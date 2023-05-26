2023 DTM sezonunda yarışacak takımlar ve sürücüler listesi nasıl şekillendi?
2023 DTM sezonu bu hafta sonu Oschersleben'de başlıyor, peki bu sezon hangi takımlar hangi sürücülerle yarışıyor?
ADAC yönetimindeki ilk sezonuna giriş yapan DTM'de bu sezon tam 14 takım, 28 sürücü ve altı üretici yer almakta.
Bu sayı, GT3 kurallarına geçiş yapılmasının ardından karakteristiğini kaybetme tehlikesi yaşayan serinin hiç olmazsa rekabet anlamında bekleneni vereceğini gösteriyor.
Gridde tam üç eski şampiyon bulunmakta: Marco Wittmann, Rene Rast ve Sheldon van der Linde. İlgi çekici nokta, üç sürücünün de BMW adına yarışması.
Türkiye'deki motor sporları hayranları için de bir iyi haberimiz var: birçok seride bizleri başarıyla temsil eden Ayhancan Güven de bu sezondan itibaren tam zamanlı olarak DTM'e adım atacak!
Geçen yıl Norisring'de Wildcard sürücüsü olarak ilk yarışına çıkan ve dikkatleri üzerine çeken Ayhancan, Bernhard Porsche adına mücadele edecek.
DTM 2023 katılımcı listesi
|Üretici
|Takım
|Sürücü
|Audi
|Abt Sportsline
|Kelvin van der Linde
|Ricardo Feller
|Team Engstler
|Luca Enstler
|Tresor Orange1
|Mattia Drudi
|Patric Niederhauser
|BMW
|Schubert Motorsport
|Sheldon van der Linde
|Rene Rast
|Project 1
|Marco Wittmann
|Sandro Holzem
|Ferrari
|Emil Frey Racing
|Jack Aitken
|Thierry Vermeulen
|Lamborghini
|SSR Performance
|Alessio Deledda
|Mirko Bortolotti
|Franck Perera
|Grasser
|Mick Wishofer
|Clemens Schmid
|Mercedes
|HRT
|Luca Stolz
|Arjun Maini
|Winward
|Lucas Auer
|David Schumacher
|Landgraf
|Maro Engel
|Jusuf Owega
|Porsche
|Toksport WRT
|Tim Heinemaann
|Christian Engelhart
|Bernhard
|Ayhancan Guven
|Laurin Henrich
|Manthey EMA
|Dennis Olsen
|Thomas Preining
2023 calendar:
|Round
|Venue
|Date
|1
|Oschersleben
|May 27-28
|2
|Zandvoort
|June 24-25
|3
|Norisring
|July 8-9
|4
|Nurburgring
|August 5-6
|5
|Lausitzring
|August 19-20
|6
|Sachsenring
|September 9-10
|7
|Red Bull Ring
|September 23-24
|8
|Hockenheimring
|October 21-22
Son Haberler
F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!
F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda! F3 Monako: Gabriele Mini büyük bir farkla pole pozisyonunda!
Sainz, hataya rağmen hızından memnun
Sainz, hataya rağmen hızından memnun Sainz, hataya rağmen hızından memnun
Mekies: "Çalışmaya devam etmeliyiz"
Mekies: "Çalışmaya devam etmeliyiz" Mekies: "Çalışmaya devam etmeliyiz"
Marko: "Ayar sorunu yaşıyoruz"
Marko: "Ayar sorunu yaşıyoruz" Marko: "Ayar sorunu yaşıyoruz"
2023 DTM sezonunda yarışacak takımlar ve sürücüler listesi nasıl şekillendi?
2023 DTM sezonunda yarışacak takımlar ve sürücüler listesi nasıl şekillendi? 2023 DTM sezonunda yarışacak takımlar ve sürücüler listesi nasıl şekillendi?
Audi, bu sezonun ardından GT3 programını sona erdiriyor!
Audi, bu sezonun ardından GT3 programını sona erdiriyor! Audi, bu sezonun ardından GT3 programını sona erdiriyor!
DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!
DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü! DTM sezon öncesi testleri: Engel lider, Ayhancan dördüncü!
Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı
Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı Mercedes, 18 sürücülük GT3 kadrosunu açıkladı
Ayhancan Güven, 2023'te DTM'de yarışacak!
Ayhancan Güven, 2023'te DTM'de yarışacak! Ayhancan Güven, 2023'te DTM'de yarışacak!
Team Rosberg, 2023 sezonunun ardından DTM'den çekiliyor!
Team Rosberg, 2023 sezonunun ardından DTM'den çekiliyor! Team Rosberg, 2023 sezonunun ardından DTM'den çekiliyor!
Schubert BMW, van der linde-Rast ikilisiyle yarışacak!
Schubert BMW, van der linde-Rast ikilisiyle yarışacak! Schubert BMW, van der linde-Rast ikilisiyle yarışacak!
WRC efsanesi Loeb, 10 sene önce DTM'e geçmeye çok yakınmış
WRC efsanesi Loeb, 10 sene önce DTM'e geçmeye çok yakınmış WRC efsanesi Loeb, 10 sene önce DTM'e geçmeye çok yakınmış
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.