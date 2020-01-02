Dakar yarışmacısı ralli başlamadan önce kaza yaptı

Genel olarak kamyon sınıfında mücadele eden ve eski WRC sürücüsü Martin Prokop ile takım arkadaşı olan Kolomy, shakedown esnasında Ford'unun kontrolünü kaybetti.

Kum tepesinde savrulan Kolomy taklalar attı ve aracı sıkıştı.

Ralli organizatörlerinin tıbbi helikopterlerinden biri hızla olay yerine geldi. Sırt ağrısından şikayet eden Kolomy, sedye ile hareketsiz şekilde hastaneye götürüldü.

Yardımcı pilot Jirka Stross da kontrol için hastaneye götürüldü.

Kolomy, hastaneden attığı tweette omurgasından sakatlandığını söyledi ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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Çeviri: İnci Beğen