2023 DTM sezonunda yarışacak takımlar ve sürücüler listesi nasıl şekillendi?

ADAC yönetimindeki ilk sezonuna giriş yapan DTM'de bu sezon tam 14 takım, 28 sürücü ve altı üretici yer almakta.

Bu sayı, GT3 kurallarına geçiş yapılmasının ardından karakteristiğini kaybetme tehlikesi yaşayan serinin hiç olmazsa rekabet anlamında bekleneni vereceğini gösteriyor.

Gridde tam üç eski şampiyon bulunmakta: Marco Wittmann, Rene Rast ve Sheldon van der Linde. İlgi çekici nokta, üç sürücünün de BMW adına yarışması.

Türkiye'deki motor sporları hayranları için de bir iyi haberimiz var: birçok seride bizleri başarıyla temsil eden Ayhancan Güven de bu sezondan itibaren tam zamanlı olarak DTM'e adım atacak!

Geçen yıl Norisring'de Wildcard sürücüsü olarak ilk yarışına çıkan ve dikkatleri üzerine çeken Ayhancan, Bernhard Porsche adına mücadele edecek.

DTM 2023 katılımcı listesi

Üretici Takım Sürücü Audi Abt Sportsline Kelvin van der Linde Ricardo Feller Team Engstler Luca Enstler Tresor Orange1 Mattia Drudi Patric Niederhauser BMW Schubert Motorsport Sheldon van der Linde Rene Rast Project 1 Marco Wittmann Sandro Holzem Ferrari Emil Frey Racing Jack Aitken Thierry Vermeulen Lamborghini SSR Performance Alessio Deledda Mirko Bortolotti Franck Perera Grasser Mick Wishofer Clemens Schmid Mercedes HRT Luca Stolz Arjun Maini Winward Lucas Auer David Schumacher Landgraf Maro Engel Jusuf Owega Porsche Toksport WRT Tim Heinemaann Christian Engelhart Bernhard Ayhancan Guven Laurin Henrich Manthey EMA Dennis Olsen Thomas Preining

2023 calendar:

Round Venue Date 1 Oschersleben May 27-28 2 Zandvoort June 24-25 3 Norisring July 8-9 4 Nurburgring August 5-6 5 Lausitzring August 19-20 6 Sachsenring September 9-10 7 Red Bull Ring September 23-24 8 Hockenheimring October 21-22