23  Luca Engstler Audi 1'22.000 0.630
24  36  Arjun Maini Mercedes 1'22.107 0.737
25  Luca Stolz Mercedes 1'22.463 1.093
26  40  Mattia Drudi Audi 1'22.546 1.176
27  Alessio Deledda Lamborghini 1'22.784 1.414

  

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