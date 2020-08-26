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DTM / Son dakika

Berger: "GT3 kurallarına geçersek, BMW'nin DTM'de kalması mümkün değil"

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Berger: "GT3 kurallarına geçersek, BMW'nin DTM'de kalması mümkün değil"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

ITR başkanı Gerhard Berger, DTM'in gelecek sene Class One kurallarından ayrılıp GT3 temelli araçlara geçiş yapmasın halinde BMW'nin seride kalması ihtimalinin oldukça az olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'un geçen hafta öğrendiği bilgilere göre ITR, güçlendirilmiş GT3 araçlarına, bas-geç sistemine ve tüm markaları eşitlemek için Performans Dengesi sistemine sahip olan "GT Plus" adını verdiği çözümü Almanya Motor Sporları Federasyonu'na sundu.

Her ne kadar Audi, fabrika girişi olarak çekiliyor olsa da müşteri takımları aracılığıyla gelecek sene DTM'e devam edebileceğini söylemiş olsa da BMW, DTM'in planladığı yön hakkında biraz daha az destekçi oldu ve marka, bir fabrika GT3 programının, aynı kural setini kullanan müşteri yarış çabalarını baltalayacağına inandığını söyledi.

BMW'de ortaya çıkan bir diğer büyük engel ise, Alman markanın yeni M4 GT3 aracının gelişim altında olması ve 2022'ye kadar piste çıkmasının beklenmemesiydi, bu da markayı, DTM'in GT3 araçların temelinde bir geçiş yapması durumunda yarışabileceği bir araç olmadığı durumda bırakıyor. 

Motorsport.com'a konuşan Berger şunları söyledi: "An itibariyle BMW'nin GT3 aracı bulunmamakta, bu yüzden bu yönde geliştirebilecekleri bir araçları yok. Benim anladığıma göre bu kurallar altında yarışabilecekleri bir araca 2022'de sahip olacaklar."

BMW'nin M4 GT3'ü hızlı bir şekilde geliştirip 2021 DTM sezonuna yetiştirip yetiştiremeyeceği konusuna yanıt veren Berger "Anladığıma göre bu mümkün değil çünkü araç daha onaylanmamış." dedi.

BMW'nin DTM'de yeni GT Plus yöntemiyle yarışmasında gerçek bir ihtimalinin olup olmaması sorusuna ise Berger şu yanıtı verdi: "Pek fazla yok. Şu anda durum bu şekilde görünüyor. Ancak yarın ne olur kimse bilemez. Şu anda şanslarını fazla görmüyorum, benim çıkarımım bu şekilde."

Her ne kadar M4 geliştirme altında olsa da BMW takımları, dayanıklılık yarışlarında eski jenerasyon M6 GT3 ile mücadele etmeye devam etti, bunun örneklerinden birisi de BMW'nin Kıtalararası GT Challenge'da Walkenhorst Motorsport ile 12 Saat Bathurst yarısına çıkması olmuştu.

Ancak BMW, 6 serisini kendi yol araçları serisinden çıkartıyor, ve bu da BMW'nin üretim dışı bir araçla yarışma düşüncesinin mantıksız olması anlamına geliyor.

Ran.de haber sitesine konuşan BMW motor sporları direktörü Jens Marquardt şunları söyledi: "Bir M6'ya sahibiz, ancak çok yaşlı ve hiç de rekabetçi bir araç değil. Bu yüzden GT3 temelli bir araç ile DTM'de mücadele etmemiz bizim için çok zor olacak."

 

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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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