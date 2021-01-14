Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
DTM / Son dakika

Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor

paylaşım
yorumlar
Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Gary Watkins
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Motorsport.com, Alex Albon ve Liam Lawson'un Red Bull'un DTM programı kapsamında Ferrari 488 GT3 aracıyla yarışacağını öğrendi.

2020 Formula 1 sezonunda Red Bull Racing ile Formula 1'de yarışan ancak gelecek sene için yerini Sergio Perez'e kaptıran Albon, Red Bull'un desteğiyle DTM'de mücadele edecek.

Albon dışında Red Bull destekli Lawson'un da Formula 2 dışında DTM'de mücadele etmesi bekleniyor.

Henüz Albon'un hangi araçla yarışacağı resmi olarak açıklanmamış olsa da Red Bull pilotlarının Ferrari 488 GT3 aracıyla yarışması bekleniyor.

Red Bull ile olan bağı nedeniyle normalde Honda mantıklı seçim gibi görünse de, Japon üretici DTM'e katılmanın pazarlama açısından pek faydalı olacağını düşünmediği için oraya göre araç hazırlamadı. 

Orta Avrupa pazarı Honda'nın öncelikleri arasında yer almıyor. Bu sene DTM'de yarışacak olan Jenson Button, bu yüzden Honda'dan McLaren'a geçiş yapmıştı.

F1'deki ayrılıklarının ardından Aston Martin de Red Bull için bir seçenek olmadı. 

 

Henüz hangi takımın Red Bull için iki adet Ferrari GT3 aracı hazırlayacağı bilinmiyor ancak AF Corse'nin en büyük aday olduğu düşünülüyor. İtalyan ekibin Ferrari ile güçlü bağları var ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda fabrika takımını çalıştırıyor.

Motorsport.com'un Red Bull finansmanlı bir DTM programının mümkün olup olmadığını sorması üzerine AF Corse Sportif Direktörü Batti Pregliasco, "Asla asla demeyin ancak bu bizim için çok zor olur çünkü diğer programlar nedeniyle oldukça yoğunuz." demişti.

Geçmişte Red Bull destekli pilotlar yarıştıran Motopark, Carlin ve DAMS takımları, bu projeyle ilgilenmediklerini açıkladılar.

Albon'un Red Bull F1 takımıyla olan bağlantısı nedeniyle - yedek pilot ve test pilotu - ihtiyaç duyulan zamanlarda aracını Super Formula ve Super GT şampiyonu Nick Cassidy ile paylaşması bekleniyor.

#27 HubAuto Corsa Ferrari 488 GT3: Heikki Kovalainen, Nick Cassidy, Nick Foster

#27 HubAuto Corsa Ferrari 488 GT3: Heikki Kovalainen, Nick Cassidy, Nick Foster

Photo by: Alexander Trienitz

Alakalı video

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak

Önceki haber

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Alexander Albon , Liam Lawson
Editör Sven Haidinger

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

Son Haberler

Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor
DTM DTM / Son dakika

Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak

Audi, 'elektrikli' Dakar aracında DTM motoru kullanabilir
Dakar Dakar / Son dakika

Audi, 'elektrikli' Dakar aracında DTM motoru kullanabilir

Berger: "Rast mükemmel bir sürücü"
DTM DTM / Son dakika

Berger: "Rast mükemmel bir sürücü"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc'in COVID-19 testi pozitif çıktı!

19 dk
2
Formula 1

Mission Winnow, 2021'de Ferrari'yle F1'e geri dönebilir

32 dk
3
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

6s
4
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

5s
5
Formula 1

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

18s

Son Haberler

Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor
DTM

Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak
DTM

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak

Audi, 'elektrikli' Dakar aracında DTM motoru kullanabilir
Dakar

Audi, 'elektrikli' Dakar aracında DTM motoru kullanabilir

Berger: "Rast mükemmel bir sürücü"
DTM

Berger: "Rast mükemmel bir sürücü"

Team Rosberg, DTM'de yer almaya devam edecek
DTM

Team Rosberg, DTM'de yer almaya devam edecek

Son Videolar

DTM 2020: Audi veda ediyor 07:24
DTM
2s

DTM 2020: Audi veda ediyor

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II 01:24
DTM
19 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II 01:29
DTM
18 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder II

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder 02:19
DTM
12 Eki 2020

DTM 2020: 2. yarış özeti – Zolder

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder 01:45
DTM
11 Eki 2020

DTM 2020: 1. yarış özeti – Zolder

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.