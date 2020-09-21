Audi, DTM markalar şampiyonluğunu rekor zamanda garantiledi

Audi, DTM'in 1. sınıf döneminin ikinci sezonunda büyük bir dominasyon yarattı ve sezonun ilk altı ayağında yapılan 12 yarışın 10'unu kazanmayı başardı.

Bu sayede Ingolstadt merkezli marka, sezondaki tek rakibi olan BMW'nin 470 puan puan önünde yer almayı başardı. BMW ise, Audi'nin topladığı 827 puana karşı sadece 356 puan toplayabildi.

Bu galibiyetle beraber Audi, 2019'da DTM'in yeniden kurulduğu 2000 yılından beri en hızlı şampiyon olma rekorunu geliştirmeyi başardı. Geçen sene Audi, 14 yarışta şampiyonluğu garantilemişti.

An itibariyle Audi, DTM'in yeniden kurulduğu dönemde üretici olarak katıldığı aralıkta altı kez şampiyon olmayı başardı ve Mercedes'in yedi şampiyonluk rekorunun hemen gerisinde kaldı. Kategoriye 2012 yılında katılan BMW ise sadece üç şampiyonluk kazanabildi.

"An itibariyle markalar şampiyonluğunu garantilemiş durumdayız, bu da bizim için iyi bir haber." diyen Audi motor sporları patronu Dieter Gass ekledi: "DTM maceramızı yüksek bir noktada bitirme maceramızın ilk adımı olarak bunu yapmak gerçekten inanılmazdı."

"Tabii ki de hedefimiz bu, maceramızı yüksek bir noktada tamamlamak. Hedefimiz sadece markalar şampiyonalarını değil, elde olan diğer şampiyonlukları da kazanmak. Buna odaklanmaya devam ediyoruz."

"Audi RS 5 DTM ile geçireceğimiz son senede elimizdeki her şeyi ortaya koyduk. Sonuçlar da ortada. Bu da tamamıyla ‘Vorsprung durch Technik’ (Teknoloji ile bir adım önde)."

"Tekrardan tüm takıma ve Ingolstadt, Neuburg ve Neckarsulm'da bulunan çalışanlarımıza, 1. sınıf kategorisi araçlara koydukları emekten dolayı çok teşekkür etmek isterim."

Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Ferdinand Habsburg, Audi Sport Team WRT Fotoğraf: ITR eV René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM Fotoğraf: ITR eV

Audi aynı zamanda hem takımlar hem de sürücüler şampiyonasını almaya doğru ilerliyor ve eğer bunu başarabilirse, 2019 sezonunda yaptıkları gibi tüm şampiyonlukları evlerine götürmüş olacaklar.

Takımlar şampiyonluğunun, şampiyonadaki savaşın Abt, Phoenix ve Rosberg takımları arasında geçmesiyle beraber, Audi'ye gelecek olması çok yüksek bir ihtimal.

Nico Müller ve Robin Frijns, 446 puanla liderlikte bulunan Abt takımı için güçlü sonuçlar alırken, iki kez sürücüler şampiyonu Rene Rast ve DTM'de uzun süredir yer alan Jamie Green'in bulunduğu Rosberg takımı ile 218 puanlık bir fark açmış durumdalar.

Sürücüler şampiyonasında ise Müller, Frijns ve Rast, çok sert bir mücadele içerisindeler. Bu üçlü, Audi'nin aldığı 10 galibiyetin tamamını kendi aralarında paylaştılar.