Albon, Red Bull'un DTM programında Ferrari ile yarışmaya hazırlanıyor

2020 Formula 1 sezonunda Red Bull Racing ile Formula 1'de yarışan ancak gelecek sene için yerini Sergio Perez'e kaptıran Albon, Red Bull'un desteğiyle DTM'de mücadele edecek.

Albon dışında Red Bull destekli Lawson'un da Formula 2 dışında DTM'de mücadele etmesi bekleniyor.

Henüz Albon'un hangi araçla yarışacağı resmi olarak açıklanmamış olsa da Red Bull pilotlarının Ferrari 488 GT3 aracıyla yarışması bekleniyor.

Red Bull ile olan bağı nedeniyle normalde Honda mantıklı seçim gibi görünse de, Japon üretici DTM'e katılmanın pazarlama açısından pek faydalı olacağını düşünmediği için oraya göre araç hazırlamadı.

Orta Avrupa pazarı Honda'nın öncelikleri arasında yer almıyor. Bu sene DTM'de yarışacak olan Jenson Button, bu yüzden Honda'dan McLaren'a geçiş yapmıştı.

F1'deki ayrılıklarının ardından Aston Martin de Red Bull için bir seçenek olmadı.

Henüz hangi takımın Red Bull için iki adet Ferrari GT3 aracı hazırlayacağı bilinmiyor ancak AF Corse'nin en büyük aday olduğu düşünülüyor. İtalyan ekibin Ferrari ile güçlü bağları var ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda fabrika takımını çalıştırıyor.

Motorsport.com'un Red Bull finansmanlı bir DTM programının mümkün olup olmadığını sorması üzerine AF Corse Sportif Direktörü Batti Pregliasco, "Asla asla demeyin ancak bu bizim için çok zor olur çünkü diğer programlar nedeniyle oldukça yoğunuz." demişti.

Geçmişte Red Bull destekli pilotlar yarıştıran Motopark, Carlin ve DAMS takımları, bu projeyle ilgilenmediklerini açıkladılar.

Albon'un Red Bull F1 takımıyla olan bağlantısı nedeniyle - yedek pilot ve test pilotu - ihtiyaç duyulan zamanlarda aracını Super Formula ve Super GT şampiyonu Nick Cassidy ile paylaşması bekleniyor.

#27 HubAuto Corsa Ferrari 488 GT3: Heikki Kovalainen, Nick Cassidy, Nick Foster Photo by: Alexander Trienitz

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