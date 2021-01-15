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DTM / Son dakika

2021 DTM takvimi açıklandı, Monza ilk yarış oldu

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2021 DTM takvimi açıklandı, Monza ilk yarış oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

DTM, FIA'da onay almasının ardından 2021 için yenilenen takvimini açıkladı ve Rusya takvimden çıkarılırken, Monza ilk yarış oldu.

2021 DTM sezonu, başlangıçta planlanın aksine sekiz yarıştan oluşuyor ve şampiyona Haziran sonunda başlayıp, Ekim ayında sona eriyor. Bu, sadece dört aylık bir süreçte sekiz farklı yere gidileceği anlamına geliyor.

Rusya'daki yeni Igora Drive pistinin 28-30 Mayıs tarihleri arasında yeni sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. Ancak DTM'den herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen takvimden çıkarıldı.

Bu, sezonun 18-20 Haziran'da Monza'da başlayacağı ve efsanevi pistin ilk kez DTM'e ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor.

Norisring, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 takviminden düşürülmesinin ardından yeni sezon takvimiyle beraber DTM'e yeniden ev sahipliği yapacak. Yarış her zamanki gibi Temmuz ayının başında gerçekleşecek.

23-25 Temmuz tarihleri arasında Lausitzring yarışı yapılacak ve Ağustos ayında ise Zolder ve Nurburgring yarışları gerçekleştirilecek.

Seri, 17-19 Eylül'de Assen'e gitmeden önce 3-5 Eylül'de Red Bull Ring'e gidecek.

Avusturya'nın takvime dönüşü, Alex Albon ve Liam Lawson gibi Red Bull sürücülerinin seriye katılacağını açıklamalarıyla aynı döneme denk geliyor.

Sezon, 1-3 Ekim'de geleneksel şekilde Hockenheim'daki final yarışıyla sona erecek.

Yeni takvim ile beraber DTM, Avrupa ve Almanya'da eşit şekilde bölünmüş sekiz yarışa sahip olacak. Bu da serinin hedeflediği bir şeydi.

Şimdiye kadar, Team Abt, Team Rosberg, Jenson Rocket RJN, GruppeM ve 2 Seas Motorsport olmak üzere toplam beş farklı takım seride yarışacağını açıkladı.

2021 DTM takvimi:

Sıra

Tarih

Yer

1

18-20 Haziran

İtalya Monza

2

2-4 Temmuz

Almanya Norisring

3

23-25 ​​Temmuz

Almanya Lausitzring (GP pist düzeni)

4

6-8 Ağustos

Belçika Zolder

5

20-22 Ağustos

Almanya Nurburgring

6

3-5 Eylül

Avusturya Red Bull Ring

7

17-19 Eylül

Hollanda Assen

8

1-3 Ekim

Almanya Hockenheim
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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