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DTM / Lausitzring II / Son dakika

Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor

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Kubica DTM'de düzlükte %90 kaybediyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

DTM'deki ilk sezonunda sıkıntı yaşamaya devam eden eski Formula 1 pilotu Robert Kubica, sadece düzlükte %90 kaybettiğini söyledi.

DTM'de sezonun ilk 3 ayağı geride kalırken Kubica'nın şu ana kadar aldığı en iyi sonuç onüçüncülük oldu. Yani Kubica, henüz puan kazanamadı.

Polonyalı sürücü, Lausiztring'de yaptığı açıklamada performansını engelleyen büyük sorunlar olduğunu söylemişti ancak bunların tam olarak ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

Ancak son yarışın ardından Kubica, kendisinin nerede kaybettiğini anladığını söyledi.

Przeglad'a konuşan Kubica, "Araçta yaşadığım sorunlardan birisi, hızlanması. Sıralamalarda kaybımın %90'ı düzlüklerde oluyor. Bu, gaza çok geç bastığım için değil araç yavaş hızlandığı için oluyor."

"Aracı bu yüzden farklı ayarlamamız gerek ancak yarışlarda da durum pek değişmiyor çünkü yol tutuşu eksik oluyor. Yeni lastiklerde bu sorunu biraz gizleyebiliyorsunuz ancak uzun sürüşlerde durum değişiyor."

"Lastikler daha hızlı bitiyor ve araç daha çok kayıyor. Dışarıdan da bunu görebilirsiniz. Bu yüzden bu hafta sonunda geliştiğimizi söylemek zor."

"Aracı diğer BMW'ler gibi ayarlamak da yardımcı olmaz. Diğerleri benim ayarlarımı kullansa, bu kadar geride kalmazlar. Bu, araçta bir şeylerin olması gerektiği gibi çalışmadığını işaret ediyor."

"Umarım bir şeylerin yanlış olduğu konusunda daha fazla şüphe olmaz." dedi.

Kubica, Lausitzring'deki sıralamalarda 11. olup başta puan potasında yer alsa da yarış bittiğinde son sıraya gerilemişti.

Kubica, "Start oldukça iyiydi ve ilk turda 9. sıradaydım. Puan potasındaydım. Virajdan Scherer'e göre çok daha iyi bir şekilde çıktım. O, dışarıda kaldı ve neredeyse virajı dönemeyecekti."

"Onun yarım araç kadar önündeydim ancak düzlükte beni çok rahat geçti."

"Rahatlatıcı olan tek şey, tüm kaybın neredeyse tamamının düzlükte olması. Pilotun bu konuda yapabileceği pek bir şey yoktur." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Etkinlik Lausitzring II
Pilotlar Robert Kubica
Editör Rachit Thukral

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