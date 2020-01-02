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Dakar yarışmacısı ralli başlamadan önce kaza yaptı

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#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
1/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
2/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
3/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
4/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
5/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
6/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
7/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
8/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
9/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross

#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
10/11

Fotoğraf: 3rcz

#339 Ford: Martin Kolomy

#339 Ford: Martin Kolomy
11/11

Fotoğraf: 3rcz

Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
2 Oca 2020 18:37

2020 Dakar Rallisi'nin ilk kazası, idari ve teknik kontroller bile tamamlan önce yaşandı ve Martin Kolomy, Shakedown esnasında Ford Raptor 4x4'nün kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Genel olarak kamyon sınıfında mücadele eden ve eski WRC sürücüsü Martin Prokop ile takım arkadaşı olan Kolomy, shakedown esnasında Ford'unun kontrolünü kaybetti.

Kum tepesinde savrulan Kolomy taklalar attı ve aracı sıkıştı.

Ralli organizatörlerinin tıbbi helikopterlerinden biri hızla olay yerine geldi. Sırt ağrısından şikayet eden Kolomy, sedye ile hareketsiz şekilde hastaneye götürüldü.

Yardımcı pilot Jirka Stross da kontrol için hastaneye götürüldü.

Kolomy, hastaneden attığı tweette omurgasından sakatlandığını söyledi ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaza fotoğraflarına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

 

Çeviri: İnci Beğen

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Pilotlar Martin Kolomy
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 1: Jeddah - Al Wajh Başlangıç:
2 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
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 İçerik
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
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