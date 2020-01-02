Dakar yarışmacısı ralli başlamadan önce kaza yaptı
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross
Fotoğraf: 3rcz
#339 Ford: Martin Kolomy
Fotoğraf: 3rcz
2020 Dakar Rallisi'nin ilk kazası, idari ve teknik kontroller bile tamamlan önce yaşandı ve Martin Kolomy, Shakedown esnasında Ford Raptor 4x4'nün kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Genel olarak kamyon sınıfında mücadele eden ve eski WRC sürücüsü Martin Prokop ile takım arkadaşı olan Kolomy, shakedown esnasında Ford'unun kontrolünü kaybetti.
Kum tepesinde savrulan Kolomy taklalar attı ve aracı sıkıştı.
Ralli organizatörlerinin tıbbi helikopterlerinden biri hızla olay yerine geldi. Sırt ağrısından şikayet eden Kolomy, sedye ile hareketsiz şekilde hastaneye götürüldü.
Yardımcı pilot Jirka Stross da kontrol için hastaneye götürüldü.
Kolomy, hastaneden attığı tweette omurgasından sakatlandığını söyledi ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Kaza fotoğraflarına yukarıdan ulaşabilirsiniz.
Çeviri: İnci Beğen
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Pilotlar
|Martin Kolomy
|Editör
|Charles Bradley
Dakar yarışmacısı ralli başlamadan önce kaza yaptı
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