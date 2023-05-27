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DTM Oschersleben: Perera ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan yarış dışı!

DTM sezonunun ilk yarışına çaylaklar damga vurdu, Franck Perera galibiyete uzanırken podyumu diğer iki çaylak, Tim Heinemann ve Jack Aitken tamamladı. Ayhancan ise son dört tura girilirken mücadeleye veda etti.

Altay Gök
Ekleyen:
Ayhancan Güven, KÜS Team Bernhard Porsche 911 GT3-R

Sekiz sene aranın ardından ilk DTM yarışına sahne olan Oschersleben'in hayal kırıklığına uğratmadığını söyleyebiliriz, nitekim yarış tam bir strateji savaşına ve pek çok dramaya sahne oldu.

Tüm bu mücadelenin ardından galibiyet SSR Lamborghini sürücüsü Franck Perera'ya gitti. Tam zamanlı DTM kariyerinin ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan Perera, kontrolü elinden bırakmadı ve damalı bayrağı ilk gören isim olmayı başardı.

İkinci sıra Toksport-WRT'in çaylak pilotu Tim Heinemann'a gitti, iki kez DTM Trophy şampiyonu yedinci sıradan başladığı mücadelede erken pit yaparak büyük avantaj elde etti ve beş sıra kazanarak ilk yarışında podyuma çıktı.

İşin ilginci, podyumun son basamağında da bir çaylağın yer almasıydı: Formula 2'den ve Williams yedek pilotluğu döneminden tanıdığımız Emil Frey Ferrari sürücüsü Jack Aitken! 

Aitken pek iyi bir start alamayarak sıra kaybetmişti, ancak erken pit sayesinde yeniden tempo tutturmayı ve podyuma tutunmayı başardı, böylece podyumu tamamen çaylaklar doldurdu!

Dördüncü sırada Ricardo Feller, beşinci sırada ise son turda Feller'a geçilen Rene Rast yer aldı. Üç kez DTM şampiyonu Rast, yeni takımıyla ilk yarışından başarıyla ayrıldı diyebiliriz.

Kelvin van der Linde yavaş bir pit stop nedeniyle zaman kaybettiği mücadeleyi altıncı sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Heinrich yedinci, tam beş sıra kaybeden Mirko Bortolotti sekizinci sıradaydı.

Puan alan son iki isimse Christian Engelhart ve Dennis Olsen oldular.

Mercedes'in ciddi hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz, Performans Dengesi değişiklikleri nedeniyle yara alan üreticinin en iyi sürücüsü 13. sıradaki Maro Engel oldu; bu, Mercedes'in ilk yarışı puansız kapatması demekti!

Temsilcimiz Ayhancan Güven 15. sıradan başladığı mücadeleyi 12. sırada götürürken son dört turda bir sıkıntı yaşadı ve mücadeleye veda etti.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Frank Perera 44 -     25
2 Tim Heinemann 44 3.987 3.987 3.987 18
3 United Kingdom Jack Aitken 44 4.090 4.090 0.103 15
4 Switzerland Ricardo Feller 44 4.573 4.573 0.483 12
5 Germany René Rast 44 2.939 2.939   10
6 South Africa Kelvin vanderLinde 44 1.256 1.256   8
7 Germany Laurin Heinrich 44 0.423 0.423   6
8 Italy Mirko Bortolotti 44 0.473 0.473 0.050 4
9 Germany Christian Engelhart 44 1.012 1.012 0.539 2
10 Norway Dennis Olsen 44 3.269 3.269 2.257 1
11 Austria Thomas Preining 44 0.579 0.579    
12 Austria Clemens Schmid 44 2.482 2.482 1.903  
13 Germany Maro Engel 44 0.265 0.265    
14 Jusuf Owega 44 3.733 3.733 3.468  
15 Thierry Vermeulen 44 7.337 7.337 3.604  
16 Austria Lucas Auer 44 2.561 2.561    
17 Germany Luca Engstler 44 0.863 0.863    
18 Germany David Schumacher 44 3.492 3.492 2.629  
19 Italy Alessio Deledda 44 38.987 38.987 35.495  
  Turkey Ayhancan Güven 40 4 laps      
  India Arjun Maini 27 13 laps      
  South Africa Sheldon Linde 27 1'17.725 17 Laps 1'17.725  
  Germany Marco Wittmann 24 3 laps      
  Switzerland Patric Niederhauser 17 7 laps      
  Austria Mick Wishofer 17 1'37.573 27 Laps 1'37.573  
  Italy Mattia Drudi 12 5 laps      
  Germany Luca Stolz 5 7 laps      
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