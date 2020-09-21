Müller, Nürbürgring'deki yarışta attığı spin için Green'i suçlamıyor

Üç kez güvenlik aracının piste girdiği yarışta, ilk güvenlik aracı başlangıcı sonrasında dördüncü sırada bulunan Müller, BMW pilotları Marco Wittmann ve Jonathan Aberdein ile temas etti.

Bu olaydan kurtulan Müller, ikinci virajda bu sefer Green ile temas yaşadı. Bu temas sonrasında aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı.

İsviçreli pilot attığı spin sonrasında son sıraya geriledi, ancak yaptığı erken pit stop ile beşinciliğe yükselerek, şampiyonadaki rakipleri Robin Frijns ve Rene Rast'ın ilk iki sırada olmalarına karşın hasarı azalttı.

Ancak Müller, yaşanan kazadan dolayı Green'i suçlamadığını ve bu temasın, iki BMW sürücüsünün startta yarattığı "dağınıklık" sebebiyle oluştuğunu söyledi.

Müller açıklamalarında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse bence kazanın ana nedeni, gridde bulunan ve şampiyonluk savaşı vermedikleri için kaybedecek bir şeyleri olmayan 13 tane araç."

"Tabii ki de bugünkü gibi güvenlik araçlarının çıktığı yarışlarda bir aksiyon olduğunu hissediyorsunuz, bazı araçlar ilk birkaç viraja oldukça agresif yaklaşıyor."

"İlk viraja doğru ilerlediğimizde Wittmann ve solumda bulunan bir diğer BMW [Aberdein] ile üçlü bir şekilde viraja geldik, ben de ortada sıkıştım."

"Marco sağdan döndü ancak soldaki araç yüzünden bir yere gidemedim. Daha sonrasında da Marco'ya temas ettim ve bu da ikinci virajdaki dağınıklığı yarattı."

"Sanırım Jamie içeriden bize atak yapmaya çalıştı ve o virajda bana çarptı, ki bu da çok can sıkıcı ve özellikle arabalarımızda aynı logoya sahip olmamızdan ötürü, bizim durumumuzda da bu logo dört halka, bu hiçbir şekilde yaşanmamalı."

"Tabii ki de çok can sıkıcı. Ancak onu suçlamak istemiyorum. Çok dağınık bir ortamdaydık. Herkes elinde olan pozisyonu korumaya çalışıyordu."

"Benden, bu kazadan ötürü, özür diledi ve bence kendisini çok kötü hissediyor, bunu da görmek istemeyiz."

Green ise start sonrasında yaşanan kaostan kaçmaya çalıştığını, ancak ikinci virajda lastiklerini kitlemesinden ötürü Müller'e arkadan çarpmaktan başka bir şey yapamadığını söyledi.

"Öncelikle benim bakış açımdan bakarsak, gerçekten etrafımdaki kimseyle bulunmak istemediğim kabus gibi bir senaryonun içerisindeydim, özellikle de diğer Audiler ile." diyen Green ekledi: "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Nico'nun önünde bir takım mücadeleler vardı ve ben de ikinci virajda iç çizgiyi korumaya çalışıyordum. Bilmediğim bir nedenden dolayı Nico, virajın ortasında çok yavaş kaldı."

"Virajdan iyi bir çekiş mi yakalamaya çalışıyordu bilmiyorum, ancak bir temas yaşamamak için lastiklerimi kilitledim, aracı durduramadım ve ona arkadan çarptım, böylece o da spin attı. Hiç de iyi bir durum değil."

Müller'e özür diledikten sonra aldığı cevabın ne olduğu sorusuna Green şu yanıtı verdi: "O da 'Olur böyle şeyler' dedi. Oldukça felsefi bir yaklaşımdı."

"Bence o beni tanıyor ve benim bilerek böyle bir şey yapmayacağımı biliyor. Ben de ona üzgün olduğumu söyledim. Ne yazık ki an itibariyle yapabileceğim daha fazla bir şey yok."

Sven Haidinger tarafından ek rapor yapılmıştır.