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2023 DTM sezonunda yarışacak takımlar ve sürücüler listesi nasıl şekillendi?

2023 DTM sezonu bu hafta sonu Oschersleben'de başlıyor, peki bu sezon hangi takımlar hangi sürücülerle yarışıyor?

Rachit Thukral
Ekleyen:
2023 DTM class

ADAC yönetimindeki ilk sezonuna giriş yapan DTM'de bu sezon tam 14 takım, 28 sürücü ve altı üretici yer almakta.

Bu sayı, GT3 kurallarına geçiş yapılmasının ardından karakteristiğini kaybetme tehlikesi yaşayan serinin hiç olmazsa rekabet anlamında bekleneni vereceğini gösteriyor.

Gridde tam üç eski şampiyon bulunmakta: Marco Wittmann, Rene Rast ve Sheldon van der Linde. İlgi çekici nokta, üç sürücünün de BMW adına yarışması.

Türkiye'deki motor sporları hayranları için de bir iyi haberimiz var: birçok seride bizleri başarıyla temsil eden Ayhancan Güven de bu sezondan itibaren tam zamanlı olarak DTM'e adım atacak!

Geçen yıl Norisring'de Wildcard sürücüsü olarak ilk yarışına çıkan ve dikkatleri üzerine çeken Ayhancan, Bernhard Porsche adına mücadele edecek.

DTM 2023 katılımcı listesi

Üretici Takım Sürücü
Audi Abt Sportsline South Africa Kelvin van der Linde
Switzerland Ricardo Feller
Team Engstler Germany Luca Enstler
Tresor Orange1 San Marino Mattia Drudi
Switzerland Patric Niederhauser
BMW Schubert Motorsport South Africa Sheldon van der Linde
Germany Rene Rast
Project 1 Germany Marco Wittmann
Germany Sandro Holzem
Ferrari Emil Frey Racing United Kingdom Jack Aitken
Netherlands Thierry Vermeulen
Lamborghini SSR Performance Italy Alessio Deledda
Italy Mirko Bortolotti
France Franck Perera
Grasser Austria Mick Wishofer
Austria Clemens Schmid
Mercedes HRT Germany Luca Stolz
India Arjun Maini
Winward Austria Lucas Auer
Germany David Schumacher
Landgraf Germany Maro Engel
Germany Jusuf Owega
Porsche Toksport WRT Germany Tim Heinemaann
Germany Christian Engelhart
Bernhard Turkey Ayhancan Guven
Germany Laurin Henrich
Manthey EMA Norway Dennis Olsen
Austria Thomas Preining

2023 calendar:

Round Venue Date
1 Germany Oschersleben May 27-28
2 Netherlands Zandvoort June 24-25
3 Germany Norisring July 8-9
4 Germany Nurburgring August 5-6
5 Germany Lausitzring August 19-20
6 Germany Sachsenring September 9-10
7 Austria Red Bull Ring September 23-24
8 Germany Hockenheimring October 21-22
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