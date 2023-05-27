DTM Oschersleben: Perera ilk galibiyetine ulaştı, Ayhancan yarış dışı!
DTM sezonunun ilk yarışına çaylaklar damga vurdu, Franck Perera galibiyete uzanırken podyumu diğer iki çaylak, Tim Heinemann ve Jack Aitken tamamladı. Ayhancan ise son dört tura girilirken mücadeleye veda etti.
Sekiz sene aranın ardından ilk DTM yarışına sahne olan Oschersleben'in hayal kırıklığına uğratmadığını söyleyebiliriz, nitekim yarış tam bir strateji savaşına ve pek çok dramaya sahne oldu.
Tüm bu mücadelenin ardından galibiyet SSR Lamborghini sürücüsü Franck Perera'ya gitti. Tam zamanlı DTM kariyerinin ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan Perera, kontrolü elinden bırakmadı ve damalı bayrağı ilk gören isim olmayı başardı.
İkinci sıra Toksport-WRT'in çaylak pilotu Tim Heinemann'a gitti, iki kez DTM Trophy şampiyonu yedinci sıradan başladığı mücadelede erken pit yaparak büyük avantaj elde etti ve beş sıra kazanarak ilk yarışında podyuma çıktı.
İşin ilginci, podyumun son basamağında da bir çaylağın yer almasıydı: Formula 2'den ve Williams yedek pilotluğu döneminden tanıdığımız Emil Frey Ferrari sürücüsü Jack Aitken!
Aitken pek iyi bir start alamayarak sıra kaybetmişti, ancak erken pit sayesinde yeniden tempo tutturmayı ve podyuma tutunmayı başardı, böylece podyumu tamamen çaylaklar doldurdu!
Dördüncü sırada Ricardo Feller, beşinci sırada ise son turda Feller'a geçilen Rene Rast yer aldı. Üç kez DTM şampiyonu Rast, yeni takımıyla ilk yarışından başarıyla ayrıldı diyebiliriz.
Kelvin van der Linde yavaş bir pit stop nedeniyle zaman kaybettiği mücadeleyi altıncı sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Laurin Heinrich yedinci, tam beş sıra kaybeden Mirko Bortolotti sekizinci sıradaydı.
Puan alan son iki isimse Christian Engelhart ve Dennis Olsen oldular.
Mercedes'in ciddi hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz, Performans Dengesi değişiklikleri nedeniyle yara alan üreticinin en iyi sürücüsü 13. sıradaki Maro Engel oldu; bu, Mercedes'in ilk yarışı puansız kapatması demekti!
Temsilcimiz Ayhancan Güven 15. sıradan başladığı mücadeleyi 12. sırada götürürken son dört turda bir sıkıntı yaşadı ve mücadeleye veda etti.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Frank Perera
|44
|-
|25
|2
|Tim Heinemann
|44
|3.987
|3.987
|3.987
|18
|3
|Jack Aitken
|44
|4.090
|4.090
|0.103
|15
|4
|Ricardo Feller
|44
|4.573
|4.573
|0.483
|12
|5
|René Rast
|44
|2.939
|2.939
|10
|6
|Kelvin vanderLinde
|44
|1.256
|1.256
|8
|7
|Laurin Heinrich
|44
|0.423
|0.423
|6
|8
|Mirko Bortolotti
|44
|0.473
|0.473
|0.050
|4
|9
|Christian Engelhart
|44
|1.012
|1.012
|0.539
|2
|10
|Dennis Olsen
|44
|3.269
|3.269
|2.257
|1
|11
|Thomas Preining
|44
|0.579
|0.579
|12
|Clemens Schmid
|44
|2.482
|2.482
|1.903
|13
|Maro Engel
|44
|0.265
|0.265
|14
|Jusuf Owega
|44
|3.733
|3.733
|3.468
|15
|Thierry Vermeulen
|44
|7.337
|7.337
|3.604
|16
|Lucas Auer
|44
|2.561
|2.561
|17
|Luca Engstler
|44
|0.863
|0.863
|18
|David Schumacher
|44
|3.492
|3.492
|2.629
|19
|Alessio Deledda
|44
|38.987
|38.987
|35.495
|Ayhancan Güven
|40
|4 laps
|Arjun Maini
|27
|13 laps
|Sheldon Linde
|27
|1'17.725
|17 Laps
|1'17.725
|Marco Wittmann
|24
|3 laps
|Patric Niederhauser
|17
|7 laps
|Mick Wishofer
|17
|1'37.573
|27 Laps
|1'37.573
|Mattia Drudi
|12
|5 laps
|Luca Stolz
|5
|7 laps
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DTM Oschersleben: Perera pole pozisyonunda, Ayhancan 15. sırada
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