Dakar Rallisi, 2020’deki navigasyon hileleri için cezaları açıkladı

Bu girişim, yeni ralli direktörü David Castera’nın önderliğinde, bazı takımların Dakar Rallisi'nde son senelerde yapılan, pek çok alet kullanılarak hile yapma denemeleri ve süregelen şüphelerin sonucunda alındı.

Motorsport.com’un öğrendiği bilgilere göre, şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir önlem olarak, rallinin ilk Suudi Arabistan merkezli edisyonunda ilk 25 aracın kokpitine, tüm etapları kaydeden ve tüm katılımcıların yasaklı elektronik cihaz kullanıp kullanmadığı veya yön bulmayı kolaylaştıracak başka türlü şeyler kullanmalarını gözetleyecek iki tane video kamera yerleştirilecek.

Takımların, organizasyon ekibi tarafından onaylanan veya belirli olarak izin verilen sistemler dışında, spesifik olarak radyo alıcı ve vericileri, uydu bağlantısı ve veri aktarıcısı kullanmaları yasak.

Gözlem amaçlı kullanılacak bu kameralar, Castera ve ekibi tarafından son birkaç ay boyunca test edildi ve bu kameralar araçların aküsüne bağlı bir şekilde çalışacak.

Buna ek olarak, Araç/Kamyon/SxS serilerinde uygulanan kuralların 28P1.3 maddesi, bir önceki günün sıralamasında ilk 10’da bulunan ekiplerin çalışanlarının cep telefonlarını, ekip tarafından belirlenen bir kutuya koymalarını zorunlu kılıyor.

Bu kutu bir hakem tarafından kapatılacak ve sadece etap sonunda açılabilecek. Motorsport.com’a yaptığı açıklamada Castera şunları söyledi:

“Dakar’ın belirlenen rotası hakkında paylaştığımız bilgilerin kontrolünü geliştirmek için çok fazla çaba harcadık. ASO (etkinliğin organizatörü) çatısı içinde pek çok şey tutmayı planlıyoruz çünkü aksi takdirde her zaman kimin aracında GPS, rotanın haritası ve buna benzer şeylerin olduğuna dair pek çok dedikodu çıkacak. Bunların hepsini durduracağız. Araçların içinde ne olduğunu, GPS olup olmadığını, telefon kullanıp kullanmadıklarını vs. görmek amacıyla kameralar yerleştireceğiz. Yarışı daha dengeli yapmak istiyoruz ki herkes yarışı kazanmak için eşit şansa sahip olsun.”

Her ne kadar geleneksel olarak katılımcılara katılacakları etabın bir gün öncesinin akşamında bir yol kitapçığı verilse de, yönetmeliğin 22P4.5d sayılı maddesine göre bazı etaplar için yol kitapçıkları sabah vakti etabın hemen öncesinde verilebilir.

Bu durum, daha büyük takımların uydu analizleri sayesinde kazandıkları avantajları en aza indirmek bakımından “en az dört” ve potansiyel olarak ise 12 etabın 6’sında geçerli olacak.

Peru’daki 2019 organizasyonu sırasında organizatörler, yol kitaplarına ek bilgi ekleyen, makinelerinde veya giysilerinde ek notlar taşıyan katılımcılara karşı hükümler getirmişti. Bu kurallar bu senenin organizasyonunda da geçerli olacak.

Honda fabrika takımı sürücüsü Kevin Benavides, geçen senenin etkinliğinde bu kuralı ihlal etmiş ve motosikletinde ek notlar taşıdığı için 3 saatlik zaman cezasına çarptırılmıştı.

Benavides ise verilen cezanın adil olmadığını, nedeninin ise sözde kural ihlalinin yeni kural yürürlüğe girmeden önce yapıldığını belirtmişti. Organizasyonun bitiminden 2 ay sonra iptal olan bu ceza sonucu Benavides, maratonun final klasmanında 5.'liği tekrardan kazanmıştı.

Çeviri: Efe Kahya