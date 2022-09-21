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DTM / Red Bull Ring Haberler

Red Bull, Herta'yı bu yıl "özel davetle" DTM'de yarıştırmayı planlamış

Red Bull'un IndyCar yarış galibi Colton Herta'yı Formula 1'e getirme çabaları kapsamında bu hafta sonu DTM'de yarıştırmayı planladığı fakat bu kararından vazgeçtiği ortaya çıktı.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Red Bull, Herta'yı bu yıl "özel davetle" DTM'de yarıştırmayı planlamış
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Motorsport.com'un kardeş kuruluşu Motorsport-Total.com'un edindiği bilgilere göre Red Bull, 23-25 Eylül tarihleri arasında kendi ülkesinde düzenlenecek olan etkinliğe Amerikalı pilot Herta için üçüncü bir Ferrari 488 GT3 hazırlıyordu ve 22 yaşındaki sürücü, bu kapsamda AF Corse ekibinde Felipe Fraga ve Nick Cassidy'ye katılacaktı.

Red Bull'un özel davet için başvuruda bulunduğu ve talebin DTM tarafından onaylandığı anlaşılıyor. Plan, yarıştan birkaç gün önce resmi açıklamayı yapmak ve herkese sürpriz yapmaktı. Ancak Red Bull daha sonra bu planı gerçekleştirmemeye karar verdi ve katılımı iptal etti.

İptalin sebebi henüz bilinmiyor ancak Red Bull'un gelecek sezon Herta'yı AlphaTauri ile Formula 1'e getirmekten vazgeçmesiyle ilgili olabilir.

Red Bull, FIA'nın Herta'ya süper lisans için özel bir muafiyet sunacağını umuyordu ancak bu umut gerçeğe dönmedi.

Red Bull bunun üzerine Herta'dan vazgeçti ve görünüşe göre bu durum, DTM sürüşünün de iptaline yol açtı.

DTM'e katılmak Herta'nın süper lisans almasına yardımcı olmayacaktı çünkü bu tarz özel davetler puana etki etmiyor. Bunun yerine Red Bull, pazarlama fırsatını kullanmak istiyordu.

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Felipe Fraga, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Photo by: Alexander Trienitz

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