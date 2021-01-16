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DTM / Son dakika

2021'de Muller ve Rockenfeller Audi ile DTM'de kalıyor

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2021'de Muller ve Rockenfeller Audi ile DTM'de kalıyor
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Mike Rockenfeller ve Nico Muller'in 2021 DTM'de yarışacağını açıklayan Audi, seriye geri dönmek isteyen diğer fabrika destekli sürücülerine de kapıyı açık bıraktıklarını söyledi.

Audi, uzun süre boyunca fabrika girişli olarak mücadele ettiği seriden ayrılacağını açıklamasından aylar sonra, DTM'in yeni GT3 dönemine destek vereceğini açıkladı.

O zamanki Audi Motor Sporları patronu Dieter Gass, fabrika sürücülerini başka serilere gönderebileceklerini söylese de, seride yarışayı umut eden müşteri takımlarına Audi'nin ne gibi bir destek sağlacağı tam olarak bilinmiyor.

Audi, bir basın açıklaması organize ederek 2021 müşteri yarış programının detaylarını paylaştı. Bu basın açıklamasında hem 2013 şampiyonu Rockenfeller'in, hem de geçen yılı şampiyonada ikinci sırada tamamlayan Muller'in DTM'de devam edeceğini açıkladı.

Audi'nin eski fabrika kadrosundan olan Rosberg ve Abt'nin 2021'de pistlere geri döneceğini duyurmuş olan Audi, Rockenfeller ve Muller ikilisinin hangi takım adına yarışacağını belirtmedi.

Rene Rast'ın 2021'de Lucas di Grassi'yle birlikte Formula E 'ye odaklanacağını söyleyen Audi, Alman pilotun DTM'i de içeren 'seçkin müşteri yarış etkinlikleri' programlarına da katılacağını söyledi.

Rast, FE'deki ilk yarışına 2019/20 sezonunun ikinci yarısında çıkmıştı ve altı Berlin yarışında takımdan gönderilen Daniel Abt'in yerini almıştı.

 

Audi, Robin Frijns ve Jamie Green'in DTM'e geri dönüşüyle ilgili olumsuz bir yaklaşıma sahip değil, ancak Frijns bu hafta başlarında Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, FE'de Envision Virgin Racing ile yaptığı potansiyel çalışmalar sebebiyle DTM'e dönüşünün pek mümkün olmadığını söyledi.

Loic Duval da daha önce GT3 tabanlı bir DTM ile ilgilenmediğini söylemişti. Duval, Daytona'da bu ay yapılacak Rolex 24 Saat yarışında yer alacak ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın en üst sınıfında bulunan JDC-Miller MotorSports adına yarışacak.

Audi aynı zamanda Intercontinental GT Challenge ve Nurburgring 24 Saat gibi diğer müşteri yarış programları için de sürücü listesini açıkladı.

Bu listeye göre Mattia Drudi, Rahel Frey, Christopher Haase, Pierre Kaffer, Kelvin van der Linde, Christopher Mies, Patric Niederhauser, Frank Stippler, Dries Vanthoor, Frederic Vervisch ve Markus Winkelhock kadrosu aynı kalacak, fakat bu isimlerin programlarıyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.

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Seri DTM
Editör Rachit Thukral

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