Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
23 Oca
-
26 Oca
Sıradaki Etkinlik
20 gün
Tüm programı gör
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
World SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Dakar / Son dakika

Dakar Rallisi, 2020’deki navigasyon hileleri için cezaları açıkladı

paylaşım
yorumlar
Dakar Rallisi, 2020’deki navigasyon hileleri için cezaları açıkladı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Valentin Khorounzhiy
2 Oca 2020 16:15

Dakar Rallisi organizatörleri illegal navigasyon yardımları ve düşünceleri üstüne maratonun 2020 organizasyonu için cezaları belirledi.

Bu girişim, yeni ralli direktörü David Castera’nın önderliğinde, bazı takımların Dakar Rallisi'nde son senelerde yapılan, pek çok alet kullanılarak hile yapma denemeleri ve süregelen şüphelerin sonucunda alındı.

Motorsport.com’un öğrendiği bilgilere göre, şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir önlem olarak, rallinin ilk Suudi Arabistan merkezli edisyonunda ilk 25 aracın kokpitine, tüm etapları kaydeden ve tüm katılımcıların yasaklı elektronik cihaz kullanıp kullanmadığı veya yön bulmayı kolaylaştıracak başka türlü şeyler kullanmalarını gözetleyecek iki tane video kamera yerleştirilecek.

Takımların, organizasyon ekibi tarafından onaylanan veya belirli olarak izin verilen sistemler dışında, spesifik olarak radyo alıcı ve vericileri, uydu bağlantısı ve veri aktarıcısı kullanmaları yasak.

Gözlem amaçlı kullanılacak bu kameralar, Castera ve ekibi tarafından son birkaç ay boyunca test edildi ve bu kameralar araçların aküsüne bağlı bir şekilde çalışacak.

Buna ek olarak, Araç/Kamyon/SxS serilerinde uygulanan kuralların 28P1.3 maddesi, bir önceki günün sıralamasında ilk 10’da bulunan ekiplerin çalışanlarının cep telefonlarını, ekip tarafından belirlenen bir kutuya koymalarını zorunlu kılıyor.

Bu kutu bir hakem tarafından kapatılacak ve sadece etap sonunda açılabilecek. Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Castera şunları söyledi:

“Dakar’ın belirlenen rotası hakkında paylaştığımız bilgilerin kontrolünü geliştirmek için çok fazla çaba harcadık. ASO (etkinliğin organizatörü) çatısı içinde pek çok şey tutmayı planlıyoruz çünkü aksi takdirde her zaman kimin aracında GPS, rotanın haritası ve buna benzer şeylerin olduğuna dair pek çok dedikodu çıkacak. Bunların hepsini durduracağız. Araçların içinde ne olduğunu, GPS olup olmadığını, telefon kullanıp kullanmadıklarını vs. görmek amacıyla kameralar yerleştireceğiz. Yarışı daha dengeli yapmak istiyoruz ki herkes yarışı kazanmak için eşit şansa sahip olsun.”

Her ne kadar geleneksel olarak katılımcılara katılacakları etabın bir gün öncesinin akşamında bir yol kitapçığı verilse de, yönetmeliğin 22P4.5d sayılı maddesine göre bazı etaplar için yol kitapçıkları sabah vakti etabın hemen öncesinde verilebilir.

Bu durum, daha büyük takımların uydu analizleri sayesinde kazandıkları avantajları en aza indirmek bakımından “en az dört” ve potansiyel olarak ise 12 etabın 6’sında geçerli olacak.

Peru’daki 2019 organizasyonu sırasında organizatörler, yol kitaplarına ek bilgi ekleyen, makinelerinde veya giysilerinde ek notlar taşıyan katılımcılara karşı hükümler getirmişti. Bu kurallar bu senenin organizasyonunda da geçerli olacak.

Honda fabrika takımı sürücüsü Kevin Benavides, geçen senenin etkinliğinde bu kuralı ihlal etmiş ve motosikletinde ek notlar taşıdığı için 3 saatlik zaman cezasına çarptırılmıştı.

Benavides ise verilen cezanın adil olmadığını, nedeninin ise sözde kural ihlalinin yeni kural yürürlüğe girmeden önce yapıldığını belirtmişti. Organizasyonun bitiminden 2 ay sonra iptal olan bu ceza sonucu Benavides, maratonun final klasmanında 5.'liği tekrardan kazanmıştı.

Çeviri: Efe Kahya

Sonraki haber
Despres, Red Bull ile Dakar’a katılacak

Önceki haber

Despres, Red Bull ile Dakar’a katılacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Editör Sergio Lillo

Dakar Sıradaki seans

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vasseur: “Spa kazası, Giovinazzi’yi neredeyse koltuğundan ediyordu”

2s
2
Formula 1

Seidl, McLaren'ın 2020'ye yönelik hazırlık çalışmalarından memnun

1s
3
Dakar

Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları

4
Formula 1

Brundle: "Vettel'in en iyi yılları geride kaldı"

5
Formula 1

2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi

Son Videolar

Fernando Alonso Dakar galibi Toyota Hilux ile test yapıyor 04:11
Dakar

Fernando Alonso Dakar galibi Toyota Hilux ile test yapıyor

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Kamyon 02:28
Dakar

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Kamyon

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Otomobil & SXS 05:32
Dakar

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Otomobil & SXS

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Motosiklet & Quads 04:28
Dakar

2019 Dakar Rallisi 10. gün özeti: Motosiklet & Quads

2019 Dakar Rallisi 9. gün özeti: Kamyon 02:28
Dakar

2019 Dakar Rallisi 9. gün özeti: Kamyon

Son Haberler

Dakar Rallisi, 2020’deki navigasyon hileleri için cezaları açıkladı
DAKR

Dakar Rallisi, 2020’deki navigasyon hileleri için cezaları açıkladı

Despres, Red Bull ile Dakar’a katılacak
DAKR

Despres, Red Bull ile Dakar’a katılacak

Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları
DAKR

Galeri: Dakar'da yarışan Formula 1 pilotları

Peterhansel, eşiyle beraber Dakar’a katılma planını iptal etti
DAKR

Peterhansel, eşiyle beraber Dakar’a katılma planını iptal etti

Sainz: "Mini buggy, Toyota’yla yarışmaya hazır"
DAKR

Sainz: "Mini buggy, Toyota’yla yarışmaya hazır"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.