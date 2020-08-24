Green, daha hızlı Audi sürücülerini engelleme kararını savundu

Green ve BMW sürücüleri Lucas Auer ile Timo Glock, Lausitzring'deki ikinci yarışta erken pit stopla Audi üçlüsü Rene Rast, Nico Muller ve Robin Frijns'i geçerek önde yer alıyorlardı.

Green, BMW'den Auer ve Glock'un performansına ayak uyduramadı ve bu iki ismin gerisine düştü ancak sonrasında, podyumun son basamağı için kendisi gibi Audi sürücüsü olan Rast'a karşı sert savunma yaptı.

Sonunda daha yeni lastiklere sahip olan Frijns, Green'i geçmeyi başardı ancak bu olay yaşandığında Auer ve Glock çoktan fark açmışlardı ve yarışı 1 ile 2. sıralarda tamamladılar.

Yarışın ardından konuşan Rast, Team Rosberg takım arkadaşı Green kendisine yer verseydi, BMW'lerle mücadele edebileceğini söyledi.

Rast, "Evet, açıkçası Robin, Nico ve ben farkı kapatıyorduk ancak diğer yarışlarda gördüğümüz gibi öndeki araç geçiş düğmesi ve DRS gibi yardımları kullanırken, geçiş yapmak çok zor oluyor. Bu açıdan çok zordu."

"Jamie'yi geçseydim, galibiyet için şansımız olurdu ancak bunların hepsi teorik şeyler. Ancak onu yakaladığımızda çok hızlıydık ve lastiklerimiz daha yeniydi." dedi.

Green, yarışın son bölümü için çok sayıda DRS ve geçiş düğmesi hakkını sakladığı için son turlarda kendisinin zorlamayı planladığını söyledi. Green, Auer ve Glock'tan bir tur sonra yeni lastikler için pite gelmişti.

Green, "Dürüst olmak gerekirse zordu çünkü çok yakın olan araç treni vardı. Geride kullanabileceğimiz çok fazla DRS ve geçiş düğmesi vardı. Bu yüzden yarışın sonuna kadar onları saklamaya çalışıyordum."

"Açıkçası Rene çok yaklaştı. O an DRS kullanıyordu ve birinci virajda çok yakındı. Ona boşluk bırakmaya çalıştım. Herhangi bir temas yaşamadık."

"Ancak bu zor bir karardı. Bu yüzden en iyisi bunun için kendi başıma zorlamaktı. Geride çok sayıda DRS hakkım vardı ve bunun doğru şey olduğunu düşündüm çünkü daha sonra atak yapabilirdim ve sonunda öyle yaptım."

"Ne yazık ki, son bölümde yol tutuşu biraz azaldı ve son turda Auer ve Glock'a atak yapabilecek pozisyonda olamadım. Dürüst olmak gerekirse kötü oldu."

"Olaylı bir yarıştı. Taktiksel manada oldukça zordu. Etrafımdaki araçların ne zaman pite geldiğini bilmiyordum. Erken girdiğimi biliyordum ancak aynı şekilde Auer ve Glock da erken girmişlerdi. Bu yüzden onlarla yarışabileceğimi hissediyordum ve bunu yapmaya çalıştım." dedi.

Rast, Audi sürücülerinin şampiyonluk mücadelesi verdikleri rakiplerle sıkı mücadeleye girdiklerini, bu yüzden BMW sürücülerinin galibiyet stratejisi yapabileceği ihtimalini kaçırdıklarını söyledi.

Rast, "Sonuç olarak ben pit duvarına çok bağımlıyım çünkü neler olup bittiğini onlar görüyorlar. Kendi başıma da karar verebilirim ancak onlar tüm yarışı daha iyi görüyorlar."

"Biz temelde Nico ve Robin'le şampiyonada birincilik ve ikincilik için mücadele ediyorduk. Bu yüzden daha çok onlara odaklandık. Ancak birbirimize aşırı odaklandığımızda, neler olduğunu gördük. Bu konuda gelişmemiz lazım." dedi.