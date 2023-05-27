DTM Oschersleben: Perera pole pozisyonunda, Ayhancan 15. sırada
Lamborghini sürücüsü Franck Perera sezonun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayacak. Çaylak Jack Aitken ikinciliği alırken, Ayhancan Güven 15. sırayı elde etti.
Sekiz senelik aranın ardından takvime dönen Oschersleben'de sıralama turları oldukça çekişmeli geçti, mücadelenin galibi sadece 0.018 saniye farkla pole pozisyonuna ulaşan Franck Perera oldu!
Ancak günün yıldızı diyebileceğimiz isim hiç şüphesiz ki Jack Aitken; Emil Frey Ferrari sürücüsü, kariyerinin henüz ilk hafta sonunda ikinci olarak avantajlı bir konuma yerleşti.
Son turunu bırakan Mirko Bortolotti üçüncü, yine ilk yarışına çıkan Mick Wishofer dördüncü sıradaydı, böylece Lamborghini üç araçla ilk dörtte yer aldı.
Beşinci sıra Abt Audi sürücüsü Ricardo Feller'a, altıncı sıra Porsche sürücüsü Thomas Preining'e gitti, işin ilginç tarafıysa hem Feller'ın, hem Preining'in saniyesi saniyesine aynı zamanı kaydetmesiydi!
İki kez DTM Trophy şampiyonu Tim Heinemann ilk yarışında yedinci olurken, Rene Rast yeni takımı Schubert BMW ile sekizinciydi.
İlk onu tamamlayan isimlerse Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Henrich ve Kelvin van der Linde.
Günün en büyük hayal kırıklıkları diğer BMW sürücüleriydi, son şampiyon Sheldon van der Linde ancak 19. olabilirken, Marco Wittmann 21. sırada yer aldı.
Geçen yıl Norisring'de göz doldurduktan sonra bu sezon itibariyle tam zamanlı olarak DTM'e adım atan temsilcimiz Ayhancan Güven, ilk dakikalarda epey hızlı göründüğü seansta pist hızlandıktan sonra biraz geri düştü ve sıralama turlarını 15. sırada tamamladı.
DTM Oschersleben: Sıralama sonuçları
|Sıra
|No
|Sürücü
|Araç/Motor
|Zaman
|Fark
|1
|94
|Franck Perera
|Lamborghini
|1'21.370
|2
|14
|Jack Aitken
|Ferrari
|1'21.388
|0.018
|3
|92
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|1'21.426
|0.056
|4
|19
|Mick Wishofer
|Lamborghini
|1'21.485
|0.115
|5
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|1'21.493
|0.123
|6
|91
|Thomas Preining
|Porsche
|1'21.493
|0.123
|7
|9
|Tim Heinemann
|Porsche
|1'21.500
|0.130
|8
|33
|René Rast
|BMW
|1'21.577
|0.207
|9
|75
|Laurin Heinrich
|Porsche
|1'21.623
|0.253
|10
|3
|Kelvin van der Linde
|Audi
|1'21.639
|0.269
|11
|90
|Dennis Olsen
|Porsche
|1'21.639
|0.269
|12
|63
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|1'21.656
|0.286
|13
|99
|Christian Engelhart
|Porsche
|1'21.745
|0.375
|14
|69
|Thierry Vermeulen
|Ferrari
|1'21.755
|0.385
|15
|24
|Ayhancan Guven
|Porsche
|1'21.808
|0.438
|16
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|1'21.841
|0.471
|17
|84
|Jusuf Owega
|Mercedes
|1'21.878
|0.508
|18
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|1'21.910
|0.540
|19
|1
|Sheldon van der Linde
|BMW
|1'21.914
|0.544
|20
|48
|Maro Engel
|Mercedes
|1'21.943
|0.573
|21
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|1'21.948
|0.578
|22
|83
|Patric Niederhauser
|Audi
|1'21.954
|0.584
|23
|8
|Luca Engstler
|Audi
|1'22.000
|0.630
|24
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|1'22.107
|0.737
|25
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|1'22.463
|1.093
|26
|40
|Mattia Drudi
|Audi
|1'22.546
|1.176
|27
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'22.784
|1.414
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